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Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 500 жителів селища Андріївка Балаклійського району вимагають, щоб із селища поїхали роми. Вони звинувачують представників цієї національності в груповому побитті хлопця. Поліція вивезла представників однієї ромської родини, і жителі селища вирушили до будинку, в якому живе інша сім'я.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Спочатку люди влаштували мітинг, на якому вимагали від влади виселити ромів, а від поліції - розслідувати побиття молодої людини. Згодом селяни рушили до будинку, в якому живе ромська родина. Будинок закидали камінням і яйцями, одне вікно розбили.

Протестувальники скандували: "Їдь!" Також намагалися прорватися на подвір'я. Роми пояснювали, що вони і члени їхніх сімей не причетні до побиття. Зрештою поліцейським довелося вивезти цю сім'ю на своїй машині. Після цього протестувальники вирушили до іншої хати, в якій живуть роми.

Читайте також: Спалах коронавірусу виявили в таборі ромів на Одещині

Хлопця в Андріївці побили 19 серпня, розповів учасник протесту Віталій Степаненко. "Це було групове побиття хлопця на вул. Садовій. Це приблизно 20-25 осіб. Побили за що? Це в поліції запитаєте", - сказав він.

За словами начальника поліції Балаклійщини Сергія Зінчука, у правоохоронців зареєстровано два кримінальні провадження після подій 19 серпня. Справи розслідуються.

Дивіться також: Підприємці в Коломиї мітингують проти "червоних" карантинних обмежень. ФОТОрепортаж

Відділ комунікації поліції Харківської області повідомив, що порядок у селищі охороняють близько 80 співробітників Балаклійського відділення поліції і бійців спецпідрозділу.

"Наразі територія селища оточена поліцією. Правоохоронці контролюють ситуацію і не допустять силового розвитку подій", - сказано в їхньому повідомленні.

Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 01
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 02
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 03
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 04
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 05
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 06
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 07
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 08
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 09
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 10
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 11
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині 12

Автор: 

Нацполіція (15173) протест (2398) Харківщина (6054) роми (25)


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Топ коментарі
+50
Не просто же так люди пошли на такой шаг.
Цигане конкретно мешают жить и работать людям.
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29.08.2020 16:15
+40
И почему никто не удивлён?...
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29.08.2020 16:13
+40
нет, ******** это депутаты ОПЗЖ
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29.08.2020 16:28
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Редко так бывает, но согласен с обеими.
Цигане хорошо знают свои права, правды хреново с выполнением обязанностей.
Живу под Одессой, к местным циганам подведён газ, водопровод, электричество с помощью резервных фондов местного бюджета, потому что они бедные и надо им помогать а также налаживать хорошие отношения. В то же время к домам на нашей улице свет и воду мы вели за свои средства, а вместо газа злуп@ на воротник. И это при том что я за три года смог достроить свой домик на 56 квадратов, а у половины циган 2х этажные дома поднялись за это же время. Вот кому надо с кому не надо помогать.
Где взять ширку? Ещё взять план? У циган.
А моя задача чуть свет и на работу.
Вот так и живём.
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29.08.2020 17:58 Відповісти
Навіть, якщо їм залишить медицину і соцвиплати, вони в резервацію не підуть... Ви, хоч раз, бачили, щоб глисти, або воші, жили окремо від організму?... Кого ж вони смоктать будуть?...
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29.08.2020 18:01 Відповісти
!!
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29.08.2020 18:40 Відповісти
Нужно цивилизовано подходить украинской общины к общине ромов,потому что если громада выступает против общины ромов,то украинцев могут назвать националистами,а Московия может даже назвать нацистами, ах да в Украине нет узаконенных украинских общин,для украина единоличника это ругательное слово "община",тада звиняйте
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29.08.2020 16:44 Відповісти
Не думайте що цигани жебракують з голоду, це бізнес. Приклад = дороге кафе в центрі міста, площадка на вулиці. Ходить циганка з виводком простягнутих рук. Якісь люди не втемі дали циганчатам свою їжу із стола. Циганка з циганчатами обматюкали цих людей, обізвали жадінами і кидали в них тією їжею.
Так що циганофіли заберіть їх собі додому
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29.08.2020 16:45 Відповісти
У нас була абсолютно аналогічна історія... Коли були перебої з грошами, жили не дуже "жирно"... Прибігає додому дитина: "Мамо, я їсти хочу!". Моя каже: "Обід буде через годину... Хочеш, зроблю бутерброд з ковбасою?". Намазала шматок хліба маслом, розрізала навпіл шматочок ковбаси, що залишався в холодильнику. Тут дзвінок у двері. Відкриває - там циганка... "Дайте голодній дитині поїсти...". В руках бутерброд... Дала і закрила двері. Намазала другий шматок, дала дочці. Та пішла. Через годину покликала обідать... Мала приходить і каже: "А циганка твій бутерброд викинула собаці у дворі...".
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29.08.2020 19:07 Відповісти
А кто такие ромы? Это коли или сергеи? Кто это такие?
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29.08.2020 16:51 Відповісти
Дайте будь - ласка хтось результат виборів цих протестувальників на останніх виборах до Ради ! За кого голосував цей населений пункт ?!


За кого українці цього населеного пункту голосували, яку владу тут обрали ?!
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29.08.2020 16:53 Відповісти
У Львові понятно за яку шоколадну владу голосували. Тому й зикиданий не тільки весь Львів сміттям, а й пів України. Ви молодці, знаєте кого обирати.
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29.08.2020 21:37 Відповісти
Зебил, у тебя в черепной коробке масса шоколадного цвета.
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29.08.2020 22:06 Відповісти
ґебельси пукіна тут впарюють НАМ=УКРАЇНЦЯМ що бути НАЦІОНАЛІСТАМИ "ніхарашо і стидна.." Вони ж типові пропукінські ІДІЙОТИ УКРАЇНЦІ ПИШАЮТЬСЯ ТИМ ЩО ВОНИ НАЦІОНАЛІСТИ і люто ненавидять нацистів-фашистів-жкамуняк та ксенофобів
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29.08.2020 16:55 Відповісти
В нас цигани як негри в США. Ніде не працюють, плодять кучу дітей та живуть на допомогу від держави, розповсюджувачі наркоти та ін. Взагалі паразитують на суспільстві. Є звичайно винятки, але 90 відсотків паразитують.
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29.08.2020 16:57 Відповісти
Цигани - це зло. Прототип циганам - чеченчі. А все це попустітєльство веде до вседозволеності.
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29.08.2020 16:58 Відповісти
Не путай кадыровцев с ичкерийцами...
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29.08.2020 19:05 Відповісти
Чеченці вони і є чеченці. Їх ще з радянських часів в якусь кавказьку касту поставили. Я пам'ятаю в нашому розвідбаті служили троє вихідців із Чечено-Інгушетії і коли когось із них призначили в наряд днювальним і замість того щоб мити підлогу вони пожалілись своїм землякам і ті прийшли до мене на стрілку то все закінчилось тим, що днювальні чеченці всерівно мили підлогу і більше не скаржились своїм землякам. Я їм просто доніс, що батальон це СІМ'Я. А тих грязнуль випровадили і відбили охоту.
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29.08.2020 23:48 Відповісти
По-перше, розберися з мовою - у тебе суміш українських та російських слів...Вибери щось одне. По-друге, розберися з словом "прототип". "Прототи́п (от др.-греч. πρῶτος «первый» + τύπος «отпечаток, оттиск») или первообраз:"... Який стосунок до походження циган мають чеченці?...
Хочеш показать себе розумним? Так спочатку ним стань, а потім лізь зі своїми "розмишлізмами"...
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29.08.2020 19:14 Відповісти
У мене суміш українських і російських слів, можливо. Але я тобі, телятку, повторюся: цигани і чеченці (та і всі кавказці) поставлені в Україні в ранг якихось страшилок. Спитай про 42 безсмертних чеченців-кадирівців, що залишилися в підвалі Донецького аеропорту.
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30.08.2020 00:10 Відповісти
Телепню, по-перше, "телятко" шукай у дзеркалі - там тобі зручніше буде. По-друге, я не бачу ніяких страшилок у циганах та чеченцях - вони такі самі різні, як і ми... Я поряд з простими чеченцями-пастухами, прожив десяток років, і не чув від них поганого слова, і вони, часом, були більш добропорядними і чуйними, ніж "славяне русскаязичниє". По-третє, ти кидаєшся словами, не розуміючи їх справжнього значення і виставляєш себе дурнем... По-четверте, у чеченців була така своєрідна "бандитська каста", що віками займалася розбоєм, работоргівлею, та наймалася у якості озброєної охорони до можновладців. Саме войовничість цієї касти і дала їм таку славу... Однак, у кожному народі були такі соціальні групи... У жителів Скандінавії - "варяги", "норманни", Карпат - "опришки", на Балканах "гайдуки", в Подніпров"ї і на Дону - козаки... Вони займалися тим же самим... Але переносить риси, притаманні окремим представникам народу, на весь народ - ідіотство... То хто ж "телятко"?...
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30.08.2020 03:46 Відповісти
Поэтому их надо убивать?
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29.08.2020 21:09 Відповісти
Скорочувати чисельність.
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30.08.2020 00:11 Відповісти
Цыган гнать у румунию!
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29.08.2020 17:02 Відповісти
Їх первозародок Індія.
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29.08.2020 21:38 Відповісти
Румуни - не цигани.
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29.08.2020 22:20 Відповісти
ромы (Rome) - это римляне. А в статье - это индусы "непородистые" какие-то.
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29.08.2020 17:16 Відповісти
Жил рядом с оседлыми цыганами 20 лет, Кроме красивых свадеб, с очень длинными фатами и детьми поддерживающими, различий не замечал! Да и район был, довольно таки тихий...
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29.08.2020 17:19 Відповісти
і таке буває... У мене знайомий ром=зварювальник.. а його жінка - продавщиця-касир.. Люди-ЯК-ЛЮДИ..
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29.08.2020 17:26 Відповісти
Буває це коли іноді трапляється, так що випадок підтверджує загалом правило. А взагалі, з місцевих працюють 99% а торгують травою одиниці. У циган наіборот, одиниці працюють а остальні продають ширку.
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29.08.2020 18:04 Відповісти
А у мене! У мене --- два , можна сказати --- найближчі друзяки-цигани!
Правда, зовсім випадково одному дали 6 років, другому -- сім... пограбування.. ну, то таке...
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29.08.2020 18:46 Відповісти
А как вы узнали, что они цыгане? Они украли у вас коня? Цыганам (насколько я знаю, могу ошибаться) вообщето религия запрещает работать сварщиками (если он только не металл тырит) и кассирами. А если просто физиономия чёрная, то может они из Индии приехали на Олимпиаду 1980 посмотреть , да так и остались.
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29.08.2020 19:18 Відповісти
ой як у тебе все в макитрі засмерділо... РОМИ бувають і мусульманами і християнами і сектантами.. так яка з цих релігій і ШО їм заважає.. якщо вони ще й АТЕІСТИ
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29.08.2020 19:38 Відповісти
Это вы с ними в дёсны лупитесь. Вот и спросите при случае, какая религия им предписывает брать маленьких детей, накачивать их наркотой шоб не орали и просить с ними милостыню . Напишете нам сюда, чтоб мы тоже знали.
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30.08.2020 19:30 Відповісти
У Львові їх на Збоїськах (символічна назва) цілий осідлий табір...Вже років сто...За совітів вони облюбували кафе "Ватра" на Сімсотліття Львова (тепер проспект Чорновола)...Що я усвоїв із спілкування з ними - то це що їх треба бити відразу...Жодних "а шо ти,а де ти..." а без лишніх слів відразу в морду...От тільки таке відношення вони розуміють,поважають і навіть *******...
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29.08.2020 17:28 Відповісти
А как же им с немцами (особенно с электриками ) порешать удалось ?
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29.08.2020 20:34 Відповісти
Дуже просто. "Електрики" виводили їх в розход. Принаймні, так кажуть. А як воно було насправді - хтозна.
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29.08.2020 22:23 Відповісти
Ну НІЯК не вдаєтся засрати мізки УКРАЇНЦІВ ґебельсам пукіна...
бо фашисти-пропукінці НЕДОУМКИ
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29.08.2020 17:30 Відповісти
Полиция во главе сч Аваковым полностью самоустранилась от наведения порядка среди ромов.Это поощряет их на противоправные поступки.А тут ,как говорится, надо отнимать детей,за антисоциальное поведение родителей.И отдававть на усыновление зарубеж.
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29.08.2020 17:36 Відповісти
Ні, поліція авакова в долє.
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29.08.2020 22:24 Відповісти
ай не не гитлер завидуе
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29.08.2020 17:44 Відповісти
а мусорня цыганву защищает не с проста...кормильцев , пля, защищают...
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29.08.2020 17:47 Відповісти
ну да, кто будет наркоту продавать и бабло мусорам отстегивать ?
кормильцы как ни как.
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29.08.2020 18:05 Відповісти
в селе охраняют около 80 сотрудников Балаклейского отделения полиции и бойцов спецподразделения.
"Сейчас территория поселка окружена полицией.Источник: https://censor.net/v3216551
от чого - чого , а ментів в нас завжди було вдосталь - працювати нікому , а їх - повно !
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29.08.2020 18:22 Відповісти
Називайте мене як хочете - расист , по-іншому , блокуйте на сайті ... . Але спочатку назвіть чим вони заробляють крім наркоторгівлі , крадіжок та шахрайства !? Ну хоча б щось назвіть ! І подивіться на їхні "хатинки" в Києві та біля нього .
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29.08.2020 18:25 Відповісти
Как это чем? Делают "ай-на-нэ" с выходом .
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині - Цензор.НЕТ 1879
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29.08.2020 19:21 Відповісти
в лаве куярят и за станками на заводах в ночную ..
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29.08.2020 20:32 Відповісти
Респект людям !
Тільки сама громада може вирішувати - кого вона бажає бачити серед себе , з ким люди бажають жити поруч !
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29.08.2020 18:37 Відповісти
це правда.. може вирішувати.. але НЕ ВСЕ!! І ЗГІДНО ЗАКОНА.
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29.08.2020 19:02 Відповісти
Некогда не понимал, зачем цыгане вообще существуют...
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29.08.2020 19:04 Відповісти
а шоб остальным жизнь мёдом не казалась!
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29.08.2020 19:28 Відповісти
А для чого існує бур*ян в природі і на городі?
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29.08.2020 19:49 Відповісти
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29.08.2020 19:50 Відповісти
Или СН в Украине..
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29.08.2020 20:36 Відповісти
А это не сорняк, это слизь.
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29.08.2020 20:52 Відповісти
Когда-то давно у нас в городе (центр Украины) крякнул распределительный трансформатор и кусок города остался без электричества. В тот же день бригада цыган пришла снимать провода со столбов. Местные вышли остановить - цыгане достали ножи. Решилось после пары предупредительных в воздух.
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29.08.2020 19:24 Відповісти
Очень мудрое и своевременое решение !
Если меня эти курвы пытаются зацепить на "погадаю", я всегда с доброй улыбкой смотрю прямо в глаза и негромко, но очень четко и раздельно и уверенно говорю -" ЗАСТРЕЛЮ,****"...очень помогает!
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29.08.2020 20:42 Відповісти
Менты уедут - спалить нахер дом. Сами уедут. А за то, что пацана избили - отметелить их так, что бы и зубов не осталось. Иначе эти выродки вонючие не поймут. Их место в румынии.
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29.08.2020 19:31 Відповісти
Цигани - вихідці з індії і до румунів не мають жодного стосунку.
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29.08.2020 22:26 Відповісти
Це циганські українці
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29.08.2020 21:12 Відповісти
Если бы так законопослушных украинцев охраняла полиция.Налогоплательщиков.На них полиции пофиг,а вот этих целый полк защищает.Видно в доле.На Киевском вокзале их толпы орудуют,на многочисленные жалобы полиция не реагирует.До тех пор,пока у нас продажная власть,руководители-эта зараза общества будет паразитировать и грабить людей.
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29.08.2020 20:01 Відповісти
Этих крыс надо выгнать из страны! Потому что это не люди, это паразиты! Если *********** их не гуманно в наше время, то нужно их изгнать в Румынию!
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29.08.2020 20:09 Відповісти
Относительно недавно Франция выперла всех цыган долой из страны и ничего... Пропитанная супергуманитарностью Европа, проглотила и не скривилась, даже не икала им вслед.
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29.08.2020 21:03 Відповісти
За всю жизнь не встретила ни одного цигана-циганки,работающих.Среди них нет врачей,инженеров, ученых.Все,что они могут-петь,плясать,свистеть.Ну и воровать,попрошайничать,сбывать наркоту.
Иногда слышишь возмущения "любителей природы"-мол,разогнали лагерь циганвы,что в палатках живут
В Украине 1.5 млн переселенцев.Многие бежали от войны в тапочках и с пакетом документов.Кто из них живет в палатках?люди снимают жилье, ищут работу.
Циганва не работает,не платит налогов,но получает пособия на многочисленных детишек,на стариков.С наших налогов.И по ходу чистит гражданам карманы,губит молодежь наркотой.
Эта мерзость должна или жить по законам страны,или уездать из нее.
Благодаря мягкотелости гражлан и продажности власти она чувствует здесь вольготно.
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29.08.2020 20:11 Відповісти
Колись наприкінці 80-х я торгував у Дніпрі на Озерці і туди приїздили торгувати цигани на своїх авто. Наскільки я зрозумів, вони жили (і давно) в довколишніх селах і говорили між собою українською. Антропологічно вони мало нагадували типових циганів, бо за багато десятиліть їм, мабуть, додалося української крові. Торгували вони різними шмотками та взуттям, поводилися притомно й пристойно і не борзіли. Це був єдиний випадок у моєму житті, коли я зустрів циган, які не викликали відторгнення. Так би мовити, виняток, який підтверджує загальне правило.
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29.08.2020 22:35 Відповісти
Москалів ще б так гнали..від них більше біди Україні ніж від циган.
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29.08.2020 21:09 Відповісти
Вместо тысячи слов
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині - Цензор.НЕТ 4713
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29.08.2020 21:25 Відповісти
І як завжди влада захищяє ворюг і насильників
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29.08.2020 21:27 Відповісти
Ромы сама полезная нация на земле...
Кто составляет костяк кб илона маска ? Ромы
Кто составляет штат всех научных институтов мира Ромы
Какой народ представляет высококвалифицированных рабочих на заводах? Ромы
А так же выдающиеся математики, физики, биологи кто? Ромы
Победили шахматных турниров кто Ромы...
и т.д...
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29.08.2020 21:35 Відповісти
В тебе гарячка. Циганська.
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29.08.2020 21:42 Відповісти
Понятно,что вешать ярлык на весь народ нельзя. Бывают среди них ,оседлых естественно,нормальные люди. Но, ежели они живут группой (считай табор),то там свои законы ...всем заправляет "барон". Тогда учится некогда .Воруют, делают различный контрофакт,гадают ,вымогают подаяние и тд и тп. С такой публикой часто сталкиваешься на вокзалах ,где частенько умельцев-карманников крышует полиция. Гос. политика в отношении этого отребья ,к сожалению,отсутствует.
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29.08.2020 21:41 Відповісти
Нормальные цыгане давно вошли в общество и вообще ничем не выделяются.
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29.08.2020 23:14 Відповісти
А хто їх тримає на київськиїх вокзалах? Пси авакова? Дань збирають?
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29.08.2020 21:43 Відповісти
Будинок ромів закидали камінням і яйцями на Харківщині - Цензор.НЕТ 6518

1.Стати один від одного на 1, 5 м
2.одягти маску що повністю закриває обличчя
3.Взяти в руки пляшку дезинфектора, що складається з 60% бензину, 25% дизельного пального, 10% розчину пенополіпропілену, 5% каучуку...
4.запвлити фітіль та привести дезинфектор у бойову готовність..
5. кинути пляшку дезінфектору в вікно будинку ромів, скупчення ромі та співробітників поліції, що з ними контактують
6.Коли ром почне осатаніло верещати та бігати вважати рома продизенфікованим.
7.Дезинфекцію проводити до того моменту коли перважна більшість ромів прийме https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ivcV5AyL4mbl6Op-TPUYIxvqptecoeL9RlZwuPvo3SlMXmzi3nyLygxWPjXa38Pi4lUJpKldgtJglFK9CJGXvqRjKAn5jfJCc9UC6dMoX3YTSSb3UQ3MxUpk6pbgdWBZsBlBJiO8 "позу боксера"
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29.08.2020 21:46 Відповісти
Какие нафиг Ромы???Галимое вонючее цыганьё !
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29.08.2020 23:13 Відповісти
Паразитам не место в Украине.
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29.08.2020 23:57 Відповісти
такіЖда залишилось всіх паразитів поставити на облік
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31.08.2020 09:54 Відповісти
Ну вот. Не путайте происхождерие и этнос. Если человек живет В Украине, по нашим законам, уважает нашу культуру - то разве имеет значение цвет глаз, пожи, волос. Украинец и все.
Но если человек етнический циган, не признает культуры, законов, морали украинцев - это выродок, которого надо гнать взашей. Не садить в тюрьму, а именно гнать.
У нас слишком гуманные законы. Законы терпил.
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30.08.2020 01:59 Відповісти
Ничего не имею против цыган. Я встречал вполне адекватных, цивилизованных. Но это редкость. Как правило там где цыгане - там преступность, грязь, мошенничество, воровство и еще хуже. А в этом селе лучше цыган отселить, потому что могут сжечь дома, я помню такой случай в Закарпатье
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30.08.2020 09:37 Відповісти
В СССР была программа по привлечении цыган к труду и она давала результаты. Хотя для цыгана привыкшего к вольной жизни это нелегко. Но некоторые если им подбирали хорошую работу становились полезными членами общества. Сегодня в Украине цыгане не работают и занимаются криминалом - наркотики, фальсификат спиртных напитков, табачных изделий, мошеничество и т д. Потому это серьёзная проблема, так как эта категория граждан пущена напризволяще
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30.08.2020 09:54 Відповісти
Хах, влада із бродячими собаками на вулицях порядку не може навести, то що говорити про циган!!!
Не дай Всесвіте жити поряд із таким гноєм, бо то нестерпно!!!
Продавай все і світ за очі!!!
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30.08.2020 11:38 Відповісти
вата отрабатывает халявные щи.
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30.08.2020 12:01 Відповісти
кто внятно может обьяснить, почему ЦИГАН вдруг начали называть ромами???
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30.08.2020 15:53 Відповісти
За кілька років будемо циган римлянами звати, процес вже запущений . Причому в інших країнах ніхто нічого і не думає змінювати. Джіпсі у англомовних, хітанос у іспаномовних, цигани у поляків. Сенс у зміні циган на ром?
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30.08.2020 17:30 Відповісти
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