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Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У КВЦ "Парковий" у Києві відбувається позачерговий з'їзд партії "Слуга народу".
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію з'їзду.
Партія планує затвердити рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представити кандидатів на посади мерів обласних центрів.
Повідомляється, що на з'їзді виступить президент України Володимир Зеленський, а також інші представники влади.
Топ коментарі
+24 Otec Pigidiy
показати весь коментар31.08.2020 15:58
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в нашем зале нет пустого места,
Это значит юмор
значит, юмор поднимает флаг!
Значит в этот вечер
в этот вечер точно так же тесно
Будет в каждом доме,
где включён телеэкран …
Итак,
Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!
Снова кто-то скажет
кто-то скажет: «Разве можно наспех?
Наспех разве можно?
делать эдакий серьёзный шаг?»
Просто в нашем клубе
в нашем клубе поднимают на смех
Тех, кто сам не любит
никаких таких шагов …
Зееее! Мееее! Пуууу! https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата в міському або сільській раді.
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