Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У КВЦ "Парковий" у Києві відбувається позачерговий з'їзд партії "Слуга народу".

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію з'їзду.

Партія планує затвердити рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представити кандидатів на посади мерів обласних центрів.

Повідомляється, що на з'їзді виступить президент України Володимир Зеленський, а також інші представники влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси. ВIДЕО