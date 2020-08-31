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Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У КВЦ "Парковий" у Києві відбувається позачерговий з'їзд партії "Слуга народу".

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію з'їзду.

Партія планує затвердити рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представити кандидатів на посади мерів обласних центрів.

Повідомляється, що на з'їзді виступить президент України Володимир Зеленський, а також інші представники влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комік Філімонов заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) місцеві вибори (1366) з’їзд (120) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+24
Внеочередной съезд партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 8105
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31.08.2020 15:58
+17
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1521
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31.08.2020 16:05
+11
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 973
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31.08.2020 16:01
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Внеочередной съезд партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 8105
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31.08.2020 15:58 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 973
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31.08.2020 16:01 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1061
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31.08.2020 16:04 Відповісти
Снова в нашем зале
в нашем зале нет пустого места,
Это значит юмор
значит, юмор поднимает флаг!
Значит в этот вечер
в этот вечер точно так же тесно
Будет в каждом доме,
где включён телеэкран …
Итак,

Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!

Снова кто-то скажет
кто-то скажет: «Разве можно наспех?
Наспех разве можно?
делать эдакий серьёзный шаг?»
Просто в нашем клубе
в нашем клубе поднимают на смех
Тех, кто сам не любит
никаких таких шагов …
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31.08.2020 16:22 Відповісти
Зато красиво!
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31.08.2020 16:31 Відповісти
Шоу фриков.
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31.08.2020 15:59 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5962
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31.08.2020 16:01 Відповісти
Фу, гидота.
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31.08.2020 16:01 Відповісти
Чому це? Мені, доречі, пухнасті мікрофони дуже до вподоби. Та й чуваку вони дуже пасують. Все дуже стильно і вишукано.)))
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31.08.2020 16:03 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5424
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31.08.2020 16:05 Відповісти
Почему зеленые гандоны без намордников?
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31.08.2020 16:02 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4140
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31.08.2020 16:07 Відповісти
Нет у них праздник,сьзд клоунов в прямом эфире!
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31.08.2020 16:20 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7787
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31.08.2020 16:02 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1521
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31.08.2020 16:05 Відповісти
Нових інсталюють - це не вихід.
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31.08.2020 16:16 Відповісти
Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2396
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31.08.2020 16:09 Відповісти
https://twitter.com/durdominua @durdominua

Зееее! Мееее! Пуууу! https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3431
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31.08.2020 16:10 Відповісти
Шарииююю....
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31.08.2020 18:36 Відповісти
это патаму шо сладко звучить...почти как шара
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31.08.2020 18:39 Відповісти
Его полная фамилия Петушарий.
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31.08.2020 18:46 Відповісти
Без звука трохи подивився: схоже більше не на партійний з'їзд, а на сектантське збіговисько.
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31.08.2020 16:15 Відповісти
Такое ощущение ,что попал на сьезд кпсс,через слово уважаемый вислюк и мы сделаем! Клоуны недоделки.Никто и близко никуда не пройдет.
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31.08.2020 16:18 Відповісти
Особисто на мою думку , висунення головного лікаря лікарні Мечникова Сергія Риженко кандидатом від "Слуги народу" на посаду мера Дніпра - дуже сильне й розумне рішення. Розумію, що на його голову зараз буде вилито тонни лайна, брехні й бруду від тих , кому він стане на заваді мрії про свого ставленика в кріслі мера Дніпра.
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31.08.2020 16:25 Відповісти
а какая вообще связь между этим человеком и этими тварями ?
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31.08.2020 16:28 Відповісти
Мистер рыженко ,вы просто жалок! Мнение о вас изменилось полностью! За всю жизнь прожитую в Украине да же не выучить язык ,да и оказывается ,что вы вообще два слова связать не можете ни на каком языке! Я сомневаюсь в вашей способности управлять такой больницей! Просто посмешище ,кто вас туда рекомендовал и за какие обещания?
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31.08.2020 16:30 Відповісти
"партия" ... какая , к черту , вы партия ?
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31.08.2020 16:30 Відповісти
Арахамія назвав розцінки на кампанію на місцевих виборах: кандидат до міськради - $ 50 тис., Сільрада - $ 10-12 тис. ВІДЕО
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата в міському або сільській раді.

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31.08.2020 16:33 Відповісти
Хватит пиарить осла трехпроцентового! Лучше пусть цензор расскажет о проукраинских партиях!
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31.08.2020 16:33 Відповісти
Вот прямая со сборища шапито

Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5170
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31.08.2020 19:38 Відповісти
 
 