Внеочередной съезд партии "Слуга народа". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В КВЦ "Парковый" в Киеве проходит внеочередной съезд партии "Слуга народа".

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию съезда.

Партия планирует утвердить решение об участии политсилы в местных выборах 25 октябре, а также представить кандидатов на должности мэров областных центров.

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Сообщается, что на съезде выступит президент Украины Владимир Зеленский, а также другие представители власти.