Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

У вівторок під час робочої поїздки в Сумську область, відповідаючи на питання про те, чому в мери Сум була висунута народна депутатка від партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха, Зеленський сказав: "Перемога залежить не тільки від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і бачать взагалі міською головою, чи подобається їм програма. Я бажаю успіху, але це вибір тільки народу України. Вам жити в Сумах, і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, або було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зауважив, що йому, звичайно, не все одно, кого висувають у мери міст, на голів ОТГ від "Слуги народу". "Усі вважають, що це (Рябуха. - Ред.) сильна людина. Вона знає це місце, патріот Сумщини", - зазначив він.

Також читайте: Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА