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Фільм про медичний батальйон "Госпітальєри" пів року перебуває в топі найбільшої платформи документального кіно Artdoc. ВIДЕО

Фільм "Війна заради миру" пів року перебуває в топі найбільшої платформи документальних фільмів Artdoc.media.

Про це Цензор.НЕТ повідомила продюсер фільму Наталія Хазан.

Фільм знімався в 2014-2015 році професійним режисером Євгеном Титаренком, який у цей час був добровольцем медичного батальйону "Госпітальєри".

Картина викликала обурення російських пропагандистів, які навіть зірвали прем'єру.


"Кінофестиваль "Артдокфест" відбувається у Москві і Ризі. Він єдиний погодився взяти фільм у свою програму. На відкритті фестивалю відбулася акція на підтримку Олега Сенцова. Але з боку пропагандистів почалася просто вакханалія. У Держдумі навіть виступив віцеспікер Толстой із вимогою заборонити фільм до показу. Посилав листи Путіну. Ми були в топ-10 російського твіттера. Кисельов і Соловйов зробили з цього приводу годинну програму в прайм-тайм. Тобто, відбулася мультиплікація ідіотизму. Директору фестивалю Манському погрожували фізичною розправою.

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Уже на сам фестиваль приїхали якісь маргінальні особи, які сказали, що воювали в "ДНР". Облили зал сечею - у прямому сенсі цього слова. Потім почали погрожувати підірвати кінотеатр. Тому фільм з показу зняли. Тоді посольство Чехії заявило, що вони готові показ організувати у себе. Потім всі ці особи почали погрожувати посольству, у результаті демонстрацію фільму зовсім скасували. Мені подзвонила людина з тристоронньої контактної групи і сказала: те, як ви сколихнули Росію, ще ніхто не робив.

А на західні фестивалі ми не змогли потрапити, там своя система. Через кінофестиваль "Молодість" і Міністерство інформаційної політики прем'єра відбулася в Лондоні, Нью-Йорку і Торонто. Фільм виставлено на ютуб-каналі режисера і платформі Artdoc. Як ми бачимо, сьогодні кіно пів року тримається в топі. Манський сказав, що такого божевільного трафіку на український фільм у них ніколи не було", - зазначила Хазан.

Наразі команда фільму працює над черговою документальною картиною - "Евакуація". Він присвячений темі евакуації з фронту.

Автор: 

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Очень крутой фильм! Там вся правда про росийских оккупантов и наёмников, и посмотрев его, становится всё ясно про 5я колонну в Украине ОПЗЖ и слуг народа
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08.09.2020 15:24 Відповісти
Спасибо за информацию, к своему стыду впервые слышу об этом фильме. Ссылка рабочая, обязательно посмотрим)
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08.09.2020 15:35 Відповісти
На кінофестивалях цього фільму ніколи не буде,світ не бажає знати правду або сили,які не хочуть ,щоб про війну в УКРАЇНІ знали,проте вже сама поява цього фільму ,розбиває їх потуги сховати жахіття війни.Слава Україні!!!
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08.09.2020 16:55 Відповісти
Ось і все, що треба знати про читачів цензору. Кількість коментарів, та переглядів просто в зашкалі(
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08.09.2020 17:31 Відповісти
цей фільм треба примусово показувати зєлі, петі та іншим персонажам, яких доля винесла на саму вершину владного олімпу..
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08.09.2020 22:16 Відповісти
 
 