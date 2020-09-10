УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13480 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 660 52

Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії виробництва США, - МВС. ВIДЕО

Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії TASER американського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, цей спецзасіб застосовується поліцейськими підрозділами в 107-ми країнах світу і вважається найефективнішим засобом поліцейського примусу.

Група українських поліцейських з 13 осіб вже пройшла курси інструкторів, які організувала компанія-виробник.

Читайте також: Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї, - Геращенко

Автор: 

МВС (3501) зброя (7466) Нацполіція (15173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
испробуйте на Мертведчуке! с меня заряды!
показати весь коментар
10.09.2020 17:00
+8
пока что с допроса убегает только бенедиктова, по ней пульнуть?
показати весь коментар
10.09.2020 17:15
+7
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



В Киеве мусор взял "на лапу" 300 гривен. Когда он увидел, что его снимают - начал убегать.


https://twitter.com/i/status/1304046370072952832 https://twitter.com/i/status/1304046370072952832
показати весь коментар
10.09.2020 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
испробуйте на Мертведчуке! с меня заряды!
показати весь коментар
10.09.2020 17:00 Відповісти
Он же памятник, что ему будет?
показати весь коментар
10.09.2020 17:10 Відповісти
Целится удобно!
показати весь коментар
10.09.2020 23:04 Відповісти
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



В Киеве мусор взял "на лапу" 300 гривен. Когда он увидел, что его снимают - начал убегать.


https://twitter.com/i/status/1304046370072952832 https://twitter.com/i/status/1304046370072952832
показати весь коментар
10.09.2020 17:00 Відповісти
Теперь нет необходимости убегать, шокер TASER и все проблемы решены.
показати весь коментар
10.09.2020 17:09 Відповісти
Украинские реалии
показати весь коментар
10.09.2020 17:30 Відповісти
"эээй, макарена!" возвращается!!!
показати весь коментар
10.09.2020 17:01 Відповісти
Ну все, если кто нападет, да еще вооруженный шариковой ручкой, ему крышка!
показати весь коментар
10.09.2020 17:01 Відповісти
Це більш гуманно ніж кийком по голові...
показати весь коментар
10.09.2020 18:03 Відповісти
Опятиь хвастаются что купили что то у кого то.
показати весь коментар
10.09.2020 17:02 Відповісти
Хорошая штучка, только для сердечников может оказаться последней. Так что граждане нарушители порядка - не бузите особо, знайте меру
показати весь коментар
10.09.2020 17:02 Відповісти
ну таки спрашивал \ на форуме \ у полицейского американского за тайзеры вывод однозначный - хрень с кучей оговорок когда он вообще бесполезный и бессмысленный в применении начиная от погоды и заканчивая количеством одежды на злодее .
показати весь коментар
10.09.2020 17:32 Відповісти
Канал на Ютубе ПолисАктивити вам в помощь
показати весь коментар
10.09.2020 17:38 Відповісти
Купили шокер по цене танка?
показати весь коментар
10.09.2020 17:04 Відповісти
Вертолёта
показати весь коментар
10.09.2020 21:54 Відповісти
сначала наши полицаи перепробуют их друг на друге,а самое интересное начнётся после их появления на руках у народных масс...
показати весь коментар
10.09.2020 17:05 Відповісти
Хоть разочек пульните в потроха,когда он в очередной раз будет убегать от допроса.
показати весь коментар
10.09.2020 17:11 Відповісти
пока что с допроса убегает только бенедиктова, по ней пульнуть?
показати весь коментар
10.09.2020 17:15 Відповісти
Главное , чтобы не покалечили друг друга . Большинство "Prius" превратили в хлам . Они тренировались за деньги налогоплательщиков . Наши налогоплательщики пока не могут оценить свой вклад в казну государства , они заплатив все налоги рады , что у них есть временная передышка . Далеко не у всех .
показати весь коментар
10.09.2020 17:11 Відповісти
Теперь проходишь возле приуса, а он как елка мигает, значит спали на занятиях по использованию электрошокера.
показати весь коментар
10.09.2020 17:15 Відповісти
Купили на распродаже, все по 50 центов, или по сложному пути по 50 000 долларов.
показати весь коментар
10.09.2020 17:14 Відповісти
Сертификации конечно нет, а зачем она наши граждане очень выносливые.
показати весь коментар
10.09.2020 17:17 Відповісти
сколько помню было тут умников, когда всякое быдло хамило полицейским
"да дайте им шокеры!"
"в сша бы сразу шокером!"
где вы все? чего не радуетесь?
показати весь коментар
10.09.2020 17:18 Відповісти
Следующая фаза борьбы с преступностью - бомбить преступника с вертолёта рюкзаком, в котором шокер.

И да, опять без тендера, опять без озвучивания цены. Браво блин.
показати весь коментар
10.09.2020 17:19 Відповісти
А почему не 254 ? Чтобы каждому депутату от СН этим шокером в дупу, персонально
показати весь коментар
10.09.2020 17:22 Відповісти
Надеюсь копы у нас грамотные и знают что в Штатах сеть 120 в., и вилки другого типа.
показати весь коментар
10.09.2020 17:25 Відповісти
тазеры вообще то вполне могут и убить
показати весь коментар
10.09.2020 17:26 Відповісти
Продали тесты на коронавирус купили электрошокеры.
показати весь коментар
10.09.2020 17:27 Відповісти
Не, ну внатУрє! Бубачкіни опрічніки вирішили мене залякати! Отходні шляхи підготували!))) А я така, вся рассеянная, можу забути, шо хтось в нашій родині був християнином , і забути про другу щоку, яку треба підставити. І тут я просто падаю на мороз і вї*пашую потерпілому по яйцях! Ну , а ваще, можу просто вбити це дурбецело нєвмєняєме .І Приєднайте цей пост до позову до Марусі та Софії!
показати весь коментар
10.09.2020 17:33 Відповісти
Ага, нелетального. Кілька років тому в канадському аеропорту поліцаї таким поляка вбили.
показати весь коментар
10.09.2020 17:39 Відповісти
Доречі, Авакян купував куєву гору гелікоптерів в Італії.
Хтось їх хоч десь бачив?))
показати весь коментар
10.09.2020 17:44 Відповісти
Отличный вопрос, их так много купили что сложно было бы не заметить.
показати весь коментар
10.09.2020 19:22 Відповісти
Готовятся ..уверен что для Киева купили
показати весь коментар
10.09.2020 17:54 Відповісти
купили по скидке..))) теперь в США это табу, после того как черный парень бодро бегал в пузе с шокерами и стрелял по полицейским)))) из за которого потом начались некие беспорядки и коленопреклонения)))
показати весь коментар
10.09.2020 18:13 Відповісти
Рюкзакову уже с десяток занесли на дачу
показати весь коментар
10.09.2020 18:17 Відповісти
Авакян, коли прилетять в Україну обіцяні тобою 50 французьких гелікоптерів? І як там стіна Яценюка? Вже стоїть?
показати весь коментар
10.09.2020 18:22 Відповісти
Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії виробництва США, - МВС - Цензор.НЕТ 476
показати весь коментар
10.09.2020 18:38 Відповісти
Купили не для своих друзей бандитов. Купили для народа Украины. Сцутся.
показати весь коментар
10.09.2020 18:45 Відповісти
Тут недавно дифибллирятор купить просили для Киевской больницы.... Зато на 200 якобы нелетальных шокеров, от которых часто сердце останавливается, деньги нашлись. Шокеры есть, а дифибллиряторов, которые сердце запускают - нет. Хоть бы их не раздали ментам, иначе будут плохие новости.
показати весь коментар
10.09.2020 19:28 Відповісти
небольшая переработка - и можно использовать как дефибриллятор
показати весь коментар
10.09.2020 21:13 Відповісти
Скоро Аваков, также как и Азаров, начнет закупать в россии усиленные шумовые гранаты для разгона демонстрациий.
показати весь коментар
10.09.2020 22:57 Відповісти
Видать сделали выводы с беларусских протестов, поняли что народный гнев если постаратся, можно подавить. Сейчас олигархат что бы остатся при власти будет делать большие вложения в мвд а именно в сектор общественной безопасности, в так называемых "космонавтов", одетых в амуницию сотрудников, которые разгоняют протесты.
показати весь коментар
10.09.2020 23:50 Відповісти
Пусть тренеруются на циганах возле вокзалов
показати весь коментар
11.09.2020 02:59 Відповісти
приус хоть разбить можно, а что с этими игрушками делать безмозглым полицаям ??
показати весь коментар
11.09.2020 12:52 Відповісти
вообще мусор оборзел.. спустить жир электрошокером антонине херащенке..
показати весь коментар
23.11.2020 14:14 Відповісти
 
 