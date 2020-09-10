Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії виробництва США, - МВС. ВIДЕО

Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії TASER американського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, цей спецзасіб застосовується поліцейськими підрозділами в 107-ми країнах світу і вважається найефективнішим засобом поліцейського примусу.

Група українських поліцейських з 13 осіб вже пройшла курси інструкторів, які організувала компанія-виробник.

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