Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії виробництва США, - МВС. ВIДЕО
Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії TASER американського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, цей спецзасіб застосовується поліцейськими підрозділами в 107-ми країнах світу і вважається найефективнішим засобом поліцейського примусу.
Група українських поліцейських з 13 осіб вже пройшла курси інструкторів, які організувала компанія-виробник.
Топ коментарі
+11 kelman muksat
показати весь коментар10.09.2020 17:00
+8 secret secret_too
показати весь коментар10.09.2020 17:15
+7 Прощай немытая раССея
показати весь коментар10.09.2020 17:00
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
В Киеве мусор взял "на лапу" 300 гривен. Когда он увидел, что его снимают - начал убегать.
https://twitter.com/i/status/1304046370072952832 https://twitter.com/i/status/1304046370072952832
"да дайте им шокеры!"
"в сша бы сразу шокером!"
где вы все? чего не радуетесь?
И да, опять без тендера, опять без озвучивания цены. Браво блин.
Хтось їх хоч десь бачив?))