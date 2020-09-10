Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия производства США, - МВД. ВИДЕО

Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия TASER американского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, это спецсредство применяется полицейскими подразделениями в 107-ми странах мира и считается самым эффективным средством полицейского принуждения.

Группа украинских полицейских из 13 человек уже прошла курсы инструкторов, которые организовала компания-производитель.

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