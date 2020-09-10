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Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия производства США, - МВД. ВИДЕО

Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия TASER американского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, это спецсредство применяется полицейскими подразделениями в 107-ми странах мира и считается самым эффективным средством полицейского принуждения.

Группа украинских полицейских из 13 человек уже прошла курсы инструкторов, которые организовала компания-производитель.

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Автор: 

МВД (9318) оружие (10219) Нацполиция (16468)


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Топ комментарии
+11
испробуйте на Мертведчуке! с меня заряды!
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10.09.2020 17:00
+8
пока что с допроса убегает только бенедиктова, по ней пульнуть?
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10.09.2020 17:15
+7
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



В Киеве мусор взял "на лапу" 300 гривен. Когда он увидел, что его снимают - начал убегать.


https://twitter.com/i/status/1304046370072952832 https://twitter.com/i/status/1304046370072952832
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10.09.2020 17:00
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испробуйте на Мертведчуке! с меня заряды!
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10.09.2020 17:00 Ответить
Он же памятник, что ему будет?
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10.09.2020 17:10 Ответить
Целится удобно!
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10.09.2020 23:04 Ответить
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



В Киеве мусор взял "на лапу" 300 гривен. Когда он увидел, что его снимают - начал убегать.


https://twitter.com/i/status/1304046370072952832 https://twitter.com/i/status/1304046370072952832
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10.09.2020 17:00 Ответить
Теперь нет необходимости убегать, шокер TASER и все проблемы решены.
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10.09.2020 17:09 Ответить
Украинские реалии
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10.09.2020 17:30 Ответить
"эээй, макарена!" возвращается!!!
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10.09.2020 17:01 Ответить
Ну все, если кто нападет, да еще вооруженный шариковой ручкой, ему крышка!
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10.09.2020 17:01 Ответить
Це більш гуманно ніж кийком по голові...
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10.09.2020 18:03 Ответить
Опятиь хвастаются что купили что то у кого то.
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10.09.2020 17:02 Ответить
Хорошая штучка, только для сердечников может оказаться последней. Так что граждане нарушители порядка - не бузите особо, знайте меру
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10.09.2020 17:02 Ответить
ну таки спрашивал \ на форуме \ у полицейского американского за тайзеры вывод однозначный - хрень с кучей оговорок когда он вообще бесполезный и бессмысленный в применении начиная от погоды и заканчивая количеством одежды на злодее .
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10.09.2020 17:32 Ответить
Канал на Ютубе ПолисАктивити вам в помощь
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10.09.2020 17:38 Ответить
Купили шокер по цене танка?
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10.09.2020 17:04 Ответить
Вертолёта
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10.09.2020 21:54 Ответить
сначала наши полицаи перепробуют их друг на друге,а самое интересное начнётся после их появления на руках у народных масс...
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10.09.2020 17:05 Ответить
Хоть разочек пульните в потроха,когда он в очередной раз будет убегать от допроса.
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10.09.2020 17:11 Ответить
пока что с допроса убегает только бенедиктова, по ней пульнуть?
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10.09.2020 17:15 Ответить
Главное , чтобы не покалечили друг друга . Большинство "Prius" превратили в хлам . Они тренировались за деньги налогоплательщиков . Наши налогоплательщики пока не могут оценить свой вклад в казну государства , они заплатив все налоги рады , что у них есть временная передышка . Далеко не у всех .
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10.09.2020 17:11 Ответить
Теперь проходишь возле приуса, а он как елка мигает, значит спали на занятиях по использованию электрошокера.
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10.09.2020 17:15 Ответить
Купили на распродаже, все по 50 центов, или по сложному пути по 50 000 долларов.
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10.09.2020 17:14 Ответить
Сертификации конечно нет, а зачем она наши граждане очень выносливые.
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10.09.2020 17:17 Ответить
сколько помню было тут умников, когда всякое быдло хамило полицейским
"да дайте им шокеры!"
"в сша бы сразу шокером!"
где вы все? чего не радуетесь?
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10.09.2020 17:18 Ответить
Следующая фаза борьбы с преступностью - бомбить преступника с вертолёта рюкзаком, в котором шокер.

И да, опять без тендера, опять без озвучивания цены. Браво блин.
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10.09.2020 17:19 Ответить
А почему не 254 ? Чтобы каждому депутату от СН этим шокером в дупу, персонально
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10.09.2020 17:22 Ответить
Надеюсь копы у нас грамотные и знают что в Штатах сеть 120 в., и вилки другого типа.
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10.09.2020 17:25 Ответить
тазеры вообще то вполне могут и убить
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10.09.2020 17:26 Ответить
Продали тесты на коронавирус купили электрошокеры.
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10.09.2020 17:27 Ответить
Не, ну внатУрє! Бубачкіни опрічніки вирішили мене залякати! Отходні шляхи підготували!))) А я така, вся рассеянная, можу забути, шо хтось в нашій родині був християнином , і забути про другу щоку, яку треба підставити. І тут я просто падаю на мороз і вї*пашую потерпілому по яйцях! Ну , а ваще, можу просто вбити це дурбецело нєвмєняєме .І Приєднайте цей пост до позову до Марусі та Софії!
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10.09.2020 17:33 Ответить
Ага, нелетального. Кілька років тому в канадському аеропорту поліцаї таким поляка вбили.
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10.09.2020 17:39 Ответить
Доречі, Авакян купував куєву гору гелікоптерів в Італії.
Хтось їх хоч десь бачив?))
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10.09.2020 17:44 Ответить
Отличный вопрос, их так много купили что сложно было бы не заметить.
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10.09.2020 19:22 Ответить
Готовятся ..уверен что для Киева купили
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10.09.2020 17:54 Ответить
купили по скидке..))) теперь в США это табу, после того как черный парень бодро бегал в пузе с шокерами и стрелял по полицейским)))) из за которого потом начались некие беспорядки и коленопреклонения)))
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10.09.2020 18:13 Ответить
Рюкзакову уже с десяток занесли на дачу
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10.09.2020 18:17 Ответить
Авакян, коли прилетять в Україну обіцяні тобою 50 французьких гелікоптерів? І як там стіна Яценюка? Вже стоїть?
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10.09.2020 18:22 Ответить
Національна поліція купила 200 стріляючих електрошокерів нелетальної дії виробництва США, - МВС - Цензор.НЕТ 476
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10.09.2020 18:38 Ответить
Купили не для своих друзей бандитов. Купили для народа Украины. Сцутся.
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10.09.2020 18:45 Ответить
Тут недавно дифибллирятор купить просили для Киевской больницы.... Зато на 200 якобы нелетальных шокеров, от которых часто сердце останавливается, деньги нашлись. Шокеры есть, а дифибллиряторов, которые сердце запускают - нет. Хоть бы их не раздали ментам, иначе будут плохие новости.
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10.09.2020 19:28 Ответить
небольшая переработка - и можно использовать как дефибриллятор
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10.09.2020 21:13 Ответить
Скоро Аваков, также как и Азаров, начнет закупать в россии усиленные шумовые гранаты для разгона демонстрациий.
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10.09.2020 22:57 Ответить
Видать сделали выводы с беларусских протестов, поняли что народный гнев если постаратся, можно подавить. Сейчас олигархат что бы остатся при власти будет делать большие вложения в мвд а именно в сектор общественной безопасности, в так называемых "космонавтов", одетых в амуницию сотрудников, которые разгоняют протесты.
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10.09.2020 23:50 Ответить
Пусть тренеруются на циганах возле вокзалов
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11.09.2020 02:59 Ответить
приус хоть разбить можно, а что с этими игрушками делать безмозглым полицаям ??
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11.09.2020 12:52 Ответить
вообще мусор оборзел.. спустить жир электрошокером антонине херащенке..
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23.11.2020 14:14 Ответить
 
 