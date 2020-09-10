Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия производства США, - МВД. ВИДЕО
Национальная полиция купила 200 стреляющих электрошокеров нелетального действия TASER американского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, это спецсредство применяется полицейскими подразделениями в 107-ми странах мира и считается самым эффективным средством полицейского принуждения.
Группа украинских полицейских из 13 человек уже прошла курсы инструкторов, которые организовала компания-производитель.
Топ комментарии
+11 kelman muksat
показать весь комментарий10.09.2020 17:00
+8 secret secret_too
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+7 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий10.09.2020 17:00
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
В Киеве мусор взял "на лапу" 300 гривен. Когда он увидел, что его снимают - начал убегать.
https://twitter.com/i/status/1304046370072952832 https://twitter.com/i/status/1304046370072952832
"да дайте им шокеры!"
"в сша бы сразу шокером!"
где вы все? чего не радуетесь?
И да, опять без тендера, опять без озвучивания цены. Браво блин.
Хтось їх хоч десь бачив?))