МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине
Министерство внутренних дел (МВД) намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил РБК-Украина замминистра Антон Геращенко.
Однако, по его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда "луцкий террорист" и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.
"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил он.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
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Речь идёт не о легализации, а наоборот - о борьбе с оборотом оружия.
Но дебила нужно постоянно ставить на место, пока рефлекс не выработается.
Речь идет о "усилить контроль за оборотом оружия". Он как-бы есть, но его нужно усилить. Мимо кассы мвд не положено торговать.
Ты решил поумничать?
Но я тебя расстрою, ты выставил себя дебилом.
Прочти title странички с этой новостью.Удачи, пороходебил.
https://censor.net/user/466489
пороходебил.
https://censor.net/user/444917
зебіл
Кому это надо?
Только нашим врагам.
Только одно но.
Петушарии, жопоблоковцы, зебилы и все остальные тоже будут иметь на руках оружие.
Так что, мир?
А у убийц курок всегда на взводе.
" https://citaty.info/quote/184930 Он повернулся в нашу сторону - и лицо его исказилось бессильной яростью. Но постепенно оно смягчилось, на нем даже появилось подобие сконфуженной улыбки, когда он увидел два револьверных ствола, нацеленных ему в голову. " - Артур Конан Дойл.
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Схожу ка, напишу заяву на еще одну зеленку по нарезному..
(что не мешает постоянно держать помпу с картечными у подушки )
А в воюючій країні з ринком "чорної" зброї явно не буде проблем.
Отсюда вывод...щимить будут тех у кого орудие легально...
скорее всего известні имена заказчиков и исполнителей,
и НИХЕРА
население Украины- быдло, голосующее за союз воров и мусоров
не даром мрази устроили геноцид,
до сих пор нажираются
.........
Теперь за покупку и оформление придётся больше платить?
У нападавших и террористов были гранаты, их разве в магазине покупали?
Я вообще начинаю подозревать что все события искусственно созданы что бы усилить "контроль".
потом зеленского, который тоже из той шайки и хорошее трепло,
никто не запрещал за Тимошенко или за Кошулинского голосовать,
но ублюдочному населению ближе мрази типа ляжко и бойко
P.S. Для тих , хто зараз почне писати про нарізну - спробуйте її легально придбати якщо ви до влади не вхожі (((((
Да что вы говорите?
Т.е. если раньше торговали пистолями с земли то теперь - только в специально отведенных местах?
Невже це все відбувається без участі співробітників МВС?
В Україні дуже багато стабільних, добрих та порядних людей. Які мають право на самозахист.
Але не мають ніяких можливостей. Тому що бідні. http://zbroyar.ua/karabini/samozaryadni/z-15-1/ Каталог Зброяр
Маю думку, що тільки багаті можуть дозволити собі таку розкіш - захистити себе.
Только непонятно, как она собирается контролировать чёрный рынок оружия, который будет существовать до тех пор, пока не разрешат свободную продажу оружия? Организуют свой собственный черный рынок?
1. вам відомо, що проти України зараз воює достатня кількість етнічних українців (прикро, але факт)
2. сам по собі поділ на "українців" та "маланців, армяшей" провокативен, тому що тоді в мене питання, а як бути з тими євреями, які воювали у лавах ДУК ПС (знаю таких, вони боронили вишку у ДАП, пройшли пекло Пісків, Бутовку і т. ін.)? А як бути із Сергієм Нігояном, якіий був першим з Небісної Сотні вбитим на Майдані? А як бути з іншими "інородцями", яких я знаю особисто, багато з яких досі воюють, це мої побратими і мені байдуже, якої вони національності (там є етнічні грузини, вірмени, росіяни).
Тому впевнений, що головним є те, як ти відносишся до України, чи готовий ти її боронити та віддати за неї життя.. Головне те, який ти Громадянин, а не те, якої ти нації, бо у людини нема права обирати національність, це йде від батьків, але бажання любити Україну та захищати її залежить від кожного особисто.
значит будет продолжение....