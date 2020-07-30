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Новости Захват заложников в Луцке
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МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине

МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине

Министерство внутренних дел (МВД) намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил РБК-Украина замминистра Антон Геращенко.

Однако, по его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда "луцкий террорист" и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект про оборот оружия может быть принят в первом чтении в сентябре, - "слуга народа" Верещук

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

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МВД (9326) оружие (10262) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+9
У бандитов есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие. У ментов короткоствольное огнестрельное оружие тоже есть. Они собственно с него как напются любят стрелять в детей и прохожих... У продажных политиков тоже есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие - от пистолетов-пулеметов до станковых пулеметов, в большинстве наградное, непонятно за какие заслуги... А простому гражданину легально купить короткоствольное огнестрельное оружие НЕЛЬЗЯ! Даже с учетом сбора кучи справок и разрешение! Ну вот нельзя и все тут! Так кого же господа полицаи собираются контролировать?
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30.07.2020 08:57 Ответить
+9
Чому же тоді політики, які є джерелом цього протистояння, не постріляли один одного. Їм же за феодальним законодавством носити зброю якраз дозволено.
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30.07.2020 09:01 Ответить
+8
Навпаки, якби вільно можна було придбати, чи носити короткоствол, то терориста було би знешкоджено за секунди.
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30.07.2020 08:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Казино же лпгализировали, теперь и стволы нужно. Так чисто чтобы отыграться 😁😁😁
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30.07.2020 08:44 Ответить
Новость прочитай.
Речь идёт не о легализации, а наоборот - о борьбе с оборотом оружия.
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30.07.2020 08:49 Ответить
Він читать не вміє.Це дебіл.
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30.07.2020 09:29 Ответить
Та, я знаю.
Но дебила нужно постоянно ставить на место, пока рефлекс не выработается.
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30.07.2020 09:33 Ответить
Він не виліковний. Це вроджене.
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30.07.2020 10:28 Ответить
Игарь Л с вами бы не согласился. Тот за легализацию щоб зебилы друг друга перестреляли 😁😁а вообще нужно быть добрее 😈
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30.07.2020 16:48 Ответить
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30.07.2020 22:55 Ответить
В статье нет ни слова "о борьбе с оборотом оружия." Так что Ваше умение "читать" сильно преувеличено.
Речь идет о "усилить контроль за оборотом оружия". Он как-бы есть, но его нужно усилить. Мимо кассы мвд не положено торговать.
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30.07.2020 10:59 Ответить
Да?
Ты решил поумничать?
Но я тебя расстрою, ты выставил себя дебилом.
Прочти title странички с этой новостью.Удачи, пороходебил.

МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні - Цензор.НЕТ 8797
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30.07.2020 11:31 Ответить
МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні - Цензор.НЕТ 2104 И кем я только не был даже за сегодня (и это хорошо, чем больше дураков вокруг, тем легче жить):
https://censor.net/user/466489

пороходебил.
https://censor.net/user/444917

зебіл
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30.07.2020 12:31 Ответить
Сами себя будут, типа, контролировать
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30.07.2020 08:47 Ответить
Тоха намекнул низам, что мало, мол, заносите, нужно бы побольше.
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30.07.2020 08:55 Ответить
+++
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30.07.2020 09:43 Ответить
Навпаки, якби вільно можна було придбати, чи носити короткоствол, то терориста було би знешкоджено за секунди.
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30.07.2020 08:48 Ответить
С таким накалом политического противостояния легализация оружия приведёт к войне по всей территории Украины.
Кому это надо?
Только нашим врагам.
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30.07.2020 08:52 Ответить
Чому же тоді політики, які є джерелом цього протистояння, не постріляли один одного. Їм же за феодальним законодавством носити зброю якраз дозволено.
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30.07.2020 09:01 Ответить
Давай лучше подумаем о том, как будет действовать нацкорпус и шариёвцы.
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30.07.2020 09:07 Ответить
Перестреляют всех ватников, делов-то Да и пес с ними.
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30.07.2020 09:44 Ответить
перестріляють всіх петушаріїв, зебілів, жопоблоків і і буде мир.
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30.07.2020 11:44 Ответить
Именно такого ответа я от порохоботов и ожидал.
Только одно но.
Петушарии, жопоблоковцы, зебилы и все остальные тоже будут иметь на руках оружие.
Так что, мир?
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30.07.2020 11:48 Ответить
довше здихати будуть, а чому порохобот, шаблонне мислення обмеженої людини, порох теж вважав, що короткоствол не на часі.
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30.07.2020 11:53 Ответить
Мне похер, что "вважав" твой порох.
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30.07.2020 11:56 Ответить
такий самий як і твій шмаркльовка
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30.07.2020 12:04 Ответить
А може навпаки, людей, особливо вразливих типу жінок та пенсіонерів, не так легко будуть вбивати та грабувати, бо не будуть упевнені що це їм легко вдасться? Та й влада, знаючи що народ озброєний, буде більш відповідальною і сама піде не чекаючи майдану. Тоді це тільки зміцнить державу. Навіть латентний ватник із стволом десять раз подумає нашо йому рабська Росія, де зброю мають лише вищі касти
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30.07.2020 09:03 Ответить
Чтобы женщина или пенсионер смогли выстрелить в человека им нужно изменить менталитет.
А у убийц курок всегда на взводе.
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30.07.2020 09:09 Ответить
Жить захочешь - выстрелишь
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30.07.2020 09:12 Ответить
боїся зброї, не хочеш - не купуй, це річ добровільна, зараз можна купити майже все крім короткоствола, і автоматичної зброї. якщо автоматична зброя, впринципі для цивільного обігу не дуже то й потрібна, то короткоствол треба.
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30.07.2020 11:47 Ответить
Чергова дурниця, жодна пенсіонерка не купить собі зброю, для жінок достатньо мати і шокер. А купить зброю Вася із сусіднього під'їзду, який про неї мріяв із раннього дитинства, коли його ображали в школі, гопникоподібний Стьопа теж купить зброю бо це круто і настане в Україні весела пора, коли в черговій пяній суперчці між сусідами почнеться не мат, а стрілянина
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30.07.2020 09:23 Ответить
Шокер то не зброя, а імітація. Тим більше вимагає близького контакту, для застосування, що для слабких жінок є неприпустимим, і апсолютно не придатне при нападі групи осіб. Ну, а про дядь Вась це якраз і є дурниця. По-перше, в США та Швейцарії та навіть Молдові такого нема попри дозволи на короткоствольну зброю, по-друге, за статистикою середня кількість вбивств в Україні більша ніж в США і це було задовго до війни, і по трете, кількість алкоголіків в США не менша, а то й більша, ніж в Україні більш того там в багатьох штатах легалізовані наркотики. Так що Ваш аргумент не є аргументом насправді, а лише плодом Вашої уяви не підіердженною практикою інших країн де зброя дозволена.
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30.07.2020 10:17 Ответить
Саме так, практикою країн, де наявний вільний обіг зброї жодним чином не підтверджено вплив легальних короткостволів на рівень злочинності і саме внутрішня ментальність є визначальною. Так, як Південній Америці і Центральній , де аналогічний вільний обіг зброї рівень умисних вбивств зашкалює. Тому рівняти Україну з США і Швейцарією не коректно. Щодо Молдови, то це відверта брехня, з 1995 по 2011 у Молдові вчинено у півтора рази більше вбивств ніж в Україні, при тому, що Молдова аграрна і сільська країна без великих міст, якраз приклад Молдови вказує на негатив від вільного обігу зброї у пострадянських країнах.
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30.07.2020 11:34 Ответить
Бандити якою зброєю користуються ? Люди які пройшли службу в військах,силових структурах які знають правила поводження зі зброєю повинні мати першочергове право на володіння нею а остальним яку не притягувались до кримінальної відповідальності пройти медичне обстеження але не як права на авто за гроші а реально в незалежних вибіркових медкомісіях де мають бути фахівці і від МВД які за свої підписи мають відповідати.
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30.07.2020 09:08 Ответить
Вопрос очень сложный.
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30.07.2020 09:10 Ответить
Там де велика бюрократія там велика коррупція. Зброя це право всіх вільних і законослухняних громадян, і одночасно профілактика узурпації та тої ж коррупції. Раба не можна примусити захищати щось, бо для нього поразка держави то лише зміна господаря, що нажаль ми і маємо серед великої частини населення, котрим "немає різниці".
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30.07.2020 10:22 Ответить
У 73% всі інші будуть терористи.
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30.07.2020 08:55 Ответить
36%. Причому багато хто з них вже розкаявся, навіть на цьому форумі.
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30.07.2020 09:02 Ответить
ага, лише подібних історій практично не має, коли жертви знешкоджують терориста, в тих же США як брали заручників , так і беруть і ніяка зброя цьому ніколи не заважала. Вигоди від легалізації зброї не йдуть в ніяке порівння із наслідкаами таких дій , особливо у нігілістичному суспільстві України, яке на даний час навіть недопалки не навчилося в урну викидати.
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30.07.2020 09:04 Ответить
В США терористи дуже хитрі, вони ходять туди де немає озброєного люду. Наприклад, школи, чи клуби гомосексуалістів (стрілець з Орландо).
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30.07.2020 09:06 Ответить
не говори дурниць, коли закінчуються аргументи!!! Факти такі - легалізація зброї ніколи не покращувала криміногенну ситуацію, при цьому часто призводила ситуацій як в Орландо. Серед країн із найнижчим рівнем злочинності практично не має країн із вільним обігом зброї.
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30.07.2020 09:13 Ответить
Почему как пример Орландо, а не Керчь? В рассее оружие купить сложнее чем в Америке и тем не менее.
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30.07.2020 09:50 Ответить
Тому, що в России подібні випадки рідкість, на відміну від тих США, де це вже перетворилося на буденність
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30.07.2020 10:00 Ответить
У тебя память отшибло? Беслан тебе ничего не напоминает?! А Волгоград, а Норд Ост? Ты по-ходу троль ментовский
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30.07.2020 10:13 Ответить
ти смішний), яке відношення мають терористичні акти, вчиненні ісламськими бойовиками, які ВОЮЮТЬ із Росією, до розстрілів учнів один одного в школах США через дитячі образи?
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30.07.2020 11:39 Ответить
крім того з чого висновок , що у гомосексуалістів в США не має зброї?
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30.07.2020 09:15 Ответить
В клубі, в Орландо, не було. А так можливо у когось і є.
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30.07.2020 10:06 Ответить
Было бы гораздо полезней принять,хотя бы,Закон.И внести некоторые поправки в законодательство.
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30.07.2020 08:52 Ответить
Зброя оберталась, обертається і обертатись буде, незалежно від хотєлок влади.
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30.07.2020 08:53 Ответить
Даже в часи СРСР при тотальному контролі КГБ і МВД зброя нелегальн була в кримінальних структурах а тепер в часи війни з Московією зброї велечезна кількість. Легалізовувати її треба і ставити на облік бо стріляє в більшості випадків зброя яка прихована.
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30.07.2020 09:00 Ответить
Правильно. Нехай продають стволи тільки ровним пацанам.
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30.07.2020 08:55 Ответить
У бандитов есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие. У ментов короткоствольное огнестрельное оружие тоже есть. Они собственно с него как напются любят стрелять в детей и прохожих... У продажных политиков тоже есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие - от пистолетов-пулеметов до станковых пулеметов, в большинстве наградное, непонятно за какие заслуги... А простому гражданину легально купить короткоствольное огнестрельное оружие НЕЛЬЗЯ! Даже с учетом сбора кучи справок и разрешение! Ну вот нельзя и все тут! Так кого же господа полицаи собираются контролировать?
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30.07.2020 08:57 Ответить
Да ничего они не собираются контролировать. Для них главное - отчетность. Ничего нам не разрешать потому что система твердо намерена заставить нас смириться с положением низшей касты которой ничего вообще нельзя.
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30.07.2020 09:02 Ответить
МВД с криминальным авторитетом в главе и его помощниками как раз имеют и короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие, но как огня бояться, что пистолет на законных основаниях может получить гражданин Украины! Ведь у рабов не может быть оружия! А ведь у вооруженного гражданина так сложно потребовать взятку, сложно избить его или изнасиловать в полицейском участке! Ведь в ответ на незаконные действия полицая может прилететь пуля!
" https://citaty.info/quote/184930 Он повернулся в нашу сторону - и лицо его исказилось бессильной яростью. Но постепенно оно смягчилось, на нем даже появилось подобие сконфуженной улыбки, когда он увидел два револьверных ствола, нацеленных ему в голову. " - Артур Конан Дойл.
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30.07.2020 10:38 Ответить
Какая легализация. Даже не мечтайте. Если найдут вас патрон с войны - запросто дело пришьют. И никого не волнует что стрелять им не из чего да и не возможно в принципе потому что порох деградировал и то что в капсюле то же. А неадекватному Пашинскому и другим охреневшим депутатам которым от безответственности крышу рвет, можно хоть пулеметы дарить. Потому что они - фактически уже высшая каста, а нас делают рабами. Менты - это кшатрии, войны АТО для этого государство - никто, их запросто можно избивать, запихивать окурки в рот, убивать - это даже поощряется системой. Кшатрии бредят российскими зарплатами и российскими возможностями где они вообще могут ни перед кем не отчитываться.
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30.07.2020 09:00 Ответить
усилить, углУбить, сделать ширше и ширее -требует слуга Коломойского /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД .27.08.19
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30.07.2020 09:04 Ответить
Только контролировать черный рынок оружия - руки коротки и мозгов нет, а потому будут щемить легальных владельцев.
**
Схожу ка, напишу заяву на еще одну зеленку по нарезному..
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30.07.2020 09:10 Ответить
Иди пиши...сейчас зеленый скот все ужесточит...и заставит тебя поставить сигналку на сейф с выходом на пульт охраны...и будешь ты ложить у клювик авакову каждый месяц гривен по 500
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30.07.2020 09:28 Ответить
Не думаю. Никто №622 переписывать не будет. А общая сигналка на весь дом и так давно стоит.
(что не мешает постоянно держать помпу с картечными у подушки )
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30.07.2020 11:07 Ответить
Ціна на легальне не буде вище нелегального. Бо тоді пішлють мусорімґв під три чорти і будуть купляти "чорну" зброю.
А в воюючій країні з ринком "чорної" зброї явно не буде проблем.
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30.07.2020 12:11 Ответить
мусора организовали серию терактов для оправдания закручивания гаек
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30.07.2020 09:28 Ответить
Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил онИсточник: https://censor.net.ua/n321092

Отсюда вывод...щимить будут тех у кого орудие легально...
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30.07.2020 09:31 Ответить
щемить они будут крестьян и работяг, по карманам шарить ...
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30.07.2020 09:34 Ответить
все помнят налёт мусоров на офис "Батьківщини" в 2013-м году,
скорее всего известні имена заказчиков и исполнителей,
и НИХЕРА
население Украины- быдло, голосующее за союз воров и мусоров
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30.07.2020 09:33 Ответить
Рабы не имеют права владеть оружием, только власть имущие.
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30.07.2020 09:34 Ответить
дети камуняк продолжают дело своих отцов
не даром мрази устроили геноцид,
до сих пор нажираются
.........
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30.07.2020 09:35 Ответить
Надо понимать что пенты понимают определением "контроль".
Теперь за покупку и оформление придётся больше платить?
У нападавших и террористов были гранаты, их разве в магазине покупали?

Я вообще начинаю подозревать что все события искусственно созданы что бы усилить "контроль".
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30.07.2020 09:38 Ответить
Хахаха, удачи, идиоты. В то время как вы запрещаете стрелять во врага на Донбассе и до этого 6 лет уже слили и предали сотни тысяч патриотов жителей Донбасса, которые всячески помогали освобождению своих домов, вы говорите что люди не имеют право носить оружие? Идите на хер, я Луганчанин, носил пистолет до своего последнего дня в Украине и призываю носить всех кто остался. У этой власти нет права указывать вам как защищать жизни ваших родных.
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30.07.2020 09:38 Ответить
по сути украинцы сами выбрали Порошенко, который по сути из команды януковича,
потом зеленского, который тоже из той шайки и хорошее трепло,
никто не запрещал за Тимошенко или за Кошулинского голосовать,
но ублюдочному населению ближе мрази типа ляжко и бойко
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30.07.2020 09:39 Ответить
Вместо того чтобы бороться с распространением оруужия, нужно разрешить его свободное ношение в воюющей против России стране. Ведь хватает ума не бороться с игральным бизнесом и проституцией. Это неизменные атрибуты свободной страны и равноправных граждан.
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30.07.2020 09:41 Ответить
Та неужели? Чего вдруг? Неужели будет контроль???? А шо случилось? Шо за шухер? Немцы на Пересыпи?
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30.07.2020 09:56 Ответить
Колись СБУшник один з гордістю розказував як вони у обласному центрі налагоджували контроль за бабцями які цигарками торгували )))) , після налагоджування всі бабці почали платити данину туди куди потрібно )))) так само , мабуть , хочуть і контроль за зброєю посилити ))) адже всі злочини в Україні здійснені із застосуванням дробовиків , які можна легально придбати пройшовши десять кругів пекла ))))

P.S. Для тих , хто зараз почне писати про нарізну - спробуйте її легально придбати якщо ви до влади не вхожі (((((
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30.07.2020 10:07 Ответить
У кролика именной кулемет конфискуют и посадят идиота который выдал бешеному паршивинскому пистолет?
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30.07.2020 10:00 Ответить
"МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине"

Да что вы говорите?
Т.е. если раньше торговали пистолями с земли то теперь - только в специально отведенных местах?
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30.07.2020 10:00 Ответить
простий приклад: оформити травмат офіційно зараз можуть тільки співробітники силових структур, журналісті, депутати, їх помічники та члени громадських формувань з охорони правопорядку. Але.. за 300-500 долярів можна формити будь-кому, тому усі наркобаригі, валютони, приймачи металобрухту та інші сумнівні особи запросто отримують цю зброю разом з дозволами..
Невже це все відбувається без участі співробітників МВС?
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30.07.2020 10:06 Ответить
Усилить контроль МВД - будет война "крыш"?
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30.07.2020 10:12 Ответить
совкова система продовжує себе захищати: затримання, вилучення зброї, боротьба з опонентами. В суспільстві створено атмосферу страху (свідоми чи ні органами правозахисту). Люди знервовані, а є багато тих, хто переходить всякі межі. І в них зброя все рівно буде.
В Україні дуже багато стабільних, добрих та порядних людей. Які мають право на самозахист.
Але не мають ніяких можливостей. Тому що бідні. http://zbroyar.ua/karabini/samozaryadni/z-15-1/ Каталог Зброяр
Маю думку, що тільки багаті можуть дозволити собі таку розкіш - захистити себе.
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30.07.2020 10:26 Ответить
Обосралась власть.
Только непонятно, как она собирается контролировать чёрный рынок оружия, который будет существовать до тех пор, пока не разрешат свободную продажу оружия? Организуют свой собственный черный рынок?
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30.07.2020 10:44 Ответить
для отражения внешнего и внутреннего врага все украинцы должны быть вооружены, армяшей и маланцев это не касается
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30.07.2020 10:45 Ответить
згоден, але є декілька але
1. вам відомо, що проти України зараз воює достатня кількість етнічних українців (прикро, але факт)
2. сам по собі поділ на "українців" та "маланців, армяшей" провокативен, тому що тоді в мене питання, а як бути з тими євреями, які воювали у лавах ДУК ПС (знаю таких, вони боронили вишку у ДАП, пройшли пекло Пісків, Бутовку і т. ін.)? А як бути із Сергієм Нігояном, якіий був першим з Небісної Сотні вбитим на Майдані? А як бути з іншими "інородцями", яких я знаю особисто, багато з яких досі воюють, це мої побратими і мені байдуже, якої вони національності (там є етнічні грузини, вірмени, росіяни).
Тому впевнений, що головним є те, як ти відносишся до України, чи готовий ти її боронити та віддати за неї життя.. Головне те, який ти Громадянин, а не те, якої ти нації, бо у людини нема права обирати національність, це йде від батьків, але бажання любити Україну та захищати її залежить від кожного особисто.
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30.07.2020 11:09 Ответить
А что вы делали до этих пор если легальный оборот всегда был под контролем.
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30.07.2020 11:43 Ответить
сколько пользы от одного циркового представления!
значит будет продолжение....
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30.07.2020 12:39 Ответить
Треба було б щє з 2014 року робити це
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30.07.2020 14:30 Ответить
 
 