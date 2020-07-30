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Новини Захоплення заручників у Луцьку
3 182 80

МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні

МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні

Міністерство внутрішніх справ (МВС) має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною стали нещодавні події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив РБК-Україна заступник міністра Антон Геращенко.

Крім того, за його словами, Служба безпеки України зараз веде розслідування, звідки "луцький терорист" і його імовірний спільник із Харкова отримували зброю.

"Чорний" ринок зброї тому і "чорний", що про всі угоди на ньому не відомо правоохоронцям", - зазначив він.

Також читайте: Законопроєкт про обіг зброї може бути прийнято в першому читанні у вересні, - "слуга народу" Верещук

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників..

Автор: 

МВС (3511) зброя (7532) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+9
У бандитов есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие. У ментов короткоствольное огнестрельное оружие тоже есть. Они собственно с него как напются любят стрелять в детей и прохожих... У продажных политиков тоже есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие - от пистолетов-пулеметов до станковых пулеметов, в большинстве наградное, непонятно за какие заслуги... А простому гражданину легально купить короткоствольное огнестрельное оружие НЕЛЬЗЯ! Даже с учетом сбора кучи справок и разрешение! Ну вот нельзя и все тут! Так кого же господа полицаи собираются контролировать?
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30.07.2020 08:57 Відповісти
+9
Чому же тоді політики, які є джерелом цього протистояння, не постріляли один одного. Їм же за феодальним законодавством носити зброю якраз дозволено.
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30.07.2020 09:01 Відповісти
+8
Навпаки, якби вільно можна було придбати, чи носити короткоствол, то терориста було би знешкоджено за секунди.
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30.07.2020 08:48 Відповісти
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Казино же лпгализировали, теперь и стволы нужно. Так чисто чтобы отыграться 😁😁😁
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30.07.2020 08:44 Відповісти
Новость прочитай.
Речь идёт не о легализации, а наоборот - о борьбе с оборотом оружия.
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30.07.2020 08:49 Відповісти
Він читать не вміє.Це дебіл.
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30.07.2020 09:29 Відповісти
Та, я знаю.
Но дебила нужно постоянно ставить на место, пока рефлекс не выработается.
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30.07.2020 09:33 Відповісти
Він не виліковний. Це вроджене.
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30.07.2020 10:28 Відповісти
Игарь Л с вами бы не согласился. Тот за легализацию щоб зебилы друг друга перестреляли 😁😁а вообще нужно быть добрее 😈
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30.07.2020 16:48 Відповісти
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30.07.2020 22:55 Відповісти
В статье нет ни слова "о борьбе с оборотом оружия." Так что Ваше умение "читать" сильно преувеличено.
Речь идет о "усилить контроль за оборотом оружия". Он как-бы есть, но его нужно усилить. Мимо кассы мвд не положено торговать.
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30.07.2020 10:59 Відповісти
Да?
Ты решил поумничать?
Но я тебя расстрою, ты выставил себя дебилом.
Прочти title странички с этой новостью.Удачи, пороходебил.

МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні - Цензор.НЕТ 8797
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30.07.2020 11:31 Відповісти
МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні - Цензор.НЕТ 2104 И кем я только не был даже за сегодня (и это хорошо, чем больше дураков вокруг, тем легче жить):
https://censor.net/user/466489

пороходебил.
https://censor.net/user/444917

зебіл
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30.07.2020 12:31 Відповісти
Сами себя будут, типа, контролировать
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30.07.2020 08:47 Відповісти
Тоха намекнул низам, что мало, мол, заносите, нужно бы побольше.
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30.07.2020 08:55 Відповісти
+++
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30.07.2020 09:43 Відповісти
Навпаки, якби вільно можна було придбати, чи носити короткоствол, то терориста було би знешкоджено за секунди.
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30.07.2020 08:48 Відповісти
С таким накалом политического противостояния легализация оружия приведёт к войне по всей территории Украины.
Кому это надо?
Только нашим врагам.
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30.07.2020 08:52 Відповісти
Чому же тоді політики, які є джерелом цього протистояння, не постріляли один одного. Їм же за феодальним законодавством носити зброю якраз дозволено.
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30.07.2020 09:01 Відповісти
Давай лучше подумаем о том, как будет действовать нацкорпус и шариёвцы.
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30.07.2020 09:07 Відповісти
Перестреляют всех ватников, делов-то Да и пес с ними.
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30.07.2020 09:44 Відповісти
перестріляють всіх петушаріїв, зебілів, жопоблоків і і буде мир.
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30.07.2020 11:44 Відповісти
Именно такого ответа я от порохоботов и ожидал.
Только одно но.
Петушарии, жопоблоковцы, зебилы и все остальные тоже будут иметь на руках оружие.
Так что, мир?
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30.07.2020 11:48 Відповісти
довше здихати будуть, а чому порохобот, шаблонне мислення обмеженої людини, порох теж вважав, що короткоствол не на часі.
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30.07.2020 11:53 Відповісти
Мне похер, что "вважав" твой порох.
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30.07.2020 11:56 Відповісти
такий самий як і твій шмаркльовка
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30.07.2020 12:04 Відповісти
А може навпаки, людей, особливо вразливих типу жінок та пенсіонерів, не так легко будуть вбивати та грабувати, бо не будуть упевнені що це їм легко вдасться? Та й влада, знаючи що народ озброєний, буде більш відповідальною і сама піде не чекаючи майдану. Тоді це тільки зміцнить державу. Навіть латентний ватник із стволом десять раз подумає нашо йому рабська Росія, де зброю мають лише вищі касти
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30.07.2020 09:03 Відповісти
Чтобы женщина или пенсионер смогли выстрелить в человека им нужно изменить менталитет.
А у убийц курок всегда на взводе.
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30.07.2020 09:09 Відповісти
Жить захочешь - выстрелишь
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30.07.2020 09:12 Відповісти
боїся зброї, не хочеш - не купуй, це річ добровільна, зараз можна купити майже все крім короткоствола, і автоматичної зброї. якщо автоматична зброя, впринципі для цивільного обігу не дуже то й потрібна, то короткоствол треба.
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30.07.2020 11:47 Відповісти
Чергова дурниця, жодна пенсіонерка не купить собі зброю, для жінок достатньо мати і шокер. А купить зброю Вася із сусіднього під'їзду, який про неї мріяв із раннього дитинства, коли його ображали в школі, гопникоподібний Стьопа теж купить зброю бо це круто і настане в Україні весела пора, коли в черговій пяній суперчці між сусідами почнеться не мат, а стрілянина
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30.07.2020 09:23 Відповісти
Шокер то не зброя, а імітація. Тим більше вимагає близького контакту, для застосування, що для слабких жінок є неприпустимим, і апсолютно не придатне при нападі групи осіб. Ну, а про дядь Вась це якраз і є дурниця. По-перше, в США та Швейцарії та навіть Молдові такого нема попри дозволи на короткоствольну зброю, по-друге, за статистикою середня кількість вбивств в Україні більша ніж в США і це було задовго до війни, і по трете, кількість алкоголіків в США не менша, а то й більша, ніж в Україні більш того там в багатьох штатах легалізовані наркотики. Так що Ваш аргумент не є аргументом насправді, а лише плодом Вашої уяви не підіердженною практикою інших країн де зброя дозволена.
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30.07.2020 10:17 Відповісти
Саме так, практикою країн, де наявний вільний обіг зброї жодним чином не підтверджено вплив легальних короткостволів на рівень злочинності і саме внутрішня ментальність є визначальною. Так, як Південній Америці і Центральній , де аналогічний вільний обіг зброї рівень умисних вбивств зашкалює. Тому рівняти Україну з США і Швейцарією не коректно. Щодо Молдови, то це відверта брехня, з 1995 по 2011 у Молдові вчинено у півтора рази більше вбивств ніж в Україні, при тому, що Молдова аграрна і сільська країна без великих міст, якраз приклад Молдови вказує на негатив від вільного обігу зброї у пострадянських країнах.
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30.07.2020 11:34 Відповісти
Бандити якою зброєю користуються ? Люди які пройшли службу в військах,силових структурах які знають правила поводження зі зброєю повинні мати першочергове право на володіння нею а остальним яку не притягувались до кримінальної відповідальності пройти медичне обстеження але не як права на авто за гроші а реально в незалежних вибіркових медкомісіях де мають бути фахівці і від МВД які за свої підписи мають відповідати.
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30.07.2020 09:08 Відповісти
Вопрос очень сложный.
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30.07.2020 09:10 Відповісти
Там де велика бюрократія там велика коррупція. Зброя це право всіх вільних і законослухняних громадян, і одночасно профілактика узурпації та тої ж коррупції. Раба не можна примусити захищати щось, бо для нього поразка держави то лише зміна господаря, що нажаль ми і маємо серед великої частини населення, котрим "немає різниці".
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30.07.2020 10:22 Відповісти
У 73% всі інші будуть терористи.
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30.07.2020 08:55 Відповісти
36%. Причому багато хто з них вже розкаявся, навіть на цьому форумі.
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30.07.2020 09:02 Відповісти
ага, лише подібних історій практично не має, коли жертви знешкоджують терориста, в тих же США як брали заручників , так і беруть і ніяка зброя цьому ніколи не заважала. Вигоди від легалізації зброї не йдуть в ніяке порівння із наслідкаами таких дій , особливо у нігілістичному суспільстві України, яке на даний час навіть недопалки не навчилося в урну викидати.
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30.07.2020 09:04 Відповісти
В США терористи дуже хитрі, вони ходять туди де немає озброєного люду. Наприклад, школи, чи клуби гомосексуалістів (стрілець з Орландо).
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30.07.2020 09:06 Відповісти
не говори дурниць, коли закінчуються аргументи!!! Факти такі - легалізація зброї ніколи не покращувала криміногенну ситуацію, при цьому часто призводила ситуацій як в Орландо. Серед країн із найнижчим рівнем злочинності практично не має країн із вільним обігом зброї.
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30.07.2020 09:13 Відповісти
Почему как пример Орландо, а не Керчь? В рассее оружие купить сложнее чем в Америке и тем не менее.
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30.07.2020 09:50 Відповісти
Тому, що в России подібні випадки рідкість, на відміну від тих США, де це вже перетворилося на буденність
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30.07.2020 10:00 Відповісти
У тебя память отшибло? Беслан тебе ничего не напоминает?! А Волгоград, а Норд Ост? Ты по-ходу троль ментовский
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30.07.2020 10:13 Відповісти
ти смішний), яке відношення мають терористичні акти, вчиненні ісламськими бойовиками, які ВОЮЮТЬ із Росією, до розстрілів учнів один одного в школах США через дитячі образи?
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30.07.2020 11:39 Відповісти
крім того з чого висновок , що у гомосексуалістів в США не має зброї?
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30.07.2020 09:15 Відповісти
В клубі, в Орландо, не було. А так можливо у когось і є.
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30.07.2020 10:06 Відповісти
Было бы гораздо полезней принять,хотя бы,Закон.И внести некоторые поправки в законодательство.
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30.07.2020 08:52 Відповісти
Зброя оберталась, обертається і обертатись буде, незалежно від хотєлок влади.
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30.07.2020 08:53 Відповісти
Даже в часи СРСР при тотальному контролі КГБ і МВД зброя нелегальн була в кримінальних структурах а тепер в часи війни з Московією зброї велечезна кількість. Легалізовувати її треба і ставити на облік бо стріляє в більшості випадків зброя яка прихована.
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30.07.2020 09:00 Відповісти
Правильно. Нехай продають стволи тільки ровним пацанам.
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30.07.2020 08:55 Відповісти
У бандитов есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие. У ментов короткоствольное огнестрельное оружие тоже есть. Они собственно с него как напются любят стрелять в детей и прохожих... У продажных политиков тоже есть короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие - от пистолетов-пулеметов до станковых пулеметов, в большинстве наградное, непонятно за какие заслуги... А простому гражданину легально купить короткоствольное огнестрельное оружие НЕЛЬЗЯ! Даже с учетом сбора кучи справок и разрешение! Ну вот нельзя и все тут! Так кого же господа полицаи собираются контролировать?
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30.07.2020 08:57 Відповісти
Да ничего они не собираются контролировать. Для них главное - отчетность. Ничего нам не разрешать потому что система твердо намерена заставить нас смириться с положением низшей касты которой ничего вообще нельзя.
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30.07.2020 09:02 Відповісти
МВД с криминальным авторитетом в главе и его помощниками как раз имеют и короткоствольное и автоматическое огнестрельное оружие, но как огня бояться, что пистолет на законных основаниях может получить гражданин Украины! Ведь у рабов не может быть оружия! А ведь у вооруженного гражданина так сложно потребовать взятку, сложно избить его или изнасиловать в полицейском участке! Ведь в ответ на незаконные действия полицая может прилететь пуля!
" https://citaty.info/quote/184930 Он повернулся в нашу сторону - и лицо его исказилось бессильной яростью. Но постепенно оно смягчилось, на нем даже появилось подобие сконфуженной улыбки, когда он увидел два револьверных ствола, нацеленных ему в голову. " - Артур Конан Дойл.
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30.07.2020 10:38 Відповісти
Какая легализация. Даже не мечтайте. Если найдут вас патрон с войны - запросто дело пришьют. И никого не волнует что стрелять им не из чего да и не возможно в принципе потому что порох деградировал и то что в капсюле то же. А неадекватному Пашинскому и другим охреневшим депутатам которым от безответственности крышу рвет, можно хоть пулеметы дарить. Потому что они - фактически уже высшая каста, а нас делают рабами. Менты - это кшатрии, войны АТО для этого государство - никто, их запросто можно избивать, запихивать окурки в рот, убивать - это даже поощряется системой. Кшатрии бредят российскими зарплатами и российскими возможностями где они вообще могут ни перед кем не отчитываться.
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30.07.2020 09:00 Відповісти
усилить, углУбить, сделать ширше и ширее -требует слуга Коломойского /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД .27.08.19
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30.07.2020 09:04 Відповісти
Только контролировать черный рынок оружия - руки коротки и мозгов нет, а потому будут щемить легальных владельцев.
**
Схожу ка, напишу заяву на еще одну зеленку по нарезному..
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30.07.2020 09:10 Відповісти
Иди пиши...сейчас зеленый скот все ужесточит...и заставит тебя поставить сигналку на сейф с выходом на пульт охраны...и будешь ты ложить у клювик авакову каждый месяц гривен по 500
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30.07.2020 09:28 Відповісти
Не думаю. Никто №622 переписывать не будет. А общая сигналка на весь дом и так давно стоит.
(что не мешает постоянно держать помпу с картечными у подушки )
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30.07.2020 11:07 Відповісти
Ціна на легальне не буде вище нелегального. Бо тоді пішлють мусорімґв під три чорти і будуть купляти "чорну" зброю.
А в воюючій країні з ринком "чорної" зброї явно не буде проблем.
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30.07.2020 12:11 Відповісти
мусора организовали серию терактов для оправдания закручивания гаек
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30.07.2020 09:28 Відповісти
Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил онИсточник: https://censor.net.ua/n321092

Отсюда вывод...щимить будут тех у кого орудие легально...
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30.07.2020 09:31 Відповісти
щемить они будут крестьян и работяг, по карманам шарить ...
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30.07.2020 09:34 Відповісти
все помнят налёт мусоров на офис "Батьківщини" в 2013-м году,
скорее всего известні имена заказчиков и исполнителей,
и НИХЕРА
население Украины- быдло, голосующее за союз воров и мусоров
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30.07.2020 09:33 Відповісти
Рабы не имеют права владеть оружием, только власть имущие.
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30.07.2020 09:34 Відповісти
дети камуняк продолжают дело своих отцов
не даром мрази устроили геноцид,
до сих пор нажираются
.........
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30.07.2020 09:35 Відповісти
Надо понимать что пенты понимают определением "контроль".
Теперь за покупку и оформление придётся больше платить?
У нападавших и террористов были гранаты, их разве в магазине покупали?

Я вообще начинаю подозревать что все события искусственно созданы что бы усилить "контроль".
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30.07.2020 09:38 Відповісти
Хахаха, удачи, идиоты. В то время как вы запрещаете стрелять во врага на Донбассе и до этого 6 лет уже слили и предали сотни тысяч патриотов жителей Донбасса, которые всячески помогали освобождению своих домов, вы говорите что люди не имеют право носить оружие? Идите на хер, я Луганчанин, носил пистолет до своего последнего дня в Украине и призываю носить всех кто остался. У этой власти нет права указывать вам как защищать жизни ваших родных.
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30.07.2020 09:38 Відповісти
по сути украинцы сами выбрали Порошенко, который по сути из команды януковича,
потом зеленского, который тоже из той шайки и хорошее трепло,
никто не запрещал за Тимошенко или за Кошулинского голосовать,
но ублюдочному населению ближе мрази типа ляжко и бойко
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30.07.2020 09:39 Відповісти
Вместо того чтобы бороться с распространением оруужия, нужно разрешить его свободное ношение в воюющей против России стране. Ведь хватает ума не бороться с игральным бизнесом и проституцией. Это неизменные атрибуты свободной страны и равноправных граждан.
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30.07.2020 09:41 Відповісти
Та неужели? Чего вдруг? Неужели будет контроль???? А шо случилось? Шо за шухер? Немцы на Пересыпи?
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30.07.2020 09:56 Відповісти
Колись СБУшник один з гордістю розказував як вони у обласному центрі налагоджували контроль за бабцями які цигарками торгували )))) , після налагоджування всі бабці почали платити данину туди куди потрібно )))) так само , мабуть , хочуть і контроль за зброєю посилити ))) адже всі злочини в Україні здійснені із застосуванням дробовиків , які можна легально придбати пройшовши десять кругів пекла ))))

P.S. Для тих , хто зараз почне писати про нарізну - спробуйте її легально придбати якщо ви до влади не вхожі (((((
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30.07.2020 10:07 Відповісти
У кролика именной кулемет конфискуют и посадят идиота который выдал бешеному паршивинскому пистолет?
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30.07.2020 10:00 Відповісти
"МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине"

Да что вы говорите?
Т.е. если раньше торговали пистолями с земли то теперь - только в специально отведенных местах?
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30.07.2020 10:00 Відповісти
простий приклад: оформити травмат офіційно зараз можуть тільки співробітники силових структур, журналісті, депутати, їх помічники та члени громадських формувань з охорони правопорядку. Але.. за 300-500 долярів можна формити будь-кому, тому усі наркобаригі, валютони, приймачи металобрухту та інші сумнівні особи запросто отримують цю зброю разом з дозволами..
Невже це все відбувається без участі співробітників МВС?
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30.07.2020 10:06 Відповісти
Усилить контроль МВД - будет война "крыш"?
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30.07.2020 10:12 Відповісти
совкова система продовжує себе захищати: затримання, вилучення зброї, боротьба з опонентами. В суспільстві створено атмосферу страху (свідоми чи ні органами правозахисту). Люди знервовані, а є багато тих, хто переходить всякі межі. І в них зброя все рівно буде.
В Україні дуже багато стабільних, добрих та порядних людей. Які мають право на самозахист.
Але не мають ніяких можливостей. Тому що бідні. http://zbroyar.ua/karabini/samozaryadni/z-15-1/ Каталог Зброяр
Маю думку, що тільки багаті можуть дозволити собі таку розкіш - захистити себе.
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30.07.2020 10:26 Відповісти
Обосралась власть.
Только непонятно, как она собирается контролировать чёрный рынок оружия, который будет существовать до тех пор, пока не разрешат свободную продажу оружия? Организуют свой собственный черный рынок?
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30.07.2020 10:44 Відповісти
для отражения внешнего и внутреннего врага все украинцы должны быть вооружены, армяшей и маланцев это не касается
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30.07.2020 10:45 Відповісти
згоден, але є декілька але
1. вам відомо, що проти України зараз воює достатня кількість етнічних українців (прикро, але факт)
2. сам по собі поділ на "українців" та "маланців, армяшей" провокативен, тому що тоді в мене питання, а як бути з тими євреями, які воювали у лавах ДУК ПС (знаю таких, вони боронили вишку у ДАП, пройшли пекло Пісків, Бутовку і т. ін.)? А як бути із Сергієм Нігояном, якіий був першим з Небісної Сотні вбитим на Майдані? А як бути з іншими "інородцями", яких я знаю особисто, багато з яких досі воюють, це мої побратими і мені байдуже, якої вони національності (там є етнічні грузини, вірмени, росіяни).
Тому впевнений, що головним є те, як ти відносишся до України, чи готовий ти її боронити та віддати за неї життя.. Головне те, який ти Громадянин, а не те, якої ти нації, бо у людини нема права обирати національність, це йде від батьків, але бажання любити Україну та захищати її залежить від кожного особисто.
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30.07.2020 11:09 Відповісти
А что вы делали до этих пор если легальный оборот всегда был под контролем.
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30.07.2020 11:43 Відповісти
сколько пользы от одного циркового представления!
значит будет продолжение....
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30.07.2020 12:39 Відповісти
Треба було б щє з 2014 року робити це
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30.07.2020 14:30 Відповісти
 
 