МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні
Міністерство внутрішніх справ (МВС) має намір посилити контроль за обігом зброї. Причиною стали нещодавні події в Луцьку, Полтаві та Києві, де озброєні чоловіки брали в заручники людей і відбувалися вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив РБК-Україна заступник міністра Антон Геращенко.
Крім того, за його словами, Служба безпеки України зараз веде розслідування, звідки "луцький терорист" і його імовірний спільник із Харкова отримували зброю.
"Чорний" ринок зброї тому і "чорний", що про всі угоди на ньому не відомо правоохоронцям", - зазначив він.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.
У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.
Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників..
Будь ласка, зачекайте...
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Речь идёт не о легализации, а наоборот - о борьбе с оборотом оружия.
Но дебила нужно постоянно ставить на место, пока рефлекс не выработается.
Речь идет о "усилить контроль за оборотом оружия". Он как-бы есть, но его нужно усилить. Мимо кассы мвд не положено торговать.
Ты решил поумничать?
Но я тебя расстрою, ты выставил себя дебилом.
Прочти title странички с этой новостью.Удачи, пороходебил.
https://censor.net/user/466489
пороходебил.
https://censor.net/user/444917
зебіл
Кому это надо?
Только нашим врагам.
Только одно но.
Петушарии, жопоблоковцы, зебилы и все остальные тоже будут иметь на руках оружие.
Так что, мир?
А у убийц курок всегда на взводе.
" https://citaty.info/quote/184930 Он повернулся в нашу сторону - и лицо его исказилось бессильной яростью. Но постепенно оно смягчилось, на нем даже появилось подобие сконфуженной улыбки, когда он увидел два револьверных ствола, нацеленных ему в голову. " - Артур Конан Дойл.
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Схожу ка, напишу заяву на еще одну зеленку по нарезному..
(что не мешает постоянно держать помпу с картечными у подушки )
А в воюючій країні з ринком "чорної" зброї явно не буде проблем.
Отсюда вывод...щимить будут тех у кого орудие легально...
скорее всего известні имена заказчиков и исполнителей,
и НИХЕРА
население Украины- быдло, голосующее за союз воров и мусоров
не даром мрази устроили геноцид,
до сих пор нажираются
.........
Теперь за покупку и оформление придётся больше платить?
У нападавших и террористов были гранаты, их разве в магазине покупали?
Я вообще начинаю подозревать что все события искусственно созданы что бы усилить "контроль".
потом зеленского, который тоже из той шайки и хорошее трепло,
никто не запрещал за Тимошенко или за Кошулинского голосовать,
но ублюдочному населению ближе мрази типа ляжко и бойко
P.S. Для тих , хто зараз почне писати про нарізну - спробуйте її легально придбати якщо ви до влади не вхожі (((((
Да что вы говорите?
Т.е. если раньше торговали пистолями с земли то теперь - только в специально отведенных местах?
Невже це все відбувається без участі співробітників МВС?
В Україні дуже багато стабільних, добрих та порядних людей. Які мають право на самозахист.
Але не мають ніяких можливостей. Тому що бідні. http://zbroyar.ua/karabini/samozaryadni/z-15-1/ Каталог Зброяр
Маю думку, що тільки багаті можуть дозволити собі таку розкіш - захистити себе.
Только непонятно, как она собирается контролировать чёрный рынок оружия, который будет существовать до тех пор, пока не разрешат свободную продажу оружия? Организуют свой собственный черный рынок?
1. вам відомо, що проти України зараз воює достатня кількість етнічних українців (прикро, але факт)
2. сам по собі поділ на "українців" та "маланців, армяшей" провокативен, тому що тоді в мене питання, а як бути з тими євреями, які воювали у лавах ДУК ПС (знаю таких, вони боронили вишку у ДАП, пройшли пекло Пісків, Бутовку і т. ін.)? А як бути із Сергієм Нігояном, якіий був першим з Небісної Сотні вбитим на Майдані? А як бути з іншими "інородцями", яких я знаю особисто, багато з яких досі воюють, це мої побратими і мені байдуже, якої вони національності (там є етнічні грузини, вірмени, росіяни).
Тому впевнений, що головним є те, як ти відносишся до України, чи готовий ти її боронити та віддати за неї життя.. Головне те, який ти Громадянин, а не те, якої ти нації, бо у людини нема права обирати національність, це йде від батьків, але бажання любити Україну та захищати її залежить від кожного особисто.
значит будет продолжение....