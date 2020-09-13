Міліція Лукашенка б'є білоруських жінок. ВIДЕО
У білоруському місті Жодино народне обурення викликав майор міліції, який раптово вдарив жінку по обличчю з такою силою, що та впала.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
За даними видання, журналістам вдалося поговорити з подругою потерпілої, яка в той момент перебувала поруч з нею. "Вона досі в шоці. Каже: "Це ж міліція, як я могла їх боятися?" Вона стояла з плакатиком, на якому були намальовані три балаклави перекреслені і напис "Не краіна для маіх дзяцей". Вона просто підходила до міліціонерів і знімала на телефон, показувала намальовану маску, нічого навіть не кажучи на їхню адресу, - розповідає подруга потерпілої. - У якийсь момент її вдарив один міліціонер, та з такою силою, що у неї ноги відірвалися від землі. Решта міліціонери не нападали на людей і не допомагали цій людині, яка вдарила мою подругу".
Як вона каже, люди побігли захищати дівчину на землі, бо вона опинилася поруч з колесами машини, що рухається.
Чоловік потерпілої відвіз її в лікарню, на щастя, вона серйозно не постраждала. У МВС поки не готові прокоментувати виниклу ситуацію.
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В городе Брауншвейг,полиция разгоняла толпу, натравливая служебных собак.
мусора всегда были мразями и никогда они не будут с народом. если мусор поднял руку на своих кормильцев, то такой мусор должен сдохнуть. мусорская падаль работает на власть, которая попирает законы.