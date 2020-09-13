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Міліція Лукашенка б'є білоруських жінок. ВIДЕО

У білоруському місті Жодино народне обурення викликав майор міліції, який раптово вдарив жінку по обличчю з такою силою, що та впала.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

За даними видання, журналістам вдалося поговорити з подругою потерпілої, яка в той момент перебувала поруч з нею. "Вона досі в шоці. Каже: "Це ж міліція, як я могла їх боятися?" Вона стояла з плакатиком, на якому були намальовані три балаклави перекреслені і напис "Не краіна для маіх дзяцей". Вона просто підходила до міліціонерів і знімала на телефон, показувала намальовану маску, нічого навіть не кажучи на їхню адресу, - розповідає подруга потерпілої. - У якийсь момент її вдарив один міліціонер, та з такою силою, що у неї ноги відірвалися від землі. Решта міліціонери не нападали на людей і не допомагали цій людині, яка вдарила мою подругу".

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Як вона каже, люди побігли захищати  дівчину на землі, бо вона опинилася поруч з колесами машини, що рухається.

Чоловік потерпілої відвіз її в лікарню, на щастя, вона серйозно не постраждала. У МВС поки не готові прокоментувати виниклу  ситуацію.

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Білорусь (7932) Лукашенко Олександр (2655) міліція (79) репресії (1622)


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Топ коментарі
+38
а они могут не только под запись избивать женщин...
могут и, например, изнасиловать

вы продолжайте им цветочки дарить и шариками махать, продолжайте
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13.09.2020 21:08
+31
Мусор бьет с кулака в лицо женщину, многотысячная толпа дятлов с шариками стоит и смотрит - все что нужно знать о красивой революции в Беларуси, блевать хочется (
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13.09.2020 21:24
+28
Милиция Лукашенко избивает белорусских женщин - Цензор.НЕТ 1602
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13.09.2020 21:12
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Сторінку заблокували. Але головний месидж вірменської перемоги - уникати безпосередньої сутички з мусорами. Блокуйте все, що тільки можна. Мусорів на всіх не вистачить. Накінець мусора знімали шоломи і переходили на бік протестувальників.
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13.09.2020 22:57 Відповісти
Майбутнє українців, якщо вони не отямляться.
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13.09.2020 23:05 Відповісти
Муж девушки отвез ее в больницу..Капец.Его жену вырубили.А он просто смотрел и отвёз её в больницу.Как то невмещаетса в мозг такая ситуация.Пойдёте pо миру братья белорусы.Если проиграете вас там всех зачисят как ваших лидеров.
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13.09.2020 23:13 Відповісти
по цветочку каждому, и обнять
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13.09.2020 23:15 Відповісти
Міліція Лукашенка б'є білоруських жінок - Цензор.НЕТ 5430
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13.09.2020 23:39 Відповісти
Вот и немцы берут пример с Беларуси. https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=***********&feature=emb_logo VIDEO

В городе Брауншвейг,полиция разгоняла толпу, натравливая служебных собак.
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14.09.2020 00:08 Відповісти
Давно с бутылкы слез?
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14.09.2020 00:47 Відповісти
Ну ведь тоже жесть какая-то? вроде витрины не бьют, чего их собаками и газом травят?
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14.09.2020 00:58 Відповісти
Это же демократические собаки и в Германии раз полиция сказала расходиться, значит расходиться
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14.09.2020 10:17 Відповісти
Ты, Зин на грубость нарываешься, все Зин обидеть норовишь
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14.09.2020 10:16 Відповісти
посмотрел видео. Собаки в намордниках. Ну и ты посмотри, раз уж дал ссылку. )))
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14.09.2020 09:33 Відповісти
Так и я говорю, что Беларусь учится у Германии - собаки в намордниках, а титушки в Беларуси в балаклавах.
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14.09.2020 10:20 Відповісти
Мусара не Люди!r, мочить их не грех!
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14.09.2020 00:45 Відповісти
Беларусы - тупые овцы, подарите ментам еще пару букетиков, они вас будут нежнее дубинками поглаживать.
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14.09.2020 01:01 Відповісти
Не верю что там нет мУжиков.Пипец.Бьют женщин.Пипец.
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14.09.2020 01:48 Відповісти
теперь оппозиции надо вычислить етого майора,его адрес и прийти к нему домой и повесить его на гиляку
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14.09.2020 02:06 Відповісти
Ну ти мечтатель
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15.09.2020 04:53 Відповісти
МАЙОРУ ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО,СВОЮ БАБУ ДОМА ТОЖЕ БЪЕТ
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14.09.2020 02:06 Відповісти
представить что в украине нгу такое творит даже не возможно учитывая погибших в каждой части в ато...отряды нсдап и гестапо такого не творили..почему америка не введет войска а лукашенко не казнят как хусейна..
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14.09.2020 09:36 Відповісти
Терпилы опущенные
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14.09.2020 09:52 Відповісти
самое прикольное когда мусора их пи*дят а они кричат мусора с народом.
мусора всегда были мразями и никогда они не будут с народом. если мусор поднял руку на своих кормильцев, то такой мусор должен сдохнуть. мусорская падаль работает на власть, которая попирает законы.
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14.09.2020 11:51 Відповісти
чо так удивляться то? вроде впервые на экранах страны
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14.09.2020 12:04 Відповісти
Чоловікові цієї жінки потрібно вибачитись перед цим майором за поведінку дружини, а самій жінці, коли вийде з лікарні, подарувати ушльопку квіти, бо ж мусора з народом.
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15.09.2020 19:51 Відповісти
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