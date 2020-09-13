Милиция Лукашенко избивает белорусских женщин. ВИДЕО

В белорусском Жодино народное негодование вызвал майор милиции, который внезапно ударил женщину по лицу с такой силой, что та упала.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

По данным издания, журналистам удалось поговорить с подругой пострадавшей, которая в тот момент находилась рядом с ней. "Она до сих пор в шоке. Говорит: "Это же милиция, как я могла их бояться?" Она стояла с плакатиком, на котором были нарисованы три балаклавы перечеркнутые и надпись "Не краіна для маіх дзяцей". Она просто подходила к милиционерам и снимала на телефон, показывала нарисованную маску, ничего даже не говоря в их адрес, - рассказывает подруга пострадавшей. - В какой-то момент ее ударил один милиционер, да с такой силой, что у нее ноги оторвались от земли. Остальные милиционеры не нападали на людей и не помогали этому человеку, который ударил мою подругу".

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Как она говорит, люди побежали защищать лежащую на земле девушку, она оказалась рядом с колесами движущейся машины.

Муж девушки отвез ее в больницу, к счастью, она серьезно не пострадала. В МВД пока не готовы прокомментировать возникшую в Жодино ситуацию.

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