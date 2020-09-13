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Милиция Лукашенко избивает белорусских женщин. ВИДЕО

В белорусском Жодино народное негодование вызвал майор милиции, который внезапно ударил женщину по лицу с такой силой, что та упала.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

По данным издания, журналистам удалось поговорить с подругой пострадавшей, которая в тот момент находилась рядом с ней. "Она до сих пор в шоке. Говорит: "Это же милиция, как я могла их бояться?" Она стояла с плакатиком, на котором были нарисованы три балаклавы перечеркнутые и надпись "Не краіна для маіх дзяцей". Она просто подходила к милиционерам и снимала на телефон, показывала нарисованную маску, ничего даже не говоря в их адрес, - рассказывает подруга пострадавшей. - В какой-то момент ее ударил один милиционер, да с такой силой, что у нее ноги оторвались от земли. Остальные милиционеры не нападали на людей и не помогали этому человеку, который ударил мою подругу".

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Как она говорит, люди побежали защищать лежащую на земле девушку, она оказалась рядом с колесами движущейся машины.

Муж девушки отвез ее в больницу, к счастью, она серьезно не пострадала. В МВД пока не готовы прокомментировать возникшую в Жодино ситуацию. 

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Автор: 

Беларусь (7893) Лукашенко Александр (3613) милиция (2710) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+38
а они могут не только под запись избивать женщин...
могут и, например, изнасиловать

вы продолжайте им цветочки дарить и шариками махать, продолжайте
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13.09.2020 21:08
+31
Мусор бьет с кулака в лицо женщину, многотысячная толпа дятлов с шариками стоит и смотрит - все что нужно знать о красивой революции в Беларуси, блевать хочется (
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13.09.2020 21:24
+28
Милиция Лукашенко избивает белорусских женщин - Цензор.НЕТ 1602
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13.09.2020 21:12
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Страница 3 из 3
Сторінку заблокували. Але головний месидж вірменської перемоги - уникати безпосередньої сутички з мусорами. Блокуйте все, що тільки можна. Мусорів на всіх не вистачить. Накінець мусора знімали шоломи і переходили на бік протестувальників.
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13.09.2020 22:57 Ответить
Майбутнє українців, якщо вони не отямляться.
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13.09.2020 23:05 Ответить
Муж девушки отвез ее в больницу..Капец.Его жену вырубили.А он просто смотрел и отвёз её в больницу.Как то невмещаетса в мозг такая ситуация.Пойдёте pо миру братья белорусы.Если проиграете вас там всех зачисят как ваших лидеров.
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13.09.2020 23:13 Ответить
по цветочку каждому, и обнять
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13.09.2020 23:15 Ответить
Міліція Лукашенка б'є білоруських жінок - Цензор.НЕТ 5430
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13.09.2020 23:39 Ответить
Вот и немцы берут пример с Беларуси. https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=***********&feature=emb_logo VIDEO

В городе Брауншвейг,полиция разгоняла толпу, натравливая служебных собак.
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14.09.2020 00:08 Ответить
Давно с бутылкы слез?
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14.09.2020 00:47 Ответить
Ну ведь тоже жесть какая-то? вроде витрины не бьют, чего их собаками и газом травят?
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14.09.2020 00:58 Ответить
Это же демократические собаки и в Германии раз полиция сказала расходиться, значит расходиться
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14.09.2020 10:17 Ответить
Ты, Зин на грубость нарываешься, все Зин обидеть норовишь
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14.09.2020 10:16 Ответить
посмотрел видео. Собаки в намордниках. Ну и ты посмотри, раз уж дал ссылку. )))
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14.09.2020 09:33 Ответить
Так и я говорю, что Беларусь учится у Германии - собаки в намордниках, а титушки в Беларуси в балаклавах.
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14.09.2020 10:20 Ответить
Мусара не Люди!r, мочить их не грех!
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14.09.2020 00:45 Ответить
Беларусы - тупые овцы, подарите ментам еще пару букетиков, они вас будут нежнее дубинками поглаживать.
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14.09.2020 01:01 Ответить
Не верю что там нет мУжиков.Пипец.Бьют женщин.Пипец.
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14.09.2020 01:48 Ответить
теперь оппозиции надо вычислить етого майора,его адрес и прийти к нему домой и повесить его на гиляку
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14.09.2020 02:06 Ответить
Ну ти мечтатель
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15.09.2020 04:53 Ответить
МАЙОРУ ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО,СВОЮ БАБУ ДОМА ТОЖЕ БЪЕТ
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14.09.2020 02:06 Ответить
представить что в украине нгу такое творит даже не возможно учитывая погибших в каждой части в ато...отряды нсдап и гестапо такого не творили..почему америка не введет войска а лукашенко не казнят как хусейна..
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14.09.2020 09:36 Ответить
Терпилы опущенные
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14.09.2020 09:52 Ответить
самое прикольное когда мусора их пи*дят а они кричат мусора с народом.
мусора всегда были мразями и никогда они не будут с народом. если мусор поднял руку на своих кормильцев, то такой мусор должен сдохнуть. мусорская падаль работает на власть, которая попирает законы.
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14.09.2020 11:51 Ответить
чо так удивляться то? вроде впервые на экранах страны
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14.09.2020 12:04 Ответить
Чоловікові цієї жінки потрібно вибачитись перед цим майором за поведінку дружини, а самій жінці, коли вийде з лікарні, подарувати ушльопку квіти, бо ж мусора з народом.
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15.09.2020 19:51 Ответить
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