Учасники "Маршу героїв" у Мінську почали будувати барикади, - ЗМІ
На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники "Маршу героїв" почали зводити барикади.
Про це повідомили "Інтерфакс-Захід" очевидці, пише Цензор.НЕТ.
Учасники маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Водночас руху транспорту на вулиці немає. Проїжджа частина заповнена протестувальниками.
Раніше в СК Білорусі попереджали, що "створення перешкод, установка барикад, постів або використання інших інструментів для блокування нормальної і безпечної роботи комунікацій всіх видів транспорту заборонені і можуть спричинити за собою не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність, яка настає з 16-річного віку".
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь йдуть затримання людей, які вийшли на вулиці на акції протесту.
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https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-avtoprobeg-za-edinuju-belarus-startoval-ot-akvaparka-lebjazhij-406541-2020/ ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий". Колонна направилась по Минской кольцевой в сторону Хатыни. Традиционные автопробеги с национальным флагом - это еще один способ высказать свою гражданскую позицию.-0-
https://www.youtube.com/watch?v=pCo_qchldJ0
вот вам и баррикады...
https://www.youtube.com/watch?v=CCb6xr3SL6s
Почало доходити до сябрів що без Майдана славяни фіноугорський мір не здолають Україна це пройшла, це процес, але це краще ніж гнити в Московитському болоті.
не переоцінюйте собівартість білоруських овець
тоді щось і скажу
а что случилось с этими баррикадами?
как и 11-12.08
https://www.youtube.com/watch?v=OrEv5V1k9oE
А как-же миру-мир, розовые пони, цветочки, цьом-цьом ментовские щиты?
Не-не-не. Вы же на Майдан какой-нить, чтобы сопротивляться убийствам и насилию.
Вот такое побыстрому нашел, возможно отсюда и пошла новость
Правда баррикадой в прямом смысле это не назовешь. Оно даже близко не похоже на то, что было месяц назад. Да и похоже не важно это, они там как овцы толпой ходят, а омон как шакалы пакуют отбившихся от толпы пачками...
Если позволят это сделать,конечно- что вряд ли. Будем реалистами- нужны деньги, а олигархов в РБ нет. Поэтому путь по свержению Луки видится несколько иным- румыны могут подсказать каким.
Увы, это совет от проигравших...