РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8589 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
37 146 271
Беларусь (7771) Минск (1561) баррикада (7)

Участники "Марша героев" в Минске начали строить баррикады, - СМИ

Участники

На улице Тимирязева в центре Минска участники "Марша героев" начали возводить баррикады.

Об этом сообщили "Интерфакс-Запад" очевидцы, пишет Цензор.НЕТ.

Участники марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Бресте против протестующих применили водомет. ВИДЕО

Ранее в СК Беларуси предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
Ніяких сміттєвих баків! Не треба повторювати помилок українців.бо гниди повернуться через декілька років. Тільки запуски з вікон та повішення на гіляках!
показать весь комментарий
13.09.2020 19:29
+35
З почином!
показать весь комментарий
13.09.2020 19:25
+20
Сябри ви там обережно а то так і до Майдану докотитесь!!!
показать весь комментарий
13.09.2020 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Самое крутое и быстрое погашение Майдана на РАБссии было в ТАМБОВЕ....применив артснаряды с химической начинкой маршал ТУХАЧЕВСКИЙ отравил 150 000 тамбовских крестьян в 1921 году...жаль мало,нало было всю РАБссию...
показать весь комментарий
13.09.2020 20:17 Ответить
говорят это днём было и там уже давно никого нет..ХЗ насколько правда..
показать весь комментарий
13.09.2020 20:17 Ответить
Очень секретная информация! О ней мировые СМИ не пишут!

https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-avtoprobeg-za-edinuju-belarus-startoval-ot-akvaparka-lebjazhij-406541-2020/ ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий". Колонна направилась по Минской кольцевой в сторону Хатыни. Традиционные автопробеги с национальным флагом - это еще один способ высказать свою гражданскую позицию.-0-
Учасники "Маршу героїв" у Мінську почали будувати барикади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2726
показать весь комментарий
13.09.2020 20:18 Ответить
У каждого Майдана есть свой антимайдан. Не пишут потому, что не интересно.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:23 Ответить
Кому интересна кучка дегенератов,если толпища такая вышла против усатого
показать весь комментарий
13.09.2020 20:40 Ответить
Учасники "Маршу героїв" у Мінську почали будувати барикади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1288
показать весь комментарий
13.09.2020 20:19 Ответить
Проблема их докатить до того места, где нужно будет их поджечь.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:50 Ответить
Вес одной шины БелаАЗа 7530-й модели равен 4,1 тонны, а диаметр 3,56 метра. Кати - не хочу
показать весь комментарий
14.09.2020 06:59 Ответить
Краснопузые шакалы умирают последними....чЛенин Партия камсамол....Учасники "Маршу героїв" у Мінську почали будувати барикади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1424
показать весь комментарий
13.09.2020 20:21 Ответить
Як на мене, лише перший явно відрізняється, форма носу геть інша. Проте я в сортах ***** не розбираюся
показать весь комментарий
13.09.2020 22:13 Ответить
людей тупо расстреливают из травмата


https://www.youtube.com/watch?v=pCo_qchldJ0



вот вам и баррикады...
показать весь комментарий
13.09.2020 20:22 Ответить
Неизвестный стреляет из ружья во время протестов в Минске 13 сентября

https://www.youtube.com/watch?v=CCb6xr3SL6s
показать весь комментарий
13.09.2020 20:26 Ответить
известо, то мусор
показать весь комментарий
14.09.2020 08:51 Ответить
возможно, титухан?
показать весь комментарий
14.09.2020 11:18 Ответить
На улице Тимирязева в центре Минска участники "Марша героев" начали возводить баррикады Источник: https://censor.net/ru/n3219013

Почало доходити до сябрів що без Майдана славяни фіноугорський мір не здолають Україна це пройшла, це процес, але це краще ніж гнити в Московитському болоті.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:26 Ответить
уже все - никаких баррикад
показать весь комментарий
13.09.2020 20:28 Ответить
ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК
показать весь комментарий
13.09.2020 20:30 Ответить
та вже кінець
не переоцінюйте собівартість білоруських овець
показать весь комментарий
13.09.2020 20:31 Ответить
Що ти далі будеш казати не знаю...
показать весь комментарий
14.09.2020 02:47 Ответить
подивемось, які події відбудуться протягом наступного тижня
тоді щось і скажу
показать весь комментарий
14.09.2020 08:10 Ответить
КІНЦЯ РУССКОГО МІРА
показать весь комментарий
13.09.2020 20:32 Ответить
нажаль, це лише твої фантазії...
показать весь комментарий
14.09.2020 08:10 Ответить
Петиция за создание ВСК об операции против "вагнеровцев" набрала голоса
показать весь комментарий
13.09.2020 20:27 Ответить
Петицию создали 7 сентября родственники и близкие погибших на Донбассе украинских воинов.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:27 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-53715969 После выборов в Беларуси в Минске строят баррикады. Главное к этому моменту 9 августа 2020
а что случилось с этими баррикадами?
показать весь комментарий
13.09.2020 20:27 Ответить
их не смогли построить
как и 11-12.08
показать весь комментарий
13.09.2020 20:28 Ответить
Лиха беда - начало. Далее пойдёт, как по маслу.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:29 Ответить
а ты думаешь они так быстро строятся
показать весь комментарий
13.09.2020 20:29 Ответить
на Майдані , свого часу , за ніч будували ...
показать весь комментарий
13.09.2020 20:44 Ответить
Женщина сняла, как сотрудник милиции ударил ее в лицо



https://www.youtube.com/watch?v=OrEv5V1k9oE


показать весь комментарий
13.09.2020 20:27 Ответить
во, шо-та новое... До этого бацька наказывал жанчын не трогать... Точно кацапы подвалили, бацьку под монастырь подведут...
показать весь комментарий
13.09.2020 20:32 Ответить
ну, кацапы там есть, это 100%...
показать весь комментарий
13.09.2020 20:37 Ответить
РАБссия блокирует любую трансляцию из Белоруси в СМИ и инете...ссыце Ссуки позорные...БелСАТ заблоеироваали Дождь заблокировали...Боком вам Белорусь вылезет....
показать весь комментарий
13.09.2020 20:28 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
13.09.2020 20:30 Ответить
Коли так, то счёт бацькиного правления уже пошёл на часы...
показать весь комментарий
13.09.2020 20:33 Ответить
та он уже 5 раз в Ростов сбежал. Не?
показать весь комментарий
13.09.2020 23:19 Ответить
Невже , нарешті , дійшло ... ?
показать весь комментарий
13.09.2020 20:36 Ответить
Ммммм.....стратегически это неправильно. Баррикады должны строится так чтобы отсечь секции, районы, узлы города от управления противника. Т.е это развязки дорог между районами и ...тогда отсеченый район просто контролируется изьяв все имущество РОВД. А вам деваться некуда, или оно ваше или этим имуществом( приобретенным за ваши же деньги!) вас и поубивают. Выбор невелик и....красную таблетку вы уже съели, не забывайте об этом.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:42 Ответить
Как баррикады???!!!
А как-же миру-мир, розовые пони, цветочки, цьом-цьом ментовские щиты?

Не-не-не. Вы же на Майдан какой-нить, чтобы сопротивляться убийствам и насилию.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:42 Ответить
Все-таки у белоруссов есть коренные отличия от кацапов. В масквабаде ватникопитеков с шариками и лозунгами грузили в автозаки почти добровольно. А в Беларуси уже в июне еще перед выборами был групповой случай отбития человека из автозака, я еще тогда очень удивился, считая. что там выдавили уже все за 26 лет.. По всей Белдаруси в т.ч. и сегодня есть похожие случаи. А это уже тенденция. При первых протестах , национального флага почти не было, а сейчас под его цвета носят и одежду. Так что процесс пошел. У карлика будут проблемы.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:45 Ответить
Он сказал "Поехали ! "...
показать весь комментарий
13.09.2020 21:33 Ответить
Нужно организовать тотализатор по поводу даті следующего инсульта у бацьки.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:48 Ответить
Учасники "Маршу героїв" у Мінську почали будувати барикади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7150
показать весь комментарий
13.09.2020 20:50 Ответить
Нет пруфов этой новости.
показать весь комментарий
13.09.2020 20:52 Ответить
Да ладно, в телеграме даже видео с дрона есть
показать весь комментарий
13.09.2020 21:30 Ответить
link?
показать весь комментарий
13.09.2020 21:49 Ответить
https://t.me/nexta_live/11104

Вот такое побыстрому нашел, возможно отсюда и пошла новость
Правда баррикадой в прямом смысле это не назовешь. Оно даже близко не похоже на то, что было месяц назад. Да и похоже не важно это, они там как овцы толпой ходят, а омон как шакалы пакуют отбившихся от толпы пачками...
показать весь комментарий
13.09.2020 22:15 Ответить
Тримайтесь сябри!!!!!!
показать весь комментарий
13.09.2020 21:07 Ответить
Уже что-то. Это вам, не это...
Если позволят это сделать,конечно- что вряд ли. Будем реалистами- нужны деньги, а олигархов в РБ нет. Поэтому путь по свержению Луки видится несколько иным- румыны могут подсказать каким.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:10 Ответить
Як у той пісні " а дєвушка созрєла"
показать весь комментарий
13.09.2020 21:24 Ответить
Кого-то ждёт вокзал, кого-то ждут домой, Её никто не ждёт, не хочет её тело. Ей проще не сказать, ей проще быть немой, Когда оно придёт, а девушка созрела. Девушка созрела, девушка созрела, девушка. И радио FM приветы передал, Заказанные ею самою же себе. Засмотренный до дыр м-м м-м журнал, В пустой квартире млеет, Саму себя любя.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:53 Ответить
Не вижу горящих автозаков. Для баррикад хороший материал.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:24 Ответить
так и покрышек не видно
показать весь комментарий
13.09.2020 21:27 Ответить
Неужели дошло, что надо делать, когда "власть" творит беспредел.
показать весь комментарий
13.09.2020 21:34 Ответить
Дров менше потрібно ніж нам...
показать весь комментарий
13.09.2020 21:44 Ответить
ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ЛУКАШЕНКО С СЕМЬЕЙ НЕ УБЕЖАЛ !!! ОН И НА ПУТИНА ПОКАЗАНИЯ ДАСТ !!!
показать весь комментарий
13.09.2020 21:59 Ответить
Зєля теж не мусить втікти
показать весь комментарий
13.09.2020 22:03 Ответить
А що, хіба збирається?
показать весь комментарий
13.09.2020 22:55 Ответить
А шо нет. Тут жить астаницца
показать весь комментарий
14.09.2020 00:01 Ответить
А шо да? Не астаницца тут жить?
показать весь комментарий
14.09.2020 01:39 Ответить
Не знаю почему мой комент отправили в спам, но ... На самом деле у белорусов много фатальных ошибок. Они думают, что хлопаю можно чего-то добиться? Главная ошибка в том, что они не понимают откуда исходит основная угроза, а основной враг для них россия.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:54 Ответить
У каждого свой путь. Что не доходит через голову - дойдет через руки и ноги.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:56 Ответить
Людей жалко. Хотя и у нас после 6 лет войны хватает любителей раши.
показать весь комментарий
13.09.2020 22:58 Ответить
Ну это естественный ход новейшей истории Беларуси. Тут ничего поделать нельзя. Ведь было ясно что данные события произойдут. Вопрос был в одном - когда. Лука совершил на этих выборах ошибку до конца не зачистив конкурентное поле. Появился центр притяжения голосов отличный от Луки. Вот и получился такой коленкор. Но даже если бы он зачистил это самое поле он только бы оттянул еще на пять лет те события, которые происходят сейчас. Ну а свобода никогда не давалась даром. За нее платить нужно. Если не сразу. то потом обязательно. Так собственно и случилось к примеру с Украиной. И плата как правило высока. Ну а на счет кацапов думаю беларусов так же ждет разочарование. Но вспомните как мы сами приходили к острому осознанию того, что кацап враг. И Вы правы - многим даже у нас это осознание так и не дошло.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:12 Ответить
То в Беларуси наверно командировочные украинцы барикады строят.
показать весь комментарий
13.09.2020 23:03 Ответить
Какие баррикады, пару БЕЛАЗов камней и ******** убирать.
показать весь комментарий
14.09.2020 00:00 Ответить
Баррикады?? Какие баррикады, бацька полностью овладел ситуацией. Пока что бунтарей верут на карандаш.
показать весь комментарий
14.09.2020 01:36 Ответить
Это было 13-го... А сегодня?
показать весь комментарий
14.09.2020 11:39 Ответить
Нужны не только баррикады. Нужно жечь шины и стрелять. Да и это ещё не всё. Надо потом постараться не допустить политических мародёров во власть. А потом ещё не допустить превращения страны в посмещище, избрав фигляра и российского агента...
Увы, это совет от проигравших...
показать весь комментарий
14.09.2020 19:28 Ответить
Страница 3 из 3
 
 