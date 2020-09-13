Участники "Марша героев" в Минске начали строить баррикады, - СМИ
На улице Тимирязева в центре Минска участники "Марша героев" начали возводить баррикады.
Об этом сообщили "Интерфакс-Запад" очевидцы, пишет Цензор.НЕТ.
Участники марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.
В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.
Ранее в СК Беларуси предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".
Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.
Пожалуйста, подождите...
https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-avtoprobeg-za-edinuju-belarus-startoval-ot-akvaparka-lebjazhij-406541-2020/ ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий". Колонна направилась по Минской кольцевой в сторону Хатыни. Традиционные автопробеги с национальным флагом - это еще один способ высказать свою гражданскую позицию.-0-
https://www.youtube.com/watch?v=pCo_qchldJ0
вот вам и баррикады...
https://www.youtube.com/watch?v=CCb6xr3SL6s
Почало доходити до сябрів що без Майдана славяни фіноугорський мір не здолають Україна це пройшла, це процес, але це краще ніж гнити в Московитському болоті.
не переоцінюйте собівартість білоруських овець
тоді щось і скажу
а что случилось с этими баррикадами?
как и 11-12.08
https://www.youtube.com/watch?v=OrEv5V1k9oE
А как-же миру-мир, розовые пони, цветочки, цьом-цьом ментовские щиты?
Не-не-не. Вы же на Майдан какой-нить, чтобы сопротивляться убийствам и насилию.
Вот такое побыстрому нашел, возможно отсюда и пошла новость
Правда баррикадой в прямом смысле это не назовешь. Оно даже близко не похоже на то, что было месяц назад. Да и похоже не важно это, они там как овцы толпой ходят, а омон как шакалы пакуют отбившихся от толпы пачками...
Если позволят это сделать,конечно- что вряд ли. Будем реалистами- нужны деньги, а олигархов в РБ нет. Поэтому путь по свержению Луки видится несколько иным- румыны могут подсказать каким.
Увы, это совет от проигравших...