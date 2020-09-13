Участники "Марша героев" в Минске начали строить баррикады, - СМИ

На улице Тимирязева в центре Минска участники "Марша героев" начали возводить баррикады.

Об этом сообщили "Интерфакс-Запад" очевидцы, пишет Цензор.НЕТ.

Участники марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

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Ранее в СК Беларуси предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.