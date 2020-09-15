Вдалося домогтися гарантій "тиші" біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області кількість будинків, які постраждали в результаті бойових дій і потребують відновлення, обчислюється тисячами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС, спільними зусиллями Донецької ОДА та рятувальників в області проводяться ремонтні роботи в прифронтових населених пунктах.

Однак це вдається зробити не у всіх населених пунктах - "через відсутність гарантії тиші".

"З цього питання постійно ведуться переговори, які вже мають позитивні результати. Так, у с. Водяне, що розташоване безпосередньо біля лінії розмежування, нарешті стало можливим проведення відновлювальних робіт. До цього часу це було неможливим саме через відсутність гарантії тиші. Слід зазначити, що жителі Водяного – це здебільшого самотні літні люди. Вони не мають можливості самостійно ремонтувати своє житло. Наразі у Водяному працюють рятувальники Донеччини. Вони здійснюють відновлювальні роботи за 2 адресами. Рятувальники замінюють покрівлі будинків", - йдеться в повідомленні.

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