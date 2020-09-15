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Вдалося домогтися гарантій "тиші" біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій області кількість будинків, які постраждали в результаті бойових дій і потребують відновлення, обчислюється тисячами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС, спільними зусиллями Донецької ОДА та рятувальників в області проводяться ремонтні роботи в прифронтових населених пунктах.

Однак це вдається зробити не у всіх населених пунктах - "через відсутність гарантії тиші".

"З цього питання постійно ведуться переговори, які вже мають позитивні результати. Так, у с. Водяне, що розташоване безпосередньо біля лінії розмежування, нарешті стало можливим проведення відновлювальних робіт. До цього часу це було неможливим саме через відсутність гарантії тиші. Слід зазначити, що жителі Водяного – це здебільшого самотні літні люди. Вони не мають можливості самостійно ремонтувати своє житло. Наразі у Водяному працюють рятувальники Донеччини. Вони здійснюють відновлювальні роботи за 2 адресами. Рятувальники замінюють покрівлі будинків", - йдеться в повідомленні.

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Вдалося домогтися гарантій тиші біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС 01
Фото: ГСЧС
 
Вдалося домогтися гарантій тиші біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС 02
Фото: ГСЧС
 
Вдалося домогтися гарантій тиші біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС 03
Фото: ГСЧС
 
Вдалося домогтися гарантій тиші біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС 04
Фото: ГСЧС
 

Автор: 

ремонт (2308) Донецька область (8541) ДСНС (5117) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8586
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15.09.2020 21:54
+4
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Во время российских учений «Кавказ-2020» США и Британия примут участия в маневрах в Украине

Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8109
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15.09.2020 21:52
+3
При прошлых подобных "гарантиях" сепаратюги УБИЛИ наших МЕДИКОВ!!!
Да и какой смысл дома восстанавливать в зоне войны - что бы было что сепаратюгам разрушать в следующий обстрел?!
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15.09.2020 22:17
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https://twitter.com/InfoResist InfoResist

Во время российских учений «Кавказ-2020» США и Британия примут участия в маневрах в Украине

Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8109
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15.09.2020 21:52 Відповісти
Удалось добиться гарантий "тишины" у Водяного, начато восстановление разрушенных домов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8586
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15.09.2020 21:54 Відповісти
путлерасты разрушали по просьбе местных гнид , а зеленский - иуда , берет вину за преступления рашистов на Украину !
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15.09.2020 22:56 Відповісти
ууу какая подленькая зрадулька.
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15.09.2020 21:55 Відповісти
А хто гарантії дав? Кацваи вже не один раз заявляли, що гарантувати нічого не можуть, бо "їх там нєт". А "та сторона" недієздатна, як ідіоти у психлікарні. ОБСЄ лише спостерігач. Невже знову інопланетяни?
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15.09.2020 22:04 Відповісти
там есчть люди?
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15.09.2020 22:11 Відповісти
При прошлых подобных "гарантиях" сепаратюги УБИЛИ наших МЕДИКОВ!!!
Да и какой смысл дома восстанавливать в зоне войны - что бы было что сепаратюгам разрушать в следующий обстрел?!
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15.09.2020 22:17 Відповісти
Зелемразь должен ответить за убийство медиков
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15.09.2020 22:58 Відповісти
Клоун - пианист уже решил, что войну он закончил, и начал восстановление разрушенных домов. Браво!!!
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16.09.2020 00:08 Відповісти
предатели Украины и тут зраду нашли.
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16.09.2020 07:04 Відповісти
не перекручивай. предатель Украины дело вагнеровцов слил.
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16.09.2020 08:21 Відповісти
не я, а ты не перекручивай.
и не обзывай твоего любимого главреда предателем.
беги админу стучать.
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16.09.2020 08:43 Відповісти
Ну, що москалику - попив божої роси зранку
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16.09.2020 09:53 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало, одобряю.
на, вот , прочти само себе о себе: "Ну, що москалику - попив божої роси зранку "
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16.09.2020 16:56 Відповісти
всмысле, "удалось договориться"?! ишак оманский гутарил, что уже 7 недель тишины...
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16.09.2020 08:19 Відповісти
отстроенные дома заселить зелёными ушлёпками во главе с зЕматкой, пусть живут и жизни радуются! скучать им там точно не прийдётся
Вдалося домогтися гарантій "тиші" біля Водяного, розпочато відновлення зруйнованих будинків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7676
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16.09.2020 11:37 Відповісти
Водяне 6 років на лінії фронту.
Там відновлювати будинки треба постійно.
Дешевше переселити.
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18.09.2020 16:53 Відповісти
 
 