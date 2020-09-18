Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
57-річний харків'янин закрився у себе в гаражі, коли з ним спробувала поговорити дружина - не став її пускати і заявив, що зараз накладе на себе руки.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 15:30 на спецлінію поліції 102 зателефонувала жінка і повідомила, що її чоловік взяв із собою якийсь підозрілий предмет і попрямував до гаражу. При цьому вона зазначила, що останнім часом він перебував у пригніченому депресивному стані. Коли жінка через деякий час прийшла в гараж і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її в приміщення, закрився в ньому і заявив, що покінчить життя самогубством", - сказано в повідомленні поліції.
На місце виїхали слідчі, патрульні, спецпідрозділи ТОР і КОРД.
Коли вони виламали двері в гараж, то виявили тіло чоловіка на задньому сидінні автомобіля.
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Я к тому шо тут мож*д быть абсолютно что угодно. Ведь и за убийство мона месть пожизненно, а мона за убийство и медаль схлопотать.)
Тільки зіпсував.
Я не засуджую, але якось це так по дурному...
Завтра міг прокинутись і подумати, що ці проблеми то єрунда.
ХАрьков, днепр, запорожье для своего благополучия должны всегда голосовать за технократа, а не за ******** тупого наркомана.И смотреть чтобы диверсанты типа уруского - новая версия диверсанта лебедева который за это медаль получил.