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Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

57-річний харків'янин закрився у себе в гаражі, коли з ним спробувала поговорити дружина - не став її пускати і заявив, що зараз накладе на себе руки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 15:30 на спецлінію поліції 102 зателефонувала жінка і повідомила, що її чоловік взяв із собою якийсь підозрілий предмет і попрямував до гаражу. При цьому вона зазначила, що останнім часом він перебував у пригніченому депресивному стані. Коли жінка через деякий час прийшла в гараж і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її в приміщення, закрився в ньому і заявив, що покінчить життя самогубством", - сказано в повідомленні поліції.

На місце виїхали слідчі, патрульні, спецпідрозділи ТОР і КОРД.

Коли вони виламали двері в гараж, то виявили тіло чоловіка на задньому сидінні автомобіля.

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Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова 01

Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова 02
Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова 03
Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова 04
Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова 05
Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова 06

Автор: 

вибухівка (472) Нацполіція (15196) самогубство (636) Харків (5631)


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Топ коментарі
+12
Идиот. надо было того кто тебя ввел в деприсивное состояние подорвать!
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18.09.2020 18:13
+9
Щоб винести тіло чоловіка на цвинтар потрібно 4, або 6 чоловіків. А щоб довести його до могили вистачить однієї жінки.
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18.09.2020 18:16
+7
І машина файна.
Тільки зіпсував.
Я не засуджую, але якось це так по дурному...
Завтра міг прокинутись і подумати, що ці проблеми то єрунда.
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18.09.2020 18:16
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Идиот. надо было того кто тебя ввел в деприсивное состояние подорвать!
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18.09.2020 18:13 Відповісти
Если он был православным - от чего больше "грех" - от этого, или если бы подорвал того кто "ввел"? А если их двое? А если у них дети? А как же "люби врагов своих"? А если он был пьян и забыл подорвать их? А если не пьян? А может он был инвалид? А может помутнение(есть ли "грех" когда ся не контролировал?
Я к тому шо тут мож*д быть абсолютно что угодно. Ведь и за убийство мона месть пожизненно, а мона за убийство и медаль схлопотать.)
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18.09.2020 19:10 Відповісти
богатые тоже плачут
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18.09.2020 18:16 Відповісти
что за взрывчатка что стёкла целые у машины остались?
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18.09.2020 18:16 Відповісти
РГД-5 і відкриті двері.
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18.09.2020 18:27 Відповісти
Щоб винести тіло чоловіка на цвинтар потрібно 4, або 6 чоловіків. А щоб довести його до могили вистачить однієї жінки.
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18.09.2020 18:16 Відповісти
І машина файна.
Тільки зіпсував.
Я не засуджую, але якось це так по дурному...
Завтра міг прокинутись і подумати, що ці проблеми то єрунда.
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18.09.2020 18:16 Відповісти
Надо было вместе с собой подорвать пару депутатов а лучше 10ток!!!
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18.09.2020 18:17 Відповісти
Из Слуги народа! Или с Жопоблока!
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18.09.2020 18:21 Відповісти
харьковское быдло навыбирало в горсовет сотню рыгов...
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18.09.2020 18:29 Відповісти
Харькову, днепру вообще нельзя выбирать президента ********.Который не интересуется военной техникой и техникой вообще.А только понтами. И коксом. Чтобы везде строить асфальт, как раз продвинутость военных технологий, сделать задание создать лучшее дорожное покрытие чем у других реализовать очень просто, и при этом намного дешевле, потому что военные технологии по всем рубежам требуют высокого уровня. И сделать для гражданки что-то более проще для военников что 2 пальца об асфальт.
ХАрьков, днепр, запорожье для своего благополучия должны всегда голосовать за технократа, а не за ******** тупого наркомана.И смотреть чтобы диверсанты типа уруского - новая версия диверсанта лебедева который за это медаль получил.
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18.09.2020 20:11 Відповісти
Лауреат премії. Природний відбір.
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18.09.2020 18:19 Відповісти
Депресняк надо лечить,а не **********...
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18.09.2020 18:51 Відповісти
у нас после медреформы вообще смертельно опасно что то лечить!!
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18.09.2020 18:59 Відповісти
А зачем? Есть корона...и больше никаких болячек...
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18.09.2020 19:06 Відповісти
І тут висрався, кацап?
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18.09.2020 19:09 Відповісти
был джип а он выпилился тю..мне б джип и еду с атб)
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18.09.2020 19:33 Відповісти
комуфляж такой уродский тем более в городе это как корове седло ...
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18.09.2020 19:32 Відповісти
 
 