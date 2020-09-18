Чоловік підірвав себе в гаражі в центрі Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

57-річний харків'янин закрився у себе в гаражі, коли з ним спробувала поговорити дружина - не став її пускати і заявив, що зараз накладе на себе руки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 15:30 на спецлінію поліції 102 зателефонувала жінка і повідомила, що її чоловік взяв із собою якийсь підозрілий предмет і попрямував до гаражу. При цьому вона зазначила, що останнім часом він перебував у пригніченому депресивному стані. Коли жінка через деякий час прийшла в гараж і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її в приміщення, закрився в ньому і заявив, що покінчить життя самогубством", - сказано в повідомленні поліції.

На місце виїхали слідчі, патрульні, спецпідрозділи ТОР і КОРД.

Коли вони виламали двері в гараж, то виявили тіло чоловіка на задньому сидінні автомобіля.

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