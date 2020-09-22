УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14960 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 071 24

Місія МВФ прибуде в Україну в жовтні-листопаді, - Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду має прибути в Україну вже цієї осені, приблизно в жовтні-листопаді.

Про це міністр повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про паузу у співпраці з МВФ Марченко назвав "чутками" і додав, що в Кабміні промовляють з Фондом приїзд місії в Україну найближчим часом.

"Є всі підстави вважати, що в жовтні, можливо в листопаді, буде місія Фонду в Україні ... У нас нормальні переговори, ми з ними спілкуємося постійно", - підкреслив глава Мінфіну.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14108) МВФ (3073) Марченко Сергій (579)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
зеленский принимает со всех сторон.. как актриса немецких порнофильмов
показати весь коментар
22.09.2020 09:55
+2
ваще-та, то сказала какая-та галабаротька
показати весь коментар
22.09.2020 09:59
+2
а какая разніца?
показати весь коментар
22.09.2020 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленский принимает со всех сторон.. как актриса немецких порнофильмов
показати весь коментар
22.09.2020 09:55 Відповісти
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
показати весь коментар
22.09.2020 09:58 Відповісти
ваще-та, то сказала какая-та галабаротька
показати весь коментар
22.09.2020 09:59 Відповісти
а какая разніца?
показати весь коментар
22.09.2020 10:00 Відповісти
тада отсыпте асфальту и освещений
показати весь коментар
22.09.2020 10:01 Відповісти
Місія МВФ прибуде в Україну в жовтні-листопаді, - Марченко - Цензор.НЕТ 8635
показати весь коментар
22.09.2020 11:56 Відповісти
Это говорил Голобородько, к которому Зеленский уже не имеет никакого отношения.
показати весь коментар
22.09.2020 10:11 Відповісти
Не миссия а мессия. Именно мессию ждет уже 30 лет наша власть чтобы денег отсыпала на дербан.
показати весь коментар
22.09.2020 09:56 Відповісти
проголосуй в следующий раз еще за каких-нибудь популистов, обещающих 4000 евро зарплаты... и будешь снова со слезами радости встречать МВФ, чтоб поддержать штаны
показати весь коментар
22.09.2020 10:01 Відповісти
За пороха, что-ли?
показати весь коментар
22.09.2020 10:12 Відповісти
спасибо что прекрасно проиллюстрировали насколько "хорошо" работает память у зелетутток
показати весь коментар
22.09.2020 13:13 Відповісти
Так ето же ты за них голосовал. Я сколько не хожу по кабинетам все чинуши сидят что и при ПОрохе твоем сидели. Кстати как там ваш безальтернативный кормилец Ахметов и переговорщик Мертвечук? А так же безальтернативные меры Гепа и Труха?
показати весь коментар
22.09.2020 10:30 Відповісти
Это сказал Марченко, а не МВФ. И уже не первый раз.

А МВФ какраз послал подальше зеленых клоунов.
показати весь коментар
22.09.2020 09:58 Відповісти
Бакс по тридцатке неизбежен как и утренняя дорожка у зельцмана сцыкливого
показати весь коментар
22.09.2020 10:15 Відповісти
Чо только по 30ке?
показати весь коментар
22.09.2020 10:20 Відповісти
А почему не по 100 как вы хотели раньше? А что бакс по 30 ето плохо? По сегодняшним ценам бакс по 30 еще и мало. При Пете бакс был по 28 но вы ето называли перемогой.
показати весь коментар
22.09.2020 10:34 Відповісти
И уедет
показати весь коментар
22.09.2020 10:19 Відповісти
Не впускать их!!!!!!!! Карантин!!!!
показати весь коментар
22.09.2020 10:37 Відповісти
Миссия МВФ прибудет в Украину в октябре-ноябре- декабре- январе-феврале-марте..............
показати весь коментар
22.09.2020 11:02 Відповісти
явно упоротий, грошей ОПГ зеленського вже ніхто не дасть, особливо на фоні знищення антикорупційних органів.
показати весь коментар
22.09.2020 11:42 Відповісти
Доки Зеля буде при владі ніяких місій, траншів, займів та співробітництва з іноземними банками не буде. Від слова - зовсім! Бо влада поводиться як циган при одержанні роботи - отримати аванс і невідомо куди чкурнуть.
показати весь коментар
22.09.2020 12:51 Відповісти
буде, але лише частинками на підтримку з умовами які не дозволять ті гроші вкрасти.
показати весь коментар
22.09.2020 16:14 Відповісти
МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.

21.‎09.‎2020 г.
показати весь коментар
22.09.2020 13:08 Відповісти
...или не прибудет...какая разница...
показати весь коментар
22.09.2020 16:13 Відповісти
 
 