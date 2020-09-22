Місія МВФ прибуде в Україну в жовтні-листопаді, - Марченко. ВIДЕО
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду має прибути в Україну вже цієї осені, приблизно в жовтні-листопаді.
Про це міністр повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
Інформацію про паузу у співпраці з МВФ Марченко назвав "чутками" і додав, що в Кабміні промовляють з Фондом приїзд місії в Україну найближчим часом.
"Є всі підстави вважати, що в жовтні, можливо в листопаді, буде місія Фонду в Україні ... У нас нормальні переговори, ми з ними спілкуємося постійно", - підкреслив глава Мінфіну.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін направив МВФ пропозицію про початок роботи в Україні в онлайн-режимі.
Топ коментарі
+5 Fantomas
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А МВФ какраз послал подальше зеленых клоунов.
21.09.2020 г.