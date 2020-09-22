Миссия МВФ прибудет в Украину в октябре-ноябре, - Марченко. ВИДЕО
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда должна прибыть в Украину уже этой осенью, примерно в октябре-ноябре.
Об этом министр сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.
Информацию о паузе в сотрудничестве с МВФ Марченко назвал "слухами" и добавил, что в Кабмине проговаривают с Фондом приезд миссии в Украину в ближайшее время.
"Есть все основания полагать, что в октябре, возможно в ноябре, будет миссия Фонда в Украине… У нас нормальные переговоры, мы с ними общаемся постоянно", - подчеркнул глава Минфина.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме.
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А МВФ какраз послал подальше зеленых клоунов.
21.09.2020 г.