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Миссия МВФ прибудет в Украину в октябре-ноябре, - Марченко. ВИДЕО

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда должна прибыть в Украину уже этой осенью, примерно в октябре-ноябре.

Об этом министр сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о паузе в сотрудничестве с МВФ Марченко назвал "слухами" и добавил, что в Кабмине проговаривают с Фондом приезд миссии в Украину в ближайшее время.

"Есть все основания полагать, что в октябре, возможно в ноябре, будет миссия Фонда в Украине… У нас нормальные переговоры, мы с ними общаемся постоянно", - подчеркнул глава Минфина.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил МВФ предложение о начале работы в Украине в онлайн-режиме.

Также читайте: Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

Кабмин (14031) МВФ (3335) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+5
зеленский принимает со всех сторон.. как актриса немецких порнофильмов
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22.09.2020 09:55
+2
ваще-та, то сказала какая-та галабаротька
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22.09.2020 09:59
+2
а какая разніца?
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22.09.2020 10:00
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зеленский принимает со всех сторон.. как актриса немецких порнофильмов
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22.09.2020 09:55 Ответить
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=17 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
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22.09.2020 09:58 Ответить
ваще-та, то сказала какая-та галабаротька
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22.09.2020 09:59 Ответить
а какая разніца?
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22.09.2020 10:00 Ответить
тада отсыпте асфальту и освещений
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22.09.2020 10:01 Ответить
Місія МВФ прибуде в Україну в жовтні-листопаді, - Марченко - Цензор.НЕТ 8635
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22.09.2020 11:56 Ответить
Это говорил Голобородько, к которому Зеленский уже не имеет никакого отношения.
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22.09.2020 10:11 Ответить
Не миссия а мессия. Именно мессию ждет уже 30 лет наша власть чтобы денег отсыпала на дербан.
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22.09.2020 09:56 Ответить
проголосуй в следующий раз еще за каких-нибудь популистов, обещающих 4000 евро зарплаты... и будешь снова со слезами радости встречать МВФ, чтоб поддержать штаны
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22.09.2020 10:01 Ответить
За пороха, что-ли?
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22.09.2020 10:12 Ответить
спасибо что прекрасно проиллюстрировали насколько "хорошо" работает память у зелетутток
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22.09.2020 13:13 Ответить
Так ето же ты за них голосовал. Я сколько не хожу по кабинетам все чинуши сидят что и при ПОрохе твоем сидели. Кстати как там ваш безальтернативный кормилец Ахметов и переговорщик Мертвечук? А так же безальтернативные меры Гепа и Труха?
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22.09.2020 10:30 Ответить
Это сказал Марченко, а не МВФ. И уже не первый раз.

А МВФ какраз послал подальше зеленых клоунов.
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22.09.2020 09:58 Ответить
Бакс по тридцатке неизбежен как и утренняя дорожка у зельцмана сцыкливого
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22.09.2020 10:15 Ответить
Чо только по 30ке?
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22.09.2020 10:20 Ответить
А почему не по 100 как вы хотели раньше? А что бакс по 30 ето плохо? По сегодняшним ценам бакс по 30 еще и мало. При Пете бакс был по 28 но вы ето называли перемогой.
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22.09.2020 10:34 Ответить
И уедет
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22.09.2020 10:19 Ответить
Не впускать их!!!!!!!! Карантин!!!!
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22.09.2020 10:37 Ответить
Миссия МВФ прибудет в Украину в октябре-ноябре- декабре- январе-феврале-марте..............
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22.09.2020 11:02 Ответить
явно упоротий, грошей ОПГ зеленського вже ніхто не дасть, особливо на фоні знищення антикорупційних органів.
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22.09.2020 11:42 Ответить
Доки Зеля буде при владі ніяких місій, траншів, займів та співробітництва з іноземними банками не буде. Від слова - зовсім! Бо влада поводиться як циган при одержанні роботи - отримати аванс і невідомо куди чкурнуть.
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22.09.2020 12:51 Ответить
буде, але лише частинками на підтримку з умовами які не дозволять ті гроші вкрасти.
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22.09.2020 16:14 Ответить
МВФ демонстративно не ответило на предложение Украины начать миссию МВФ в режиме видеоконференции.

21.‎09.‎2020 г.
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22.09.2020 13:08 Ответить
...или не прибудет...какая разница...
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22.09.2020 16:13 Ответить
 
 