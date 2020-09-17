Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев
Очередной транш МВФ Украина может получить в декабре этого года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио" в среду вечером.
"Есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет успеха и мы получим транш в декабре", - сказал он
При этом депутат добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.
Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
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После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.
К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.
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А уж в "зашкварах" они конгениальные мастаки.
кстати, а МВФ в курсе?
А раніше він повідомляв, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш вже у вересні ...... Ну і брехло-же гетманцев.
Сегодня показал мурло один из 27 "известных жителей штата Виктория" (С) (точного числа "великих" викторианцев не помню, оно из статьи об Эндрюсе) , которых Эндрюс катал в Китай: транспортный магнат Линдсей Фокс, которого наш про-китайский премьер штата назвал "своим ментором".
Теперь меня не удивляет дефицит продуктов в супермаркатах Мельбурна, успешно организованный в марте-апреле этого года, когда полки супермаркета были пусты потому что "трак не пришел"(С).
Ведь ВСЕ предприятия ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ИНДУСТРИЙ просто-напросто ОБЯЗАНЫ пользоваться услугами только ОДНОЙ определенной ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ, так что организовать дефицит - проще пареной репы.
Почему же теперь высунул голову этот ротшильдовский кошелек?
А деньги закончились.
Выполняя предписания китайских хозяев, премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, своим дурантином убил бизнесы штата Виктория, и, особенно бизнесы города Мельбурна, то есть, прежде всего, убил бизнесы именно ротшильдовских сявок (в кантри Виктория ротшильдовских сявок не любят и их бизнесы бойкотируют, им туда ходу нет, разорятся)
А китайская армия не пришла.
И теперь наш зайчик держит 5 с лишним миллионов населения Мельбурна в заложниках, потому, как если открыть город, то 75% населения разбежится, и бизнесы сявок окончательно обанкротятся.
У дебилов есть надежда - мозги то у них с горошину - что население к Рождеству закупаться пойдет. Нет, не пойдет, "денег нет, плати еще" (сейчас платят, да вот не покупает ничего население почему-то, неужто на долги все уходит?)
А здорово это, наверное, оказаться с полностью убитой экономикой, полным отсутствием финасов, и населением, 75% которого "вострит лыжи" сбежать из Мельбурна.
Так пожелаем же успеха и Эндрюсу, и Шмыгалям и прочим Степановым
Вы пели?
Теперь танцуйте.