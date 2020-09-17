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Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев

Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, -

Очередной транш МВФ Украина может получить в декабре этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио" в среду вечером.

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет успеха и мы получим транш в декабре", - сказал он

При этом депутат добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ не знает, когда отправит в Украину миссию и транш

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Также на Цензор.НЕТ: Меморандум с МВФ предполагает ликвидацию ОАСК, но Зеленский по просьбе олигархов хочет его сохранить, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.
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Топ комментарии
+21
может.... а может и не может
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17.09.2020 08:44
+10
Смотря сколько к тому времени зебуины зашкваров наворотят..
А уж в "зашкварах" они конгениальные мастаки.
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17.09.2020 08:48
+9
А ситуация в Украине говорит о другом - можете не получить.
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17.09.2020 08:48
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может.... а может и не может
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17.09.2020 08:44 Ответить
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 Так ведь Голый Бородька послал МВФ в опзждец или не? Мы ж не попрашайки и не нищиброды
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17.09.2020 08:48 Ответить
Смотря сколько к тому времени зебуины зашкваров наворотят..
А уж в "зашкварах" они конгениальные мастаки.
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17.09.2020 08:48 Ответить
А если мендель родит от зеленского, то как на это отреагирует МВФ?
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17.09.2020 08:51 Ответить
припишут к очередному ЗЕшквару
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17.09.2020 08:55 Ответить
Могу представить сколько будет стоить в Украине ЕВРО в декабре
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17.09.2020 08:44 Ответить
ага. раньше не может - складывать некуда.
кстати, а МВФ в курсе?
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17.09.2020 08:45 Ответить
МВФ пам"ятає як Гола бородька послала їх вжопу.
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17.09.2020 08:57 Ответить
на місці мвф я б цій банді грошей взагалі не давав би,а ще й безвіз закрив би...вже докерувалися до краю...вся антикор інфраструктура вже майже поза законом
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17.09.2020 08:47 Ответить
А ситуация в Украине говорит о другом - можете не получить.
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17.09.2020 08:48 Ответить
Це вже який раз "может получіть"? Обіцянка-цяцянка, а лохам радість.
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17.09.2020 08:55 Ответить
А оце якраз після проекту б'юджету на 2021 рік МВФ розігналося транші давати. 😊 Щоб Голобородько фінансування на свою власну ОПу спустив! Ага! 😁 Як я тішуся з їхніх зебільних потуг "зробити разом" ще й МВФ зі Світовим Банком! А там якраз всі притомні. Акули бізнесу. Серіали дурні не дивляться, а тим паче їм не вірять! 😁
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17.09.2020 09:11 Ответить
Гетманцев - "Украина может получить очередной транш МВФ в декабре"

А раніше він повідомляв, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш вже у вересні ...... Ну і брехло-же гетманцев.
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17.09.2020 08:58 Ответить
Ничего вы не получите. Посадите Беню. Возвратите Смолия НБУ, тогда может быть в 2021 году вам что-то и дадут.
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17.09.2020 09:01 Ответить
Эй, Слуги Народа, учитесь у Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, как бизнесы убивать.
Сегодня показал мурло один из 27 "известных жителей штата Виктория" (С) (точного числа "великих" викторианцев не помню, оно из статьи об Эндрюсе) , которых Эндрюс катал в Китай: транспортный магнат Линдсей Фокс, которого наш про-китайский премьер штата назвал "своим ментором".

Теперь меня не удивляет дефицит продуктов в супермаркатах Мельбурна, успешно организованный в марте-апреле этого года, когда полки супермаркета были пусты потому что "трак не пришел"(С).
Ведь ВСЕ предприятия ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ИНДУСТРИЙ просто-напросто ОБЯЗАНЫ пользоваться услугами только ОДНОЙ определенной ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ, так что организовать дефицит - проще пареной репы.

Почему же теперь высунул голову этот ротшильдовский кошелек?
А деньги закончились.
Выполняя предписания китайских хозяев, премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, своим дурантином убил бизнесы штата Виктория, и, особенно бизнесы города Мельбурна, то есть, прежде всего, убил бизнесы именно ротшильдовских сявок (в кантри Виктория ротшильдовских сявок не любят и их бизнесы бойкотируют, им туда ходу нет, разорятся)
А китайская армия не пришла.
И теперь наш зайчик держит 5 с лишним миллионов населения Мельбурна в заложниках, потому, как если открыть город, то 75% населения разбежится, и бизнесы сявок окончательно обанкротятся.
У дебилов есть надежда - мозги то у них с горошину - что население к Рождеству закупаться пойдет. Нет, не пойдет, "денег нет, плати еще" (сейчас платят, да вот не покупает ничего население почему-то, неужто на долги все уходит?)

А здорово это, наверное, оказаться с полностью убитой экономикой, полным отсутствием финасов, и населением, 75% которого "вострит лыжи" сбежать из Мельбурна.

Так пожелаем же успеха и Эндрюсу, и Шмыгалям и прочим Степановым
Вы пели?
Теперь танцуйте.
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17.09.2020 09:02 Ответить
Для зебилов есть плохая новость - мвф денег точно не даст. Потому что в офисе мвф *********, типа зе-команды, - нету!
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17.09.2020 09:13 Ответить
Без дозы кредитов уже никак, даже в бюджет каждый год закладывают все больше заемных денег, причем отдаем тоже все больше с каждым годом.
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17.09.2020 09:13 Ответить
МВФ грошей не дасть- очевидно. Зеленський, як і янукович, побіжить до фуйла. Той за 3 млрд продав крим, цей продасть Україну. Беня цей план озвучив ще рік тому.
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17.09.2020 09:19 Ответить
Може отримати, а може не отримати. Вірогідність - 50%, від ліктя до фігури з трьох пальців.
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17.09.2020 09:19 Ответить
после телодвижений "зе клованов" с антикорупционными органами и перетусовками в НБУ наверное ужо не может .дп и безвиз подвесили "квартальщики"
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17.09.2020 09:39 Ответить
А МВФ знає про фантазії Гетманцева?
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17.09.2020 09:49 Ответить
Дырку от бублика вы получите,а не транш.А транш пусть вам конституционный суд даст,он у вас самый вумный.
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17.09.2020 09:52 Ответить
Пока не будет выполнено требование МВФ о назначении Портнова Генпрокурором - хрен вам, а не транш!
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17.09.2020 10:17 Ответить
Что-то и меня терзают смутные сомнения не скажет ли МВФ - " а ху-хо не хо-хо, бабуля".
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17.09.2020 10:21 Ответить
спробуй гадання на кавовій гущі,так надійніше)))
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17.09.2020 12:16 Ответить
но это не точно )))
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17.09.2020 12:41 Ответить
 
 