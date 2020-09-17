Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев

Очередной транш МВФ Украина может получить в декабре этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил народный депутат фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио" в среду вечером.

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет успеха и мы получим транш в декабре", - сказал он

При этом депутат добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

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Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

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После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.