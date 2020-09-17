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Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні, - "слуга народу" Гетманцев

Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні, -

Черговий транш МВФ Україна може отримати в грудні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив народний депутат фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо" в середу ввечері.

"Є надія на те, що наша переговорна команда досягне успіху і ми отримаємо транш у грудні", - сказав він

При цьому депутат додав, що Україна виконала більшість структурних маяків для його отримання.

Також читайте: МВФ не знає, коли відправить в Україну місію і транш

Як повідомлялося, МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand by для України на SDR3,6 млрд (приблизно $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України.

Також читайте: Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+21
может.... а может и не может
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17.09.2020 08:44
+10
Смотря сколько к тому времени зебуины зашкваров наворотят..
А уж в "зашкварах" они конгениальные мастаки.
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17.09.2020 08:48
+9
А ситуация в Украине говорит о другом - можете не получить.
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17.09.2020 08:48
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может.... а может и не может
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17.09.2020 08:44 Відповісти
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 Так ведь Голый Бородька послал МВФ в опзждец или не? Мы ж не попрашайки и не нищиброды
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17.09.2020 08:48 Відповісти
Смотря сколько к тому времени зебуины зашкваров наворотят..
А уж в "зашкварах" они конгениальные мастаки.
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17.09.2020 08:48 Відповісти
А если мендель родит от зеленского, то как на это отреагирует МВФ?
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17.09.2020 08:51 Відповісти
припишут к очередному ЗЕшквару
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17.09.2020 08:55 Відповісти
Могу представить сколько будет стоить в Украине ЕВРО в декабре
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17.09.2020 08:44 Відповісти
ага. раньше не может - складывать некуда.
кстати, а МВФ в курсе?
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17.09.2020 08:45 Відповісти
МВФ пам"ятає як Гола бородька послала їх вжопу.
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17.09.2020 08:57 Відповісти
на місці мвф я б цій банді грошей взагалі не давав би,а ще й безвіз закрив би...вже докерувалися до краю...вся антикор інфраструктура вже майже поза законом
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17.09.2020 08:47 Відповісти
А ситуация в Украине говорит о другом - можете не получить.
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17.09.2020 08:48 Відповісти
Це вже який раз "может получіть"? Обіцянка-цяцянка, а лохам радість.
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17.09.2020 08:55 Відповісти
А оце якраз після проекту б'юджету на 2021 рік МВФ розігналося транші давати. 😊 Щоб Голобородько фінансування на свою власну ОПу спустив! Ага! 😁 Як я тішуся з їхніх зебільних потуг "зробити разом" ще й МВФ зі Світовим Банком! А там якраз всі притомні. Акули бізнесу. Серіали дурні не дивляться, а тим паче їм не вірять! 😁
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17.09.2020 09:11 Відповісти
Гетманцев - "Украина может получить очередной транш МВФ в декабре"

А раніше він повідомляв, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш вже у вересні ...... Ну і брехло-же гетманцев.
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17.09.2020 08:58 Відповісти
Ничего вы не получите. Посадите Беню. Возвратите Смолия НБУ, тогда может быть в 2021 году вам что-то и дадут.
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17.09.2020 09:01 Відповісти
Эй, Слуги Народа, учитесь у Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, как бизнесы убивать.
Сегодня показал мурло один из 27 "известных жителей штата Виктория" (С) (точного числа "великих" викторианцев не помню, оно из статьи об Эндрюсе) , которых Эндрюс катал в Китай: транспортный магнат Линдсей Фокс, которого наш про-китайский премьер штата назвал "своим ментором".

Теперь меня не удивляет дефицит продуктов в супермаркатах Мельбурна, успешно организованный в марте-апреле этого года, когда полки супермаркета были пусты потому что "трак не пришел"(С).
Ведь ВСЕ предприятия ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ИНДУСТРИЙ просто-напросто ОБЯЗАНЫ пользоваться услугами только ОДНОЙ определенной ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ, так что организовать дефицит - проще пареной репы.

Почему же теперь высунул голову этот ротшильдовский кошелек?
А деньги закончились.
Выполняя предписания китайских хозяев, премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, своим дурантином убил бизнесы штата Виктория, и, особенно бизнесы города Мельбурна, то есть, прежде всего, убил бизнесы именно ротшильдовских сявок (в кантри Виктория ротшильдовских сявок не любят и их бизнесы бойкотируют, им туда ходу нет, разорятся)
А китайская армия не пришла.
И теперь наш зайчик держит 5 с лишним миллионов населения Мельбурна в заложниках, потому, как если открыть город, то 75% населения разбежится, и бизнесы сявок окончательно обанкротятся.
У дебилов есть надежда - мозги то у них с горошину - что население к Рождеству закупаться пойдет. Нет, не пойдет, "денег нет, плати еще" (сейчас платят, да вот не покупает ничего население почему-то, неужто на долги все уходит?)

А здорово это, наверное, оказаться с полностью убитой экономикой, полным отсутствием финасов, и населением, 75% которого "вострит лыжи" сбежать из Мельбурна.

Так пожелаем же успеха и Эндрюсу, и Шмыгалям и прочим Степановым
Вы пели?
Теперь танцуйте.
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17.09.2020 09:02 Відповісти
Для зебилов есть плохая новость - мвф денег точно не даст. Потому что в офисе мвф *********, типа зе-команды, - нету!
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17.09.2020 09:13 Відповісти
Без дозы кредитов уже никак, даже в бюджет каждый год закладывают все больше заемных денег, причем отдаем тоже все больше с каждым годом.
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17.09.2020 09:13 Відповісти
МВФ грошей не дасть- очевидно. Зеленський, як і янукович, побіжить до фуйла. Той за 3 млрд продав крим, цей продасть Україну. Беня цей план озвучив ще рік тому.
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17.09.2020 09:19 Відповісти
Може отримати, а може не отримати. Вірогідність - 50%, від ліктя до фігури з трьох пальців.
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17.09.2020 09:19 Відповісти
после телодвижений "зе клованов" с антикорупционными органами и перетусовками в НБУ наверное ужо не может .дп и безвиз подвесили "квартальщики"
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17.09.2020 09:39 Відповісти
А МВФ знає про фантазії Гетманцева?
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17.09.2020 09:49 Відповісти
Дырку от бублика вы получите,а не транш.А транш пусть вам конституционный суд даст,он у вас самый вумный.
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17.09.2020 09:52 Відповісти
Пока не будет выполнено требование МВФ о назначении Портнова Генпрокурором - хрен вам, а не транш!
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17.09.2020 10:17 Відповісти
Что-то и меня терзают смутные сомнения не скажет ли МВФ - " а ху-хо не хо-хо, бабуля".
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17.09.2020 10:21 Відповісти
спробуй гадання на кавовій гущі,так надійніше)))
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17.09.2020 12:16 Відповісти
но это не точно )))
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17.09.2020 12:41 Відповісти
 
 