Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні, - "слуга народу" Гетманцев
Черговий транш МВФ Україна може отримати в грудні цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив народний депутат фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо" в середу ввечері.
"Є надія на те, що наша переговорна команда досягне успіху і ми отримаємо транш у грудні", - сказав він
При цьому депутат додав, що Україна виконала більшість структурних маяків для його отримання.
Як повідомлялося, МВФ 9 червня цього року затвердив нову 18-місячну програму stand by для України на SDR3,6 млрд (приблизно $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і заключного четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.
До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України.
Будь ласка, зачекайте...
А уж в "зашкварах" они конгениальные мастаки.
кстати, а МВФ в курсе?
А раніше він повідомляв, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш вже у вересні ...... Ну і брехло-же гетманцев.
Сегодня показал мурло один из 27 "известных жителей штата Виктория" (С) (точного числа "великих" викторианцев не помню, оно из статьи об Эндрюсе) , которых Эндрюс катал в Китай: транспортный магнат Линдсей Фокс, которого наш про-китайский премьер штата назвал "своим ментором".
Теперь меня не удивляет дефицит продуктов в супермаркатах Мельбурна, успешно организованный в марте-апреле этого года, когда полки супермаркета были пусты потому что "трак не пришел"(С).
Ведь ВСЕ предприятия ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ИНДУСТРИЙ просто-напросто ОБЯЗАНЫ пользоваться услугами только ОДНОЙ определенной ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ, так что организовать дефицит - проще пареной репы.
Почему же теперь высунул голову этот ротшильдовский кошелек?
А деньги закончились.
Выполняя предписания китайских хозяев, премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, своим дурантином убил бизнесы штата Виктория, и, особенно бизнесы города Мельбурна, то есть, прежде всего, убил бизнесы именно ротшильдовских сявок (в кантри Виктория ротшильдовских сявок не любят и их бизнесы бойкотируют, им туда ходу нет, разорятся)
А китайская армия не пришла.
И теперь наш зайчик держит 5 с лишним миллионов населения Мельбурна в заложниках, потому, как если открыть город, то 75% населения разбежится, и бизнесы сявок окончательно обанкротятся.
У дебилов есть надежда - мозги то у них с горошину - что население к Рождеству закупаться пойдет. Нет, не пойдет, "денег нет, плати еще" (сейчас платят, да вот не покупает ничего население почему-то, неужто на долги все уходит?)
А здорово это, наверное, оказаться с полностью убитой экономикой, полным отсутствием финасов, и населением, 75% которого "вострит лыжи" сбежать из Мельбурна.
Так пожелаем же успеха и Эндрюсу, и Шмыгалям и прочим Степановым
Вы пели?
Теперь танцуйте.