Режим тиші на Донбасі крихкий, але обов'язково має тривати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші на Донбасі дозволить зробити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання ситуації.

Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ.

"Майже два місяці триває режим припинення вогню на Донбасі. Час від часу, на жаль, є спроби зірвати перемир'я. Але наявна "тиша", нехай навіть поки що крихка і не до кінця стабільна, обов'язково повинна тривати. Адже тільки вона дозволить зробити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання", - підкреслив Зеленський.

Президент України зазначив, що високо цінує підтримку Словаччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання окупації Криму та підтримки санкцій політики щодо Російської Федерації.

