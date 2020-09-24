УКР
Режим тиші на Донбасі крихкий, але обов'язково має тривати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші на Донбасі дозволить зробити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання ситуації.

Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ.

"Майже два місяці триває режим припинення вогню на Донбасі. Час від часу, на жаль, є спроби зірвати перемир'я. Але наявна "тиша", нехай навіть поки що крихка і не до кінця стабільна, обов'язково повинна тривати. Адже тільки вона дозволить зробити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання", - підкреслив Зеленський.

Президент України зазначив, що високо цінує підтримку Словаччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання окупації Криму та підтримки санкцій політики щодо Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про війну на Донбасі: Всі вже втомилися і хочуть миру, але ключові кроки має зробити Росія

Зеленський Володимир (25197) Словаччина (1172) Донбас (22361) перемир’я (1004) Чапутова Зузана (47)
+11
Седне двух наших с гранатомета подстрели, какая тишена, зебил?
24.09.2020 11:55 Відповісти
+7
Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7055
24.09.2020 11:56 Відповісти
+7
Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7857
24.09.2020 12:04 Відповісти
Седне двух наших с гранатомета подстрели, какая тишена, зебил?
24.09.2020 11:55 Відповісти
24.09.20 07:50 Наемники РФ применяли на Донбассе гранатомет и беспилотники, двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб https://censor.net/ru/n3220968
24.09.2020 12:17 Відповісти
Его маман и папан за Украину воевать не будут, она для них чужая, в случае чего переедут в Израиль. Они все больше за сатану Путина и Расею.
24.09.2020 12:22 Відповісти
Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7055
24.09.2020 11:56 Відповісти
Зеленский - скотина недоразвитая, ввел штрафы за ответку на вражеские обстрелы. Такого идиотизма мир еще не видывал. Кому служишь, зеленая сатана? Рогатый ублюдок.
24.09.2020 12:20 Відповісти
Мир з РФ- головна мета Зеленського, і він за неї заплатить будь-яку ціну.
24.09.2020 12:00 Відповісти
Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7857
24.09.2020 12:04 Відповісти
Ага. Теперь украинских офицеров боевики похищают просто посреди улиц. Зато на фронте тишина. Не кажется вам что поетому и тишина на фронте потому что враг уже перешел линию фронта через ваши многочисленные КПП к нам в тылы?
24.09.2020 12:09 Відповісти
В Сумах в рамках учений было организовано "похищение" военного полковника. Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.
Как информирует https://censor.net/, об этом https://www.rbc.ua/rus/news/sumah-ramkah-ucheniy-organizovali-pohishchenie-1600942765.html?fbclid=IwAR2Q8mHX5S1xcTZ3m6Fk4IqQd80gXBuSLkQGHiUpa2aHEakb4c2ibQPlJzE РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.Источник: https://censor.net/ru/n3221025
24.09.2020 14:07 Відповісти
Режим тиші на Донбасі крихкий, але обов'язково має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3184. .
24.09.2020 13:09 Відповісти
Это никакой режим никакой не тишины. Это война. А называть это перемирем- предательство!
24.09.2020 13:34 Відповісти
Этой зеленой гниде не нужно отсутствие обстрелов, зельц так цепляется ИМЕННО за факт наличия неких договоров то ли с нарасией, то ли с ее марионетками, чтоб в удобный для ермака момент выложить их в виде ножа в спину Украине...
24.09.2020 14:16 Відповісти
У Гниды перемирие. Режим тишины. Тихий час. Ермак гоняет мух.
24.09.2020 16:18 Відповісти
 
 