Режим тиші на Донбасі крихкий, але обов'язково має тривати, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що режим тиші на Донбасі дозволить зробити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання ситуації.
Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, передає Цензор.НЕТ.
"Майже два місяці триває режим припинення вогню на Донбасі. Час від часу, на жаль, є спроби зірвати перемир'я. Але наявна "тиша", нехай навіть поки що крихка і не до кінця стабільна, обов'язково повинна тривати. Адже тільки вона дозволить зробити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання", - підкреслив Зеленський.
Президент України зазначив, що високо цінує підтримку Словаччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання окупації Криму та підтримки санкцій політики щодо Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как информирует https://censor.net/, об этом https://www.rbc.ua/rus/news/sumah-ramkah-ucheniy-organizovali-pohishchenie-1600942765.html?fbclid=IwAR2Q8mHX5S1xcTZ3m6Fk4IqQd80gXBuSLkQGHiUpa2aHEakb4c2ibQPlJzE РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.Источник: https://censor.net/ru/n3221025