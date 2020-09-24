РУС
Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины на Донбассе позволит сделать следующие шаги на пути к мирному урегулированию ситуации.

Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает Цензор.НЕТ.

"Почти два месяца длится режим прекращения огня на Донбассе. Время от времени, к сожалению, есть попытки сорвать перемирие. Но существующая "тишина", пусть даже пока что хрупкая и не до конца стабильная, обязательно должна продолжаться. Ведь только она позволит сделать следующие шаги на пути к мирному урегулированию", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что высоко ценит поддержку Словакии в востановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнании оккупации Крыма и поддержке санкционной политики в отношении Российской Федерации.

Также читайте: В Кабмине рассказали, как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье. ИНСТРУКЦИЯ

Зеленский Владимир (21661) Словакия (1034) Донбасс (26961) перемирие (1697) Чапутова Зузана (42)
Топ комментарии
+11
Седне двух наших с гранатомета подстрели, какая тишена, зебил?
24.09.2020 11:55 Ответить
+7
24.09.2020 11:56 Ответить
+7
24.09.2020 12:04 Ответить
Седне двух наших с гранатомета подстрели, какая тишена, зебил?
24.09.2020 11:55 Ответить
24.09.20 07:50 Наемники РФ применяли на Донбассе гранатомет и беспилотники, двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб https://censor.net/ru/n3220968
24.09.2020 12:17 Ответить
Его маман и папан за Украину воевать не будут, она для них чужая, в случае чего переедут в Израиль. Они все больше за сатану Путина и Расею.
24.09.2020 12:22 Ответить
24.09.2020 11:56 Ответить
Зеленский - скотина недоразвитая, ввел штрафы за ответку на вражеские обстрелы. Такого идиотизма мир еще не видывал. Кому служишь, зеленая сатана? Рогатый ублюдок.
24.09.2020 12:20 Ответить
Мир з РФ- головна мета Зеленського, і він за неї заплатить будь-яку ціну.
24.09.2020 12:00 Ответить
24.09.2020 12:04 Ответить
Ага. Теперь украинских офицеров боевики похищают просто посреди улиц. Зато на фронте тишина. Не кажется вам что поетому и тишина на фронте потому что враг уже перешел линию фронта через ваши многочисленные КПП к нам в тылы?
24.09.2020 12:09 Ответить
В Сумах в рамках учений было организовано "похищение" военного полковника. Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.
Как информирует https://censor.net/, об этом https://www.rbc.ua/rus/news/sumah-ramkah-ucheniy-organizovali-pohishchenie-1600942765.html?fbclid=IwAR2Q8mHX5S1xcTZ3m6Fk4IqQd80gXBuSLkQGHiUpa2aHEakb4c2ibQPlJzE РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.Источник: https://censor.net/ru/n3221025
24.09.2020 14:07 Ответить
Режим тиші на Донбасі крихкий, але обов'язково має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3184. .
24.09.2020 13:09 Ответить
Это никакой режим никакой не тишины. Это война. А называть это перемирем- предательство!
24.09.2020 13:34 Ответить
Этой зеленой гниде не нужно отсутствие обстрелов, зельц так цепляется ИМЕННО за факт наличия неких договоров то ли с нарасией, то ли с ее марионетками, чтоб в удобный для ермака момент выложить их в виде ножа в спину Украине...
24.09.2020 14:16 Ответить
У Гниды перемирие. Режим тишины. Тихий час. Ермак гоняет мух.
24.09.2020 16:18 Ответить
 
 