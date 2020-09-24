Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины на Донбассе позволит сделать следующие шаги на пути к мирному урегулированию ситуации.
Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает Цензор.НЕТ.
"Почти два месяца длится режим прекращения огня на Донбассе. Время от времени, к сожалению, есть попытки сорвать перемирие. Но существующая "тишина", пусть даже пока что хрупкая и не до конца стабильная, обязательно должна продолжаться. Ведь только она позволит сделать следующие шаги на пути к мирному урегулированию", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что высоко ценит поддержку Словакии в востановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнании оккупации Крыма и поддержке санкционной политики в отношении Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как информирует https://censor.net/, об этом https://www.rbc.ua/rus/news/sumah-ramkah-ucheniy-organizovali-pohishchenie-1600942765.html?fbclid=IwAR2Q8mHX5S1xcTZ3m6Fk4IqQd80gXBuSLkQGHiUpa2aHEakb4c2ibQPlJzE РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.Источник: https://censor.net/ru/n3221025