Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим тишины на Донбассе позволит сделать следующие шаги на пути к мирному урегулированию ситуации.

Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает Цензор.НЕТ.

"Почти два месяца длится режим прекращения огня на Донбассе. Время от времени, к сожалению, есть попытки сорвать перемирие. Но существующая "тишина", пусть даже пока что хрупкая и не до конца стабильная, обязательно должна продолжаться. Ведь только она позволит сделать следующие шаги на пути к мирному урегулированию", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что высоко ценит поддержку Словакии в востановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнании оккупации Крыма и поддержке санкционной политики в отношении Российской Федерации.

