Проєкт "Без цензури": Росія захоплює Слобожанщину. Сумщина і Харківщина під ударом кремлівської агентури на виборах. ВIДЕО

Як союз Коломойського і російської агентури хоче зіштовхнути Україну з європейського шляху і віддати на поталу Росії? Сьогодні у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

За останній рік багато хто відкрив для себе існування Андрія Деркача - вусатого випускника академії КДБ. А тепер ми проаналізуємо вам, як він веде на місцеві вибори забутих "міцних господарників" і російську агентуру.

Тут незле нагадати, що Деркач - один із головних адвокатів РПЦ в Україні, і боровся проти надання Україні томосу про автокефалію. А тепер "застовбив" за собою Глухівський район Сумської області й активно виживає звідти мера Мішеля Терещенка.

Отже, що таке партія "Наш край" і звідки вона взялася? Нагадуємо історію антипроекту Адміністрації президента часів Порошенка, який тепер пішов у "вільне плавання".

Кого Андрій Деркач і Костянтин Кулик, якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, хочуть завести в місцеву владу? І що взагалі робить тут цей ФСБ-шник зі стажем?

