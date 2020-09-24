УКР
Проєкт "Без цензури": Росія захоплює Слобожанщину. Сумщина і Харківщина під ударом кремлівської агентури на виборах. ВIДЕО

Як союз Коломойського і російської агентури хоче зіштовхнути Україну з європейського шляху і віддати на поталу Росії? Сьогодні у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

За останній рік багато хто відкрив для себе існування Андрія Деркача - вусатого випускника академії КДБ. А тепер ми проаналізуємо вам, як він веде на місцеві вибори забутих "міцних господарників" і російську агентуру.

Тут незле нагадати, що Деркач - один із головних адвокатів РПЦ в Україні, і боровся проти надання Україні томосу про автокефалію. А тепер "застовбив" за собою Глухівський район Сумської області й активно виживає звідти мера Мішеля Терещенка.

Отже, що таке партія "Наш край" і звідки вона взялася? Нагадуємо історію антипроекту Адміністрації президента часів Порошенка, який тепер пішов у "вільне плавання".

Кого Андрій Деркач і Костянтин Кулик, якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, хочуть завести в місцеву владу? І що взагалі робить тут цей ФСБ-шник зі стажем?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Миру не буде. Чому Росії потрібна війна з Україною. ВIДЕО

Автор: 

Деркач Андрій (153) Коломойський Ігор (3138) місцеві вибори (1367) Деркач Олександр (56) Буткевич Богдан (441)
+25
одна песня у зелупашков осталась, музыки уже нет, слова забыли, один припев остался:
по-ро-ше-н-ко, по-ро-ше-н-ко...
24.09.2020 16:24 Відповісти
+22
Коломойшесос, смени методички, ВСЕ нормальные люди знают, что имеющее три гражданства кАломойша защищало лишь свои активы прикрываясь патриотизмом, а договорившись с кацапами оно резко сменило свой вектор и даже в своем недавнем интервью сказало, что Украине нужно идти в паРашу и брать у них 100 млрд, а про убитых и замученных до смерти кацапами наших людей украинцы ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ЗАБУДУТ!!! И ты прекрасно знаешь, что Порох не виноват, просто тебе приказали так тявкать, а хороший холуй должен слушать своего хозяина, глядишь и пару кальмаров кольцами перепадет на обед, бугага.
24.09.2020 16:36 Відповісти
+15
Всю эту кацапскую падаль давно нужно выпалить под корень!и так и сдалаем!дело времени
24.09.2020 16:40 Відповісти
ни о чем
24.09.2020 16:18 Відповісти
Ты 100% кремлебот!
По стилю крепко палишься
24.09.2020 17:21 Відповісти
Коломойский и ФСБ- вещи несовместимые для всех,кто знаком с событиями 2014.А вот Рошен и ФСб-очень даже.
24.09.2020 16:21 Відповісти
одна песня у зелупашков осталась, музыки уже нет, слова забыли, один припев остался:
по-ро-ше-н-ко, по-ро-ше-н-ко...
24.09.2020 16:25 Відповісти
В представлении дебилов именно так.
24.09.2020 16:29 Відповісти
Коломойшесос, смени методички, ВСЕ нормальные люди знают, что имеющее три гражданства кАломойша защищало лишь свои активы прикрываясь патриотизмом, а договорившись с кацапами оно резко сменило свой вектор и даже в своем недавнем интервью сказало, что Украине нужно идти в паРашу и брать у них 100 млрд, а про убитых и замученных до смерти кацапами наших людей украинцы ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ЗАБУДУТ!!! И ты прекрасно знаешь, что Порох не виноват, просто тебе приказали так тявкать, а хороший холуй должен слушать своего хозяина, глядишь и пару кальмаров кольцами перепадет на обед, бугага.
24.09.2020 16:36 Відповісти
100 мільяярдів візьме він! Він уже продає Україну по шматочку!
24.09.2020 16:38 Відповісти
А что не так? Пейсатая мразь распродаст Украину, доведет до банкротства и преподнесет кремлевскому карлику на блюдичке за 100 млрд долл.
24.09.2020 18:13 Відповісти
Так і є. Це звичайнісінька рейдерська схема. А беня- рейдер.
25.09.2020 13:25 Відповісти
Г+Г у 2014 активно займалися деморалізацією суспільства. Згадайте їхні сюжети, якщо память не куряча. Мойша казав одне, а робив інше.
24.09.2020 16:37 Відповісти
24.09.2020 16:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461887

не повторюйте пропаганду передвиборну президентську. Беня завжди мав на увазі тільки гроші, а не якусь там Україну. І працюючи в Дніпропетровській адміністрації якраз мав цю ціль і виконував її. Хто вивів із Приватбанка всі людські гроші в часи війни? Беня, а це 5,5 млрд.доларів США і мав обвалити банківську систему, а потім і економукі. Просто у владі були настоящі патріоти і врятували країну. А Беня, то державні підприємства захоплював, то викачував із трубопроводів нафтопродукти, то допомагав Царьовим і Вілкулам. Не знайомі?
А телеканал 1+1 використовують з кумом путіна - Медведчуком, вам не відомо? А зараз задешево готовий продати Україну засрашці, щоб там бути при владі і доїти її.
24.09.2020 16:49 Відповісти
Такі, як бєня, дивляться на інші народи, як на здобич.
24.09.2020 21:31 Відповісти
Паскуда той Буткевич! З гавном змішав Порошенка, а тепер дивується, як же воно так сталося?
Так ти дурень це зробив,ти призвів до цього! Власними руцями, власними коротенькими пухленькими пальчиками!
24.09.2020 16:35 Відповісти
А як Порошенко заважав Деркачам?
24.09.2020 16:43 Відповісти
Порох заважав Пуйлу
24.09.2020 19:06 Відповісти
Це гавно вилізло лише коли Порошенка посунули з поста президента і поставили туди актора, що грає роль президента.
24.09.2020 20:42 Відповісти
Це гавно добре жило, в 2014 - 2019 роках, а тепер втрачає електорат, до речі це гавно друг Юги Луценко по соцпартії.
24.09.2020 21:05 Відповісти
Люди приходять, в наше, життя і йдуть.
Ви хочете нам сказати, за кожного з ким ви колись були знайомі, товаришували, працювали разом, ви несете персональну відповідальність?
Яка соцпартія? Вона давно накрилась мідним тазом. Скільни можна толокти воду в ступі? Вам самим не остогидло?
Конкретно це гАвно, з 14 по 19 рік, було захищенно депутатьським мандатом. Не піддкажете, хто його йому видав, який наріт?
24.09.2020 21:19 Відповісти
на бигмордах одни дыркачи,молотки,чмыри...все бандиты повылазили....
24.09.2020 16:35 Відповісти
Народ тупой. Готов голосовать за любое говно ватно-коррупционное.
24.09.2020 16:37 Відповісти
А мещане вообще мало о чём задумываются кроме своих повседневных забот.
24.09.2020 16:39 Відповісти
касапоИИУДЫ !
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
ты дебил?
24.09.2020 16:43 Відповісти
Всю эту кацапскую падаль давно нужно выпалить под корень!и так и сдалаем!дело времени
24.09.2020 16:40 Відповісти
Диркачем зараз особливо зацікавилися в США, якщо Трамп виграє то, будуть серьйозні оргвисновки стосовно діяльності Деркача.
24.09.2020 16:41 Відповісти
Це синочок папаші, який виконував замовлення по вбивству Гонгадзе. Яблуко від яблуні далеко не падає. Живе за рахунок України і постійно гадить.
24.09.2020 16:51 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..
НАСТОЯЩИЙ ..
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
.
https://uploads.disquscdn.com/images/20beb97127eab448c313c306c94c60519c0122d725481739bb6de8367df65860.jpg .
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0e38f339b94d1aa762879d00afcb74672ac822ab5061d476d6191b52a50e3400.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3da8ceb2948db545ffd3f37a40cb9f87dd2458285da6949864b01475e383197f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e19256c88bd8692e15a0b3cdc83e77559cbaca9b1fb9de85e37e144c4a3947b1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/074f5548409193f8cc6f5ede91734936f3132ed38ecd1ebb27eb6e059f71bc7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/46d9e0d891c1678273c620bc99f9d9c145a428cda655791e678583fedf9de4e4.jpg ..
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6d300d28501c63c4ae402d7f1e0f42ea0b3ac80d95e62f880028703607a108ad.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1a91eb071d95a38e127e1e371bd582f9557df8e8f0e4fac038629fc0bf152abb.jpg

.
рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

.

россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

..

..
24.09.2020 16:51 Відповісти
Не голосуйте за ж2 мерзоту Еврейську солітарність, ОПЗж2, слуга ж2 урода.
24.09.2020 18:26 Відповісти
Батько Єрмака - співробітник ГРУ РФ . -

-
https://siver.com.ua/news/batko_ermaka_spivrobitnik_gru_rf/2020-09-22-26846

.. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. !!!! .
.
24.09.2020 18:45 Відповісти
Зеленський свіломо видавлює з влади проєвропейські кадри, замінюючи їх ординцями.
25.09.2020 07:38 Відповісти
14000 погибло за хвост собачий конечно.. за то полатки опзж и мер штепа так что ли о я херею
24.09.2020 17:48 Відповісти
Дырка.ч похож на жирного отъевшегося бобра.Морда кагебисткая..Такие должны сидеть уж точно не в парламенте.Верный раб своего тупинского хозяина.СОБАКА!!!!
24.09.2020 18:02 Відповісти
Питання не в тому чому такі сили ідуть на вибори, а чому за низ голосують?! Он, у нас пів країни голосує за розлад і беззаконня.
24.09.2020 18:03 Відповісти
Хочете відвоювати український ютуб - дублюйте українською цих російськомовних ід.отів
24.09.2020 19:02 Відповісти
Кернес, не здав Харьків кацапам, за що отримав кулю в спину.
24.09.2020 20:27 Відповісти
Не здав, тому що йому не дали здати. Але збирався і допомагав - сотні автобусів з кацапстана до Харкова їхали з його згоди. Шкода, що цього п *дара не завалили.
24.09.2020 20:37 Відповісти
Якщо харківчанка, голосуйте проти Кернеса, і не виносьте мені мозок, якщо не харківчанка до чого цей пост, турбуйтесь за свою громаду.
Я чоловік, не єврей, і "мазу" за Кернеса не тягну. Харків'яни з якими я спілкувався його цінують, як мера.
24.09.2020 21:05 Відповісти
Ви громадянка нічого не плутаєте? Це чмо хороший мер, який врятував Харків ((:Проєкт "Без цензури": Росія захоплює Слобожанщину. Сумщина і Харківщина під ударом кремлівської агентури на виборах - Цензор.НЕТ 4199
24.09.2020 21:11 Відповісти
Це Допа (Добкін), а не Кернес. Пані ви не в темі.
24.09.2020 21:31 Відповісти
Кернес на смарте відкрився не зразу. До 2014 з колорадками вся ватна Україна ходила.
Не хамі, я тобі написав, що чоловік.
Громадянин(ка) це мусорске звернення, ви з них?
24.09.2020 21:36 Відповісти
Пані, на фото Кернеса немає? Або ви ще й сліпа?

Вас в ФСБ погано навчили маскуватися
24.09.2020 21:48 Відповісти
Я тобі не пані.
Дурко відпочинь, з ФСБ нічого спільного не маю. Підеш в спам.
24.09.2020 21:57 Відповісти
А що ти такий слабенький? перший почав базар - а як отримав оборотку в штани наклав?
Спамом загрожуєш ??
24.09.2020 22:01 Відповісти
Ти мені не цікавий, як співрозмовник, через твій низький рівень інтелекту. Ну що тут поробиш.
24.09.2020 22:19 Відповісти
У тебе інтелект, як у цегли. Був би у тебе інтелект - ти б так просто не проколовся з сепаратистом Кернесом, який разом з Добкіним все зробили , щоб Харків перетворити в ватний відстійник.
24.09.2020 22:26 Відповісти
За 500 миллиардов $ с бюджета РФ получил Кернес с Добкиным за сдачу Харькова и создание ХНР
25.09.2020 06:52 Відповісти
Бачите і ці щирі українці ніби Харкова теж за Україну, так? Чи ні? Виходить, що ні. Ніхто із щирих не бажає добра українцям, хоч Кенрнес, хоч Гордон,Рабінович,Добкін, Боголюбський, Фрідман, Коломойський та інші. Тіль за "расейський язік", за зближення з москалями і за знищення України.
25.09.2020 10:21 Відповісти
Вся гебнява наволоч заслуговує на фільтраційні табори і депортацію в Мордор.
24.09.2020 20:29 Відповісти
З конфіскацією майна!
24.09.2020 20:30 Відповісти
Колись гітлеру поставлять пам'ятник.
25.09.2020 08:14 Відповісти
сумно дивитися, як громадяни гризуть один одного, принижують, намагаючись довести, чий рабовласник ліпший: жид Коломойський чи жид Вальцман. це те саме, щоб африканці вбивали один одного за право бути вбитим не французом, а британцем.
24.09.2020 22:18 Відповісти
Что то ты попутал жид настоящий в Украине только Зеленский
25.09.2020 06:54 Відповісти
Випий води, тепер при владі лише один "не жид", -- це Разумков, бо він кацап.
25.09.2020 08:25 Відповісти
Видавлювати патріотів з влади розпочав Порошенко. Саме його партія викинула з голови обласної ради патріота Салатенка. Саме блок порошенка протягом 5 років видавлював з Контопу Артема Семеніхіна, намагаючись посадити туди ставлеників Медведчука-Деркача. Це Порошенкові майже вдалося, але, на щастя, каденція Порошенка закінчилася.
25.09.2020 07:07 Відповісти
 
 