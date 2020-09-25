"Бурштинові" нелегали на Рівненщині намагалися чинити опір під час спецоперації СБУ: "Зараз буде й вам огонь, бл#дь!". ВIДЕО

У мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано фрагменти операції СБУ з блокування нелегального видобутку бурштину в Рівненській області. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема є фрагменти спецоперації в селі Будимля Дубровицького району. Нелегальні копачі поводилися агресивно і навіть намагалися чинити опір. Під час операції застосовувалася зброя. На записі чути постріли і навіть вибухи.

