Масова бійка зі стріляниною в центрі Львова. ВІДЕО камер спостереження
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Львова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прибулі на місце події бійку зупинили. 33-річного львів'янина, який стріляв, знайшли відразу. Він мав документи на травматичний пістолет Форт-10Р. Усі учасники бійки були доставлені в Галицький відділ поліції Львова.
Топ коментарі
+32 napalm
показати весь коментар28.09.2020 12:11 Посилання
+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.09.2020 11:57 Посилання
+11 Маск13
показати весь коментар28.09.2020 12:11 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или думаешь то был Леон Киллер?
Така, поки що, в нас журналістика. Молода, вітряна та із короткою пам'яттю.
Шо там гопота, шо там...
Чи місце пацянячій бійці в новинній стрічці на Цензорі ?
Ви значить не бачили ще масових драк! Тут п"яні козли просто бігають бухі !