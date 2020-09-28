Масова бійка зі стріляниною в центрі Львова. ВІДЕО камер спостереження

Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Львова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прибулі на місце події бійку зупинили. 33-річного львів'янина, який стріляв, знайшли відразу. Він мав документи на травматичний пістолет Форт-10Р. Усі учасники бійки були доставлені в Галицький відділ поліції Львова.

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