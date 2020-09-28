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Масова бійка зі стріляниною в центрі Львова. ВІДЕО камер спостереження

Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Львова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прибулі на місце події бійку зупинили. 33-річного львів'янина, який стріляв, знайшли відразу. Він мав документи на травматичний пістолет Форт-10Р. Усі учасники бійки були доставлені в Галицький відділ поліції Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС

Автор: 

бійка (746) Львів (3087) зброя (7512)


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Топ коментарі
+32
Порада Цензору: якщо пишете про такі події, то відслідковуйте подальший розвиток подій. Напишіть через декілька днів хто бився, чому, яка причина, які покарання. Це саме стосується аварій з участю мажорів чи якщо когось заарештували чи хабар і т.д.
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28.09.2020 12:11
+11
Отпрыски понаехавших лугандонцев беснуются
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28.09.2020 11:57
+11
Особливо сподобалася активна дівчина ...
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28.09.2020 12:11
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Отпрыски понаехавших лугандонцев беснуются
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28.09.2020 11:57 Відповісти
а скажи что не так? Ты видео смотрел? Человек со скрипочкой шел с консерватории и тут такое
Или думаешь то был Леон Киллер?
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28.09.2020 12:14 Відповісти
Ролдугин, что непонятного, просто у него виолончель заболела и скукожилась)))и вообще это правакцыя от крававаой гэбни, львовяне они не такие ваше)))
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28.09.2020 12:37 Відповісти
Главное,что не ба-ла-лай-ка.
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28.09.2020 14:08 Відповісти
с консерватории в 3 часа ночи?
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28.09.2020 15:29 Відповісти
Не надо путать! В 3 часа ночи ходят во Львове с библиотеки!
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28.09.2020 21:39 Відповісти
Я ж и говорю, человек в футляре нес книгу объемом 0,5 и тут такое...
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28.09.2020 22:53 Відповісти
Масова бійка зі стріляниною в центрі Львова - Цензор.НЕТ 9930
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30.09.2020 11:52 Відповісти
Сабаков уже й у Львові маршрутки "регулює"?!
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28.09.2020 12:08 Відповісти
А нам рассказывают что украинцы устали от вайны. А тут драки с перестрелками между собой чуть ли не каждый день.
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28.09.2020 12:09 Відповісти
Україна це Європа !
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28.09.2020 12:10 Відповісти
Порада Цензору: якщо пишете про такі події, то відслідковуйте подальший розвиток подій. Напишіть через декілька днів хто бився, чому, яка причина, які покарання. Це саме стосується аварій з участю мажорів чи якщо когось заарештували чи хабар і т.д.
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28.09.2020 12:11 Відповісти
Просто нужно поровну наливать.
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28.09.2020 12:15 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95056, підтримую, але цього не буде. Нажаль.
Така, поки що, в нас журналістика. Молода, вітряна та із короткою пам'яттю.
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28.09.2020 12:29 Відповісти
Відслідковувати - робота журналістів, а не цензорівських копіпастерів)
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28.09.2020 13:49 Відповісти
Особливо сподобалася активна дівчина ...
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28.09.2020 12:11 Відповісти
Часто такие активные провоцируют конфликт чтобы потешить свое ЧСВ.
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28.09.2020 12:17 Відповісти
А ещё говорят, что Восток и Запад разные у нас.
Шо там гопота, шо там...
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28.09.2020 12:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461407 не пишіть єрунди. Львівські школи займають перше місце за підсумками ЗНО вже не перший рік. Альо...
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28.09.2020 12:36 Відповісти
знайшли до кого звертатись на Ви....
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28.09.2020 14:48 Відповісти
НА Восточной Украине молодежь в основном живет без присмотра родителей которые постоянно валяются бухие в хлам.
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28.09.2020 12:47 Відповісти
а те от радости начали прыгать и побежали драться...
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28.09.2020 12:19 Відповісти
Хтось з відвідувачів точно ляпнув "Главное перестать стрелять...", та в кого сили те стерпіти?!
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28.09.2020 12:20 Відповісти
У меня только один вопрос - откуда такая толпа в 3 часа ночи ?
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28.09.2020 12:37 Відповісти
Какаяразнiца?
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28.09.2020 12:42 Відповісти
Тю! Чи ви самі молоді не були? Тусується молодь. А випадки всякі бувають. Чи їм з бібліотеки не виходити?
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28.09.2020 12:54 Відповісти
Років 20-30 тому такі бійки відбувались у всіх селах біля клубів.Кулаками,з штахетинами,ланцюгами,іноді-, й самопалами...
Чи місце пацянячій бійці в новинній стрічці на Цензорі ?
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28.09.2020 13:11 Відповісти
мокрощелы 15 летние подергались пьяные с стартовой пукалкой такая новость
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28.09.2020 13:13 Відповісти
Куда воїнкоти дивляться???
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28.09.2020 13:54 Відповісти
Азербайджанці з армянами побилися?
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28.09.2020 14:44 Відповісти
ЛуганДония переехала на так ненавидимый ими запад?
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28.09.2020 16:03 Відповісти
****, знайшли тут масову драку...
Ви значить не бачили ще масових драк! Тут п"яні козли просто бігають бухі !
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28.09.2020 18:38 Відповісти
А..УЕшники?( А телки провокаторши?
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28.09.2020 18:52 Відповісти
Дикари
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28.09.2020 21:14 Відповісти
 
 