Массовая драка со стрельбой в центре Львова. ВИДЕО камер наблюдения
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Львова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, прибывшие на место происшествия драку остановили. Стрелявшего 33-летнего львовянина нашли сразу. Он имел документы на травматический пистолет Форт-10Р. Все участники драки были доставлены в Галицкий отдел полиции Львова.
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+32 napalm
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+11 Підлога Маккартні
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+11 Маск13
показать весь комментарий28.09.2020 12:11 Ссылка
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Или думаешь то был Леон Киллер?
Така, поки що, в нас журналістика. Молода, вітряна та із короткою пам'яттю.
Шо там гопота, шо там...
Чи місце пацянячій бійці в новинній стрічці на Цензорі ?
Ви значить не бачили ще масових драк! Тут п"яні козли просто бігають бухі !