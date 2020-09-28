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Массовая драка со стрельбой в центре Львова. ВИДЕО камер наблюдения

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прибывшие на место происшествия драку остановили. Стрелявшего 33-летнего львовянина нашли сразу. Он имел документы на травматический пистолет Форт-10Р. Все участники драки были доставлены в Галицкий отдел полиции Львова.

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Автор: 

драка (2027) Львов (4597) оружие (10248)


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Топ комментарии
+32
Порада Цензору: якщо пишете про такі події, то відслідковуйте подальший розвиток подій. Напишіть через декілька днів хто бився, чому, яка причина, які покарання. Це саме стосується аварій з участю мажорів чи якщо когось заарештували чи хабар і т.д.
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28.09.2020 12:11
+11
Отпрыски понаехавших лугандонцев беснуются
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28.09.2020 11:57
+11
Особливо сподобалася активна дівчина ...
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28.09.2020 12:11
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Отпрыски понаехавших лугандонцев беснуются
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28.09.2020 11:57 Ответить
а скажи что не так? Ты видео смотрел? Человек со скрипочкой шел с консерватории и тут такое
Или думаешь то был Леон Киллер?
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28.09.2020 12:14 Ответить
Ролдугин, что непонятного, просто у него виолончель заболела и скукожилась)))и вообще это правакцыя от крававаой гэбни, львовяне они не такие ваше)))
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28.09.2020 12:37 Ответить
Главное,что не ба-ла-лай-ка.
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28.09.2020 14:08 Ответить
с консерватории в 3 часа ночи?
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28.09.2020 15:29 Ответить
Не надо путать! В 3 часа ночи ходят во Львове с библиотеки!
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28.09.2020 21:39 Ответить
Я ж и говорю, человек в футляре нес книгу объемом 0,5 и тут такое...
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28.09.2020 22:53 Ответить
Масова бійка зі стріляниною в центрі Львова - Цензор.НЕТ 9930
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30.09.2020 11:52 Ответить
Сабаков уже й у Львові маршрутки "регулює"?!
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28.09.2020 12:08 Ответить
А нам рассказывают что украинцы устали от вайны. А тут драки с перестрелками между собой чуть ли не каждый день.
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28.09.2020 12:09 Ответить
Україна це Європа !
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28.09.2020 12:10 Ответить
Порада Цензору: якщо пишете про такі події, то відслідковуйте подальший розвиток подій. Напишіть через декілька днів хто бився, чому, яка причина, які покарання. Це саме стосується аварій з участю мажорів чи якщо когось заарештували чи хабар і т.д.
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28.09.2020 12:11 Ответить
Просто нужно поровну наливать.
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28.09.2020 12:15 Ответить
https://censor.net/ua/user/95056, підтримую, але цього не буде. Нажаль.
Така, поки що, в нас журналістика. Молода, вітряна та із короткою пам'яттю.
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28.09.2020 12:29 Ответить
Відслідковувати - робота журналістів, а не цензорівських копіпастерів)
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28.09.2020 13:49 Ответить
Особливо сподобалася активна дівчина ...
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28.09.2020 12:11 Ответить
Часто такие активные провоцируют конфликт чтобы потешить свое ЧСВ.
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28.09.2020 12:17 Ответить
А ещё говорят, что Восток и Запад разные у нас.
Шо там гопота, шо там...
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28.09.2020 12:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/461407 не пишіть єрунди. Львівські школи займають перше місце за підсумками ЗНО вже не перший рік. Альо...
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28.09.2020 12:36 Ответить
знайшли до кого звертатись на Ви....
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28.09.2020 14:48 Ответить
НА Восточной Украине молодежь в основном живет без присмотра родителей которые постоянно валяются бухие в хлам.
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28.09.2020 12:47 Ответить
а те от радости начали прыгать и побежали драться...
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28.09.2020 12:19 Ответить
Хтось з відвідувачів точно ляпнув "Главное перестать стрелять...", та в кого сили те стерпіти?!
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28.09.2020 12:20 Ответить
У меня только один вопрос - откуда такая толпа в 3 часа ночи ?
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28.09.2020 12:37 Ответить
Какаяразнiца?
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28.09.2020 12:42 Ответить
Тю! Чи ви самі молоді не були? Тусується молодь. А випадки всякі бувають. Чи їм з бібліотеки не виходити?
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28.09.2020 12:54 Ответить
Років 20-30 тому такі бійки відбувались у всіх селах біля клубів.Кулаками,з штахетинами,ланцюгами,іноді-, й самопалами...
Чи місце пацянячій бійці в новинній стрічці на Цензорі ?
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28.09.2020 13:11 Ответить
мокрощелы 15 летние подергались пьяные с стартовой пукалкой такая новость
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28.09.2020 13:13 Ответить
Куда воїнкоти дивляться???
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28.09.2020 13:54 Ответить
Азербайджанці з армянами побилися?
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28.09.2020 14:44 Ответить
ЛуганДония переехала на так ненавидимый ими запад?
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28.09.2020 16:03 Ответить
****, знайшли тут масову драку...
Ви значить не бачили ще масових драк! Тут п"яні козли просто бігають бухі !
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28.09.2020 18:38 Ответить
А..УЕшники?( А телки провокаторши?
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28.09.2020 18:52 Ответить
Дикари
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28.09.2020 21:14 Ответить
 
 