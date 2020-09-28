Массовая драка со стрельбой в центре Львова. ВИДЕО камер наблюдения

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прибывшие на место происшествия драку остановили. Стрелявшего 33-летнего львовянина нашли сразу. Он имел документы на травматический пистолет Форт-10Р. Все участники драки были доставлены в Галицкий отдел полиции Львова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Драка между кандидатами в депутаты произошла на Виннитчине, у одного из них черепно-мозговая травма, - МВД