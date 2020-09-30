Уряд не планує обмежувати іноземцям в'їзд в Україну, - Кулеба. ВIДЕО

Уряд не планує обмежувати в'їзд іноземців на територію України.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Це було форс-мажорним рішенням, яке ми змушені були ухвалити для захисту здоров'я громадян та стримування поширення пандемії. Я особисто виступаю за те, щоб навіть у період пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україну могли в'їжджати іноземці з дотриманням базових прав. Станом на сьогодні уряд не має наміру запроваджувати чергове обмеження на в'їзд іноземців в Україну", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше іноземцям знову дозволили вільний в'їзд в Україну, але з певними правилами.

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