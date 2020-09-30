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Уряд не планує обмежувати іноземцям в'їзд в Україну, - Кулеба. ВIДЕО
Уряд не планує обмежувати в'їзд іноземців на територію України.
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Це було форс-мажорним рішенням, яке ми змушені були ухвалити для захисту здоров'я громадян та стримування поширення пандемії. Я особисто виступаю за те, щоб навіть у період пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україну могли в'їжджати іноземці з дотриманням базових прав. Станом на сьогодні уряд не має наміру запроваджувати чергове обмеження на в'їзд іноземців в Україну", - зазначив глава МЗС.
Нагадаємо, раніше іноземцям знову дозволили вільний в'їзд в Україну, але з певними правилами.
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Брехня, просто решили подосрать хасятам роха са шана. ибо через пару дней после ихнего нового года начали пускать опять всех
А в Украине ?