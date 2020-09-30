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Уряд не планує обмежувати іноземцям в'їзд в Україну, - Кулеба. ВIДЕО

Уряд не планує обмежувати в'їзд іноземців на територію України.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Це було форс-мажорним рішенням, яке ми змушені були ухвалити для захисту здоров'я громадян та стримування поширення пандемії. Я особисто виступаю за те, щоб навіть у період пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україну могли в'їжджати іноземці з дотриманням базових прав. Станом на сьогодні уряд не має наміру запроваджувати чергове обмеження на в'їзд іноземців в Україну", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше іноземцям знову дозволили вільний в'їзд в Україну, але з певними правилами.

Також читайте: Кабмін змінив правила в'їзду в Україну для іноземців на період дії карантину, - МВС

Автор: 

кордон (4817) іноземець (393) Кабмін (14150) карантин (18172) Кулеба Дмитро (3604) обмеження (245) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии

Брехня, просто решили подосрать хасятам роха са шана. ибо через пару дней после ихнего нового года начали пускать опять всех
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30.09.2020 11:09 Відповісти
а особенно денежных переводов из-за гряныці. но в рамках закона, облагаемых 10% налогом!
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30.09.2020 11:12 Відповісти
В Австрии при въезде в аэропорту можно сделать тест.

А в Украине ?
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30.09.2020 11:16 Відповісти
ну хоть для кацапов-то визовый режим будет наконец ? Или будут всё так же шастать туда-сюда, как к себе домой ?
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30.09.2020 11:24 Відповісти
Нет, но запрет ВК и уяндекса будут патриотично продолжать
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30.09.2020 14:28 Відповісти
Больше заболевших только в кацапстані.
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30.09.2020 11:27 Відповісти
Любопытно, что запрет фактически ввели из-за хасидов. При том, что Зеленский еврей, и многие антисемиты брызжут слюной на тему евреев в Украине. Но что-то не сходится...
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30.09.2020 14:29 Відповісти
 
 