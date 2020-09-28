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Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Норма в постанові Кабінету Міністрів України №641 про заборону в'їзду іноземців на територію України до 00:00 28 вересня припинила свою дію, і з понеділка іноземним громадянам дозволено в'їзд в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Постанова, в якій також були прописані обмеження в'їзду іноземців, продовжує діяти. Це постанова уряду № 641. Водночас там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично, цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд у нашу країну не заборонений", - зазначив речник Держприкордонслужби.

Демченко наголосив, що прикордонники керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України, а саме законом "Про прикордонний контроль", постановою уряду про виїзд і в'їзд іноземців в Україну.

За словами Демченка, окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції чи страхового поліса під час в'їзду в Україну на цей момент немає.

"Ця норма припинила свою дію, тому якихось окремих моментів, які б визначив уряд щодо іноземців під час в'їзду в Україну на період карантину, на цей момент немає", - пояснив речник Держприкордонслужби.

Також читайте: Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) кордон (4808) іноземець (393) Демченко Андрій (357)


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Топ коментарі
+11
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/anders-aslund-pokinul-nabsovet-ukrzaliznytsi-obyasnil-tremya-prichinami Андерс Аслунд решил уйти из набсовета Укрзализныци - НВ



"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия". Андерс Аслунд назвал три причины своего ухода из набсовета УЗ

Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7363
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28.09.2020 11:28
+8
Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 137
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28.09.2020 11:46
+7
Странно, что она не написала, что и катастрофу подстроили для этой цели
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28.09.2020 12:16
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Хасята наверное негодуют щя
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28.09.2020 11:24 Відповісти
Якщо в Україні є червоні карантинні зони, то як можна дозволяти в'їзд іноземцям?
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28.09.2020 11:26 Відповісти
Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 137
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28.09.2020 11:46 Відповісти
Та ні. Просто іноземці вже самі їхати не будуть. Чемпіони по імітації боротьби з коронавірусом, блін. 😏 Друге місце у Європі.
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28.09.2020 11:46 Відповісти
Чем больше количество инфицированых тем больше свободы передвижения. Маразм крепчал
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28.09.2020 11:27 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/anders-aslund-pokinul-nabsovet-ukrzaliznytsi-obyasnil-tremya-prichinami Андерс Аслунд решил уйти из набсовета Укрзализныци - НВ



"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия". Андерс Аслунд назвал три причины своего ухода из набсовета УЗ

Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7363
показати весь коментар
28.09.2020 11:28 Відповісти
Скатертью дорога.
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28.09.2020 11:29 Відповісти
При этом, он не пишет, что он получал оскорбления и препятствия.
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28.09.2020 11:33 Відповісти
Думаю, что ОПа их нагинает от имени преЗЕдента...
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28.09.2020 11:42 Відповісти
ЗЕлупан и по телефону может нахамить, не обязательно встречаться для этого. А по поводу препятствий, так для этого тоже не обязательно, чтобы ЗЕлупан подножки подставлял в прямом понимании.
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28.09.2020 13:19 Відповісти
а ще про мвф землю і соросятню ...
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28.09.2020 11:45 Відповісти
Нет, дружок, не про соросят!
Про поросят!
Лицемерные твари.
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28.09.2020 11:50 Відповісти
Позорники.
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28.09.2020 12:00 Відповісти
Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3924
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28.09.2020 11:49 Відповісти
Странно, что она не написала, что и катастрофу подстроили для этой цели
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28.09.2020 12:16 Відповісти
пляді настригли відео з 5ти секундних обривків і пробують пропихнути. в зебільну макітрю пройде.
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28.09.2020 12:11 Відповісти
Этими петициями ещё пеця подтирался, а сопля вообще на них сморкается.

Пора уже действовать иначе...
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28.09.2020 11:42 Відповісти
я смотрю зеленые дегенераты правят страной.маразм все крепчает. во всем мире вторая волна ковида , а нашему правительству пофиг.
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28.09.2020 11:47 Відповісти
"Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба" - как хасидам уже не надо, так они разрешили.
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28.09.2020 11:50 Відповісти
у хасидов рванул пердак
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28.09.2020 11:53 Відповісти
Все правильно сделали.
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28.09.2020 12:01 Відповісти
И не надо ни какого загран паспорта, как в нашей совдепии.
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28.09.2020 12:45 Відповісти
Спасибо, учтём
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28.09.2020 13:04 Відповісти
Когда введут визовый режим с кацапстаном ?
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28.09.2020 13:48 Відповісти
 
 