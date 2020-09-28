Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Норма в постанові Кабінету Міністрів України №641 про заборону в'їзду іноземців на територію України до 00:00 28 вересня припинила свою дію, і з понеділка іноземним громадянам дозволено в'їзд в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Постанова, в якій також були прописані обмеження в'їзду іноземців, продовжує діяти. Це постанова уряду № 641. Водночас там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично, цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд у нашу країну не заборонений", - зазначив речник Держприкордонслужби.

Демченко наголосив, що прикордонники керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України, а саме законом "Про прикордонний контроль", постановою уряду про виїзд і в'їзд іноземців в Україну.

За словами Демченка, окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції чи страхового поліса під час в'їзду в Україну на цей момент немає.

"Ця норма припинила свою дію, тому якихось окремих моментів, які б визначив уряд щодо іноземців під час в'їзду в Україну на період карантину, на цей момент немає", - пояснив речник Держприкордонслужби.

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