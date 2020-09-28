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Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба

Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба

Норма в постановлении Кабинета Министров Украины №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины до 00.00 28 сентября прекратила свое действие, и с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - отметил спикер Госпогранслужбы.

Демченко подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.

По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет.

"Эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", - пояснил спикер Госпогранслужбы.

Читайте: Напротив ПП "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью остаются около 700 паломников-хасидов, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6551) граница (5298) иностранец (495) Демченко Андрей (294)


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Топ комментарии
+11
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/anders-aslund-pokinul-nabsovet-ukrzaliznytsi-obyasnil-tremya-prichinami Андерс Аслунд решил уйти из набсовета Укрзализныци - НВ



"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия". Андерс Аслунд назвал три причины своего ухода из набсовета УЗ

Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7363
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28.09.2020 11:28
+8
Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 137
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28.09.2020 11:46
+7
Странно, что она не написала, что и катастрофу подстроили для этой цели
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28.09.2020 12:16
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Хасята наверное негодуют щя
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28.09.2020 11:24 Ответить
Якщо в Україні є червоні карантинні зони, то як можна дозволяти в'їзд іноземцям?
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28.09.2020 11:26 Ответить
Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 137
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28.09.2020 11:46 Ответить
Та ні. Просто іноземці вже самі їхати не будуть. Чемпіони по імітації боротьби з коронавірусом, блін. 😏 Друге місце у Європі.
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28.09.2020 11:46 Ответить
Чем больше количество инфицированых тем больше свободы передвижения. Маразм крепчал
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28.09.2020 11:27 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/anders-aslund-pokinul-nabsovet-ukrzaliznytsi-obyasnil-tremya-prichinami Андерс Аслунд решил уйти из набсовета Укрзализныци - НВ



"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия". Андерс Аслунд назвал три причины своего ухода из набсовета УЗ

Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7363
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28.09.2020 11:28 Ответить
Скатертью дорога.
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28.09.2020 11:29 Ответить
При этом, он не пишет, что он получал оскорбления и препятствия.
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28.09.2020 11:33 Ответить
Думаю, что ОПа их нагинает от имени преЗЕдента...
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28.09.2020 11:42 Ответить
ЗЕлупан и по телефону может нахамить, не обязательно встречаться для этого. А по поводу препятствий, так для этого тоже не обязательно, чтобы ЗЕлупан подножки подставлял в прямом понимании.
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28.09.2020 13:19 Ответить
а ще про мвф землю і соросятню ...
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28.09.2020 11:45 Ответить
Нет, дружок, не про соросят!
Про поросят!
Лицемерные твари.
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28.09.2020 11:50 Ответить
Позорники.
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28.09.2020 12:00 Ответить
Іноземцям знову дозволено вільний в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3924
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28.09.2020 11:49 Ответить
Странно, что она не написала, что и катастрофу подстроили для этой цели
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28.09.2020 12:16 Ответить
пляді настригли відео з 5ти секундних обривків і пробують пропихнути. в зебільну макітрю пройде.
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28.09.2020 12:11 Ответить
Этими петициями ещё пеця подтирался, а сопля вообще на них сморкается.

Пора уже действовать иначе...
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28.09.2020 11:42 Ответить
я смотрю зеленые дегенераты правят страной.маразм все крепчает. во всем мире вторая волна ковида , а нашему правительству пофиг.
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28.09.2020 11:47 Ответить
"Иностранцам вновь разрешен свободный въезд в Украину, - Госпогранслужба" - как хасидам уже не надо, так они разрешили.
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28.09.2020 11:50 Ответить
у хасидов рванул пердак
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28.09.2020 11:53 Ответить
Все правильно сделали.
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28.09.2020 12:01 Ответить
И не надо ни какого загран паспорта, как в нашей совдепии.
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28.09.2020 12:45 Ответить
Спасибо, учтём
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28.09.2020 13:04 Ответить
Когда введут визовый режим с кацапстаном ?
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28.09.2020 13:48 Ответить
 
 