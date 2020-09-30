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Правительство не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину, - Кулеба. ВИДЕО

Правительство не планирует ограничивать въезд иностранцев на территорию Украины.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Это было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением базовы правил. По состоянию на сегодняшний день у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", - отметил глава МИД.

Напомни, ранее иностранцам вновь разрешили свободный въезд в Украину, но с определенными правилами.

Читайте: Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период действия карантина, - МВД

Автор: 

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Это было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии

Брехня, просто решили подосрать хасятам роха са шана. ибо через пару дней после ихнего нового года начали пускать опять всех
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30.09.2020 11:09 Ответить
а особенно денежных переводов из-за гряныці. но в рамках закона, облагаемых 10% налогом!
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30.09.2020 11:12 Ответить
В Австрии при въезде в аэропорту можно сделать тест.

А в Украине ?
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30.09.2020 11:16 Ответить
ну хоть для кацапов-то визовый режим будет наконец ? Или будут всё так же шастать туда-сюда, как к себе домой ?
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30.09.2020 11:24 Ответить
Нет, но запрет ВК и уяндекса будут патриотично продолжать
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30.09.2020 14:28 Ответить
Больше заболевших только в кацапстані.
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30.09.2020 11:27 Ответить
Любопытно, что запрет фактически ввели из-за хасидов. При том, что Зеленский еврей, и многие антисемиты брызжут слюной на тему евреев в Украине. Но что-то не сходится...
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30.09.2020 14:29 Ответить
 
 