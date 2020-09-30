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Правительство не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину, - Кулеба. ВИДЕО
Правительство не планирует ограничивать въезд иностранцев на территорию Украины.
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Это было форс-мажорным решением, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии. Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением базовы правил. По состоянию на сегодняшний день у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", - отметил глава МИД.
Напомни, ранее иностранцам вновь разрешили свободный въезд в Украину, но с определенными правилами.
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Брехня, просто решили подосрать хасятам роха са шана. ибо через пару дней после ихнего нового года начали пускать опять всех
А в Украине ?