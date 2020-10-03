Схему підкупу виборців викрили на Чернігівщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У м. Бахмач правоохоронці викрили схему організації підкупу виборців на користь однієї з політичних сил і кандидата в депутати Верховної Ради в окрузі №208.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення комплексу заходів щодо попередження порушень виборчого законодавства поліцейські встановили, що керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації може бути причетний до організації підкупу виборців. У результаті проведеного в його автомобілі обшуку поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. З авто вчора увечері, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб", - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Обшук був проведений в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 160 Кримінального Кодексу України – підкуп виборців. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців.

Тривають слідчі дії.

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