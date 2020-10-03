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Новости Видео Местные выборы-2020
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Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В г. Бахмач правоохранители разоблачили схему организации подкупа избирателей в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по округу №208.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, что свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли в машине списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тыс. грн.

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"По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5000 человек", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Производство расследуют по по ч.2 ст.160 (подкуп избирателей) УК Украины. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.

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Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция 01
Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция 02
Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция 03
Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция 04
Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция 05

Автор: 

местные выборы (2752) подкуп (600) Нацполиция (16562) Черниговщина (1485)


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Не обязательно. Матери предлагали "походить по квартирам и поговорить, незабесплатно, конечно" за зеленого, а потом и за "матькивщину", послала обоих!))
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03.10.2020 14:12 Ответить
вангую! Буде срач на тему:"це була партія ...????"
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03.10.2020 14:39 Ответить
дайте угадаю ..партия ЖОПА или слуги народа.. одно из двух если не обе сразу
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03.10.2020 16:02 Ответить
Схему підкупу виборців викрили на Чернігівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 3380
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03.10.2020 18:25 Ответить
100% ляшко сверепствует))) это его единый шанс попасть в раду. округ полностью ватный и уважают там олежку. ну а ахметка денег не жалеет
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03.10.2020 19:43 Ответить
 
 