Схему подкупа избирателей разоблачили на Черниговщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В г. Бахмач правоохранители разоблачили схему организации подкупа избирателей в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по округу №208.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в городе Бахмач в ходе проведения обыска в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации обнаружены деньги и списки избирателей, что свидетельствуют об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли в машине списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тыс. грн.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ. ФОТОрепортаж

"По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5000 человек", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Производство расследуют по по ч.2 ст.160 (подкуп избирателей) УК Украины. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.

Также на Цензор.НЕТ: Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ. ФОТО









