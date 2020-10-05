"Будьте людьми і будьте патріотами", - нардепка Федина та волонтери звернулися до "Укрпошти" з проханням не продавати приміщення, в якому міститься волонтерський центр у Збаражі. ВIДЕО
Нардепка Софія Федина, Володимир Голоднюк - батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка і волонтерка ЗСУ Христина Феціца звернулися до місцевої влади і керівництва "Укрпошти" з проханням не продавати будинок, в якому міститься волонтерський центр і музей АТО в Збаражі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення вони розмістили в соціальних мережах.
"У мене є величезне прохання до міської влади Збаража і до підприємства "Укрпошта" - ви можете заробляти гроші, ви можете багато чого, але якщо ви сьогодні підтримайте тих, хто підтримує Україну, і вкладетеся к виховання молодого покоління, вам буде вічна вдячність і честь. Будьте людьми і будьте патріотами і зробіть все можливе, щоб робота не була марною. Слава Україні!", - каже в зверненні Федина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Влада нині така, що і державу продасть, якщо ми дозволимо.
Ви серьйозно?
Не в стані коматозу, таке пишете?