"Будьте людьми і будьте патріотами", - нардепка Федина та волонтери звернулися до "Укрпошти" з проханням не продавати приміщення, в якому міститься волонтерський центр у Збаражі. ВIДЕО

Нардепка Софія Федина, Володимир Голоднюк - батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка і волонтерка ЗСУ Христина Феціца звернулися до місцевої влади і керівництва "Укрпошти" з проханням не продавати будинок, в якому міститься волонтерський центр і музей АТО в Збаражі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення вони розмістили в соціальних мережах.

"У мене є величезне прохання до міської влади Збаража і до підприємства "Укрпошта" - ви можете заробляти гроші, ви можете багато чого, але якщо ви сьогодні підтримайте тих, хто підтримує Україну, і вкладетеся к виховання молодого покоління, вам буде вічна вдячність і честь. Будьте людьми і будьте патріотами і зробіть все можливе, щоб робота не була марною. Слава Україні!", - каже в зверненні Федина.

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