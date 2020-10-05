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"Будьте людьми і будьте патріотами", - нардепка Федина та волонтери звернулися до "Укрпошти" з проханням не продавати приміщення, в якому міститься волонтерський центр у Збаражі. ВIДЕО

Нардепка Софія Федина, Володимир Голоднюк - батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка і волонтерка ЗСУ Христина Феціца звернулися до місцевої влади і керівництва "Укрпошти" з проханням не продавати будинок, в якому міститься волонтерський центр і музей АТО в Збаражі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення вони розмістили в соціальних мережах.

"У мене є величезне прохання до міської влади Збаража і до підприємства "Укрпошта" - ви можете заробляти гроші, ви можете багато чого, але якщо ви сьогодні підтримайте тих, хто підтримує Україну, і вкладетеся к виховання молодого покоління, вам буде вічна вдячність і честь. Будьте людьми і будьте патріотами і зробіть все можливе, щоб робота не була марною. Слава Україні!", - каже в зверненні Федина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" доставила мені на домашню адресу в Києві лист від окупаційного "Верховного суду" Криму, - Чубаров. ФОТО

Автор: 

Укрпошта (1088) волонтери (1341) Федина Софія (72)


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Топ коментарі
+10
Побачимо, чи допоможе.
Влада нині така, що і державу продасть, якщо ми дозволимо.
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05.10.2020 16:57 Відповісти
+5
Пані Софія, відсотків на 90, це заклик у пустоту. Патріотизм і зелена влада, це слова та поняття антоніми.
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05.10.2020 17:36 Відповісти
+4
Це такий анекдот ?
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05.10.2020 17:09 Відповісти
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Побачимо, чи допоможе.
Влада нині така, що і державу продасть, якщо ми дозволимо.
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05.10.2020 16:57 Відповісти
Допоможе як бабці кадило...Продадуть ще швидше!!
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05.10.2020 17:05 Відповісти
Так как раз все предыдущие власти всё продавали,а сегодняшняя наводит порядок.
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05.10.2020 17:08 Відповісти
Це такий анекдот ?
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05.10.2020 17:09 Відповісти
ви наче 28 років в комі були
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05.10.2020 20:31 Відповісти
сьогодняшні наводять порядок?
Ви серьйозно?
Не в стані коматозу, таке пишете?
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05.10.2020 21:47 Відповісти
Суровый менеджмент Укрпочты.....
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05.10.2020 17:02 Відповісти
Пані Софія, відсотків на 90, це заклик у пустоту. Патріотизм і зелена влада, це слова та поняття антоніми.
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05.10.2020 17:36 Відповісти
--- НЕ скігліте!!! прорік би Азіров ... Чи вельмишановна Софія втратила Орієнтацію в чиїй країні живе ?!?!?! Та для ЗЕ- сіоністської влади її волання --ЦЕ елексир на рану ...Це підняття власного пріоритету.значущості у власних очах щодо приниження гоїв---все згідноТалмуду : " Давайте подарунки християнам лише тоді. коли вони НЕ побожні. " /Гілкот Акум 9.2 /
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05.10.2020 18:28 Відповісти
Незрозумілий заклик. Укрпошта - це не благодійна організація. Якщо цей музей україннцям потрібен, то закликати треба громадян щоб збирали гроші та викупили цю кімнатку. А якщо не потрібен - то звиняйте дядько...
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05.10.2020 19:34 Відповісти
 
 