7 530

Маршрутка з пасажирами зайнялася під час руху в Києві. ВIДЕО

Сьогодні вранці в Києві на ходу зайнялася маршрутка з пасажирами.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався в Оболонському районі столиці.

"Просто під час руху, з пасажирами всередині, на вулиці Сім'ї Кульженків почала палати маршрутка. Водії, які проїжджали повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи пізніше вже і рятувальники ДСНС під'їхали", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що ніхто з пасажирів унаслідок пожежі не постраждав.

+6
Гробы га колесах.
показати весь коментар
08.10.2020 11:57 Відповісти
+5
Нужно отдать должное киевлянам. До приезда пожарных баллонов пять израсходовали.
показати весь коментар
08.10.2020 11:43 Відповісти
+4
Ці жовті душогубки повинні згоріти усі.
показати весь коментар
08.10.2020 11:58 Відповісти
