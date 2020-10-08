Маршрутка з пасажирами зайнялася під час руху в Києві. ВIДЕО
Сьогодні вранці в Києві на ходу зайнялася маршрутка з пасажирами.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент стався в Оболонському районі столиці.
"Просто під час руху, з пасажирами всередині, на вулиці Сім'ї Кульженків почала палати маршрутка. Водії, які проїжджали повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи пізніше вже і рятувальники ДСНС під'їхали", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що ніхто з пасажирів унаслідок пожежі не постраждав.
