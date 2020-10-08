РУС
Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Киеве. ВИДЕО

Сегодня утром в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на улице Семьи Кульженко начала пылать маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже уже и спасатели ГСЧС подъехали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что никто из пассажиров в результате пожара не пострадал.

+6
Гробы га колесах.
08.10.2020 11:57 Ответить
+5
Нужно отдать должное киевлянам. До приезда пожарных баллонов пять израсходовали.
08.10.2020 11:43 Ответить
+4
Ці жовті душогубки повинні згоріти усі.
08.10.2020 11:58 Ответить
А поки приїхали пожежники, поки розмотали рукава то вже й робити нічого не треба...
08.10.2020 11:46 Ответить
рукава они размотать могут - а к чему их присоединять? у нас в стране, что, на каждом углу работающие гидранты?
08.10.2020 12:35 Ответить
************ візьми під особистий контроль
08.10.2020 11:55 Ответить
"Европейский транспорт в европейском городе." (с) В. Кличко
08.10.2020 12:32 Ответить
Меру який спроможеться викинути з міста цей афроподібний мотлох, плата за проїзд у якому йде поза бюджет і ввести європейський, комфортабельний міський транспорт, можна ставити пам'ятник прижиттєво.
08.10.2020 13:05 Ответить
Завжди казав ці уьобішні маршрутки це зло! Вся Європа якось живє без ціх корчів і нічого ! Громадський транспорт тре розвивати
08.10.2020 13:20 Ответить
а 8грн отдали обратно?
08.10.2020 14:34 Ответить
 
 