Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Киеве. ВИДЕО

Сегодня утром в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на улице Семьи Кульженко начала пылать маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже уже и спасатели ГСЧС подъехали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что никто из пассажиров в результате пожара не пострадал.

