Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Киеве. ВИДЕО
Сегодня утром в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы.
"Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на улице Семьи Кульженко начала пылать маршрутка. Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже уже и спасатели ГСЧС подъехали", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что никто из пассажиров в результате пожара не пострадал.
