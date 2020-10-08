Лукашенко, який раніше заперечував загрозу COVID-19, почав "лякати" протестувальників вірусом: "Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що зібрання учасників протесту в Мінську сприяють зростанню кількості випадків COVID-19 у країні. Раніше Лукашенко відмовлявся запроваджувати карантин і скептично ставився до коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал "Пул Першого".

"Президент", який захопив владу, пов'язав зростання захворюваності з акціями опозиції.

"Те, що відбувається зараз на вулицях Мінська на вихідні, - ну зрозуміло, будуть наслідки, і захворюваність у Мінську у нас вище, ніж в інших регіонах", - зазначив Лукашенко.

"Вони (учасники протесту. - Ред.) скоро самі зрозуміють, куди вони вляпалися. Тому тут немає ніякої політики. Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють. Там же гроші на заході обіцяють великі", - висловився він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенка