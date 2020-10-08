УКР
Лукашенко, який раніше заперечував загрозу COVID-19, почав "лякати" протестувальників вірусом: "Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють". ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що зібрання учасників протесту в Мінську сприяють зростанню кількості випадків COVID-19 у країні. Раніше Лукашенко відмовлявся запроваджувати карантин і скептично ставився до коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал "Пул Першого".

"Президент", який захопив владу, пов'язав зростання захворюваності з акціями опозиції.

"Те, що відбувається зараз на вулицях Мінська на вихідні, - ну зрозуміло, будуть наслідки, і захворюваність у Мінську у нас вище, ніж в інших регіонах", - зазначив Лукашенко.

"Вони (учасники протесту. - Ред.) скоро самі зрозуміють, куди вони вляпалися. Тому тут немає ніякої політики. Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють. Там же гроші на заході обіцяють великі", - висловився він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенка

Білорусь (8077) карантин (18172) Лукашенко Олександр (2695) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
чемдановой пора брать вторую фамилию,через тире,-вокзалова .ну и далее по присказке

https://twitter.com/ErlikhmanK

https://twitter.com/ErlikhmanK Эрлихман Кирилл

Товарищи беларусы, верните запчасти. Без них водомёт не работает и вас нечем поливать!

Ранее отрицавший угрозу COVID-19 Лукашенко начал "пугать" протестующих вирусом: "Хотят ходить и болеть - пусть болеют" - Цензор.НЕТ 3961
08.10.2020 15:08 Відповісти
+2
мда.. смотриш вроде лукашенка, а говорит х..йло
08.10.2020 15:04 Відповісти
+2
Я тоже таких знаю. Ковида никакого нет - его американцьі придумали. И тут же: а давайте у любимой Расеюшки вакцину возьмем от ковида, а то подохнем тут все без братской помощи.
08.10.2020 15:44 Відповісти
Хотят ходить и не болеть.
08.10.2020 15:03 Відповісти
Враг (коронавирус) моего врага (народа) мой друг (с) Лукашенко
08.10.2020 15:04 Відповісти
мда.. смотриш вроде лукашенка, а говорит х..йло
08.10.2020 15:04 Відповісти
А у нас так пугают с самого начала.
08.10.2020 15:05 Відповісти
Скоро вам бацька ковида распылит по отечески, чтобы дома сидели.
08.10.2020 15:07 Відповісти
08.10.2020 15:08 Відповісти
Вон в Крымнаше мечтают о водометах.
08.10.2020 15:13 Відповісти
На мотив известной песни:

Уе*ывай усатый тараканчик,
походу забери свой чемоданчик,
походу забери, походу забери,

походу забери свой чемоданчик!
Лукашенко, який раніше заперечував загрозу COVID-19, почав "лякати" протестувальників вірусом: "Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють" - Цензор.НЕТ 1176
08.10.2020 16:00 Відповісти
Вот как он не отрицал угрозу
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizyvaet-ljudej-v-bolnitsah-ne-opuskat-ruki-dazhe-pri-polozhitelnom-teste-na-koronavirus-387017-2020/ Александр Лукашенко еще раз обратился ко всем пациентам, которые находятся в больницах, и особенно у кого был выявлен коронавирус. "Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - резюмировал Президент.
08.10.2020 15:45 Відповісти
Походу лука знал,что только Ковид его спасёт и не вводил карантин, чтобы больше заболело и тогда все будут сидеть по домам.
08.10.2020 15:11 Відповісти
Хай ще одне 9 травня організує
08.10.2020 15:13 Відповісти
Регулярно отслеживаю новости наши - в Украине по ковиду, и то что делало наше правительство (сколько баблища распилили на ковиде бестолку, экономику в ж..пу афроамериканца затолкали, народ в намордники одели и зашугали нах, незаконные постановления правительства самоназначенных клоунов и т.д. и т.п.), и что делал Лукашенко.
Также принимая во внимание как это все преподносится в сми - делаю один вывод, Лукашенко - это просто недостижимый уровень, для того говна, которое называется властью в Украине
08.10.2020 15:26 Відповісти
Мрієте про диктатора? У вас багатий вібір.
08.10.2020 20:48 Відповісти
Картофельный батя🧐
08.10.2020 15:27 Відповісти
Я тоже таких знаю. Ковида никакого нет - его американцьі придумали. И тут же: а давайте у любимой Расеюшки вакцину возьмем от ковида, а то подохнем тут все без братской помощи.
08.10.2020 15:44 Відповісти
Так чего ж разгоняешь, если предлагаешь выходить?
08.10.2020 19:04 Відповісти
Лукашенко - :"Придет серенький волчек и укусит за бочек!"
08.10.2020 21:29 Відповісти
 
 