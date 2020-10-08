Лукашенко, який раніше заперечував загрозу COVID-19, почав "лякати" протестувальників вірусом: "Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють". ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що зібрання учасників протесту в Мінську сприяють зростанню кількості випадків COVID-19 у країні. Раніше Лукашенко відмовлявся запроваджувати карантин і скептично ставився до коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал "Пул Першого".
"Президент", який захопив владу, пов'язав зростання захворюваності з акціями опозиції.
"Те, що відбувається зараз на вулицях Мінська на вихідні, - ну зрозуміло, будуть наслідки, і захворюваність у Мінську у нас вище, ніж в інших регіонах", - зазначив Лукашенко.
"Вони (учасники протесту. - Ред.) скоро самі зрозуміють, куди вони вляпалися. Тому тут немає ніякої політики. Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють. Там же гроші на заході обіцяють великі", - висловився він.
https://twitter.com/ErlikhmanK
https://twitter.com/ErlikhmanK Эрлихман Кирилл
Товарищи беларусы, верните запчасти. Без них водомёт не работает и вас нечем поливать!
Уе*ывай усатый тараканчик,
походу забери свой чемоданчик,
походу забери, походу забери,
походу забери свой чемоданчик!
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizyvaet-ljudej-v-bolnitsah-ne-opuskat-ruki-dazhe-pri-polozhitelnom-teste-na-koronavirus-387017-2020/ Александр Лукашенко еще раз обратился ко всем пациентам, которые находятся в больницах, и особенно у кого был выявлен коронавирус. "Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - резюмировал Президент.
Также принимая во внимание как это все преподносится в сми - делаю один вывод, Лукашенко - это просто недостижимый уровень, для того говна, которое называется властью в Украине