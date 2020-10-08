УКР
Патрульна поліція запустила онлайн-курси із самозахисту і надання першої допомоги. ВIДЕО

Патрульна поліція 8 жовтня запустила в соцмережі Youtube відеокурси із самозахисту і надання першої медичної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Патрульної поліції.

"Це - ролики з основ самозахисту, фізичної підготовки та першої медичної допомоги від підготовлених патрульних. Вважаю важливим розповідати людям про такі серйозні речі, але сподіваюся, що ніхто ніколи не потрапить в ситуації, де ці знання можуть стати в пригоді", - зазначив перший заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зараз на Youtube-каналі є 9 відеороликів. Зокрема, курси присвячені таким темам: захист від ударів; захист від захоплень; підручні засоби самозахисту; зупинка кровотечі; масаж серця; тест Купера.

Топ коментарі
+7
А если случайно убить нападныка при самообороне, то эти курсы могут стать в прыгоде шоб отпустили из зала суда, ну если на них ссылаться?
08.10.2020 15:15 Відповісти
+6
73,22%, то не українці, а совкові хохломанкурти.
08.10.2020 15:29 Відповісти
+3
Та скоріш за все, перегляд цього кліпа, піде, як обтяжуючий епізод для звинувачованого.
08.10.2020 15:20 Відповісти
Ні. Сядеш.
08.10.2020 15:22 Відповісти
Блін. Мало то що на твоє життя та здоровля посягнули, так ще потім пів ночі труп "расчлєнять" прийдеться
08.10.2020 15:24 Відповісти
да можно ходить по улице с садовым инструментом как бы и не оружие..ну а кто на вилы попрет?Или с косой....иду на сенокос......ну а шо голову отрезал..ну так нападали а я оборонялся )))Так что можете на улице носить ВСЕ..что не является оружием в перечне МВД...Топоры,молотки..вилы..лопаты копальные очень хорошо помогают при самообороне
08.10.2020 17:52 Відповісти
А от молдаванам це кіно непотрібне.

В Молдавії, громадяни мають право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю.
Бо, Європа.
08.10.2020 15:17 Відповісти
Ти бачив як українці в 2019 проголосували?
08.10.2020 15:23 Відповісти
А що, тупа порохосрань досі не знає, що не "В Молдавії", а в Молдові?
08.10.2020 22:35 Відповісти
А я, грішним ділом, думав, що в Поліцію набирають людей, які можуть за мої податки й мене захистити (а вони, виявляється, і себе не здатні)!
08.10.2020 15:18 Відповісти
Они что могут, то и делают! Видосики например.
08.10.2020 15:47 Відповісти
Так может тогда их сократить?
08.10.2020 15:31 Відповісти
Полиция в смартфоне
08.10.2020 15:33 Відповісти
Ага именно. Жиджитализация
08.10.2020 15:34 Відповісти
Тож захищайтеся смартфоном... онлайн!!!
08.10.2020 15:39 Відповісти
Нападают на тебя, а ты: "Минуточку, я видосики от Авакова смотрел!". И все в панике разбежались!
08.10.2020 15:46 Відповісти
Дебилы! Оружие разрешите носить и полиция будет практически не нужна.
08.10.2020 15:44 Відповісти
Хто навчав цих інструкторів призвіща і якому БМ в який країні, їх рівень. Чи це продукт підвалпрому МВС. А взагалі я згоден з дописувачами потрібний вільний продаж зброї. Мені начхати на поліцію, яка є фактично слугами 17 олігархів.
08.10.2020 17:05 Відповісти
Перед тим, як говорити поліцаям про самооборону потрібно спочатку аналювати статтю КК про перевищення меж самооборони. А то ці ролики про самооборону знущання над українцями.
08.10.2020 19:15 Відповісти
 
 