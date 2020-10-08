Патрульна поліція запустила онлайн-курси із самозахисту і надання першої допомоги. ВIДЕО

Патрульна поліція 8 жовтня запустила в соцмережі Youtube відеокурси із самозахисту і надання першої медичної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Патрульної поліції.

"Це - ролики з основ самозахисту, фізичної підготовки та першої медичної допомоги від підготовлених патрульних. Вважаю важливим розповідати людям про такі серйозні речі, але сподіваюся, що ніхто ніколи не потрапить в ситуації, де ці знання можуть стати в пригоді", - зазначив перший заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зараз на Youtube-каналі є 9 відеороликів. Зокрема, курси присвячені таким темам: захист від ударів; захист від захоплень; підручні засоби самозахисту; зупинка кровотечі; масаж серця; тест Купера.

