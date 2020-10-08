Патрульная полиция запустила онлайн-курсы по самозащите и оказанию первой помощи. ВИДЕО

Патрульная полиция 8 октября запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщений Патрульной полиции.

"Это - ролики по основам самозащиты, физической подготовки и первой медицинской помощи от подготовленных патрульных. Считаю важным рассказывать людям о таких серьезных вещах, но надеюсь, что никто никогда не попадет в ситуации, где эти знания могут пригодиться", - отметил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сейчас на Youtube-канале есть 9 видеороликов. В частности, курсы посвящены таким темам: защита от ударов; защита от захватов; подручные средства самозащиты; остановка кровотечения; массаж сердца; тест Купера.

