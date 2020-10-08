РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5344 посетителя онлайн
Новости Видео
2 104 20

Патрульная полиция запустила онлайн-курсы по самозащите и оказанию первой помощи. ВИДЕО

Патрульная полиция 8 октября запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщений Патрульной полиции.

"Это - ролики по основам самозащиты, физической подготовки и первой медицинской помощи от подготовленных патрульных. Считаю важным рассказывать людям о таких серьезных вещах, но надеюсь, что никто никогда не попадет в ситуации, где эти знания могут пригодиться", - отметил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сейчас на Youtube-канале есть 9 видеороликов. В частности, курсы посвящены таким темам: защита от ударов; защита от захватов; подручные средства самозащиты; остановка кровотечения; массаж сердца; тест Купера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Батя, бросай велосипед, сгоришь": Патрульные показали, как спасали жителей Луганщины во время пожара. ВИДЕО

Автор: 

помощь (8119) патрульная полиция (1818)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А если случайно убить нападныка при самообороне, то эти курсы могут стать в прыгоде шоб отпустили из зала суда, ну если на них ссылаться?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:15 Ответить
+6
73,22%, то не українці, а совкові хохломанкурти.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:29 Ответить
+3
Та скоріш за все, перегляд цього кліпа, піде, як обтяжуючий епізод для звинувачованого.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если случайно убить нападныка при самообороне, то эти курсы могут стать в прыгоде шоб отпустили из зала суда, ну если на них ссылаться?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:15 Ответить
Та скоріш за все, перегляд цього кліпа, піде, як обтяжуючий епізод для звинувачованого.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:20 Ответить
Ні. Сядеш.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:22 Ответить
Блін. Мало то що на твоє життя та здоровля посягнули, так ще потім пів ночі труп "расчлєнять" прийдеться
показать весь комментарий
08.10.2020 15:24 Ответить
да можно ходить по улице с садовым инструментом как бы и не оружие..ну а кто на вилы попрет?Или с косой....иду на сенокос......ну а шо голову отрезал..ну так нападали а я оборонялся )))Так что можете на улице носить ВСЕ..что не является оружием в перечне МВД...Топоры,молотки..вилы..лопаты копальные очень хорошо помогают при самообороне
показать весь комментарий
08.10.2020 17:52 Ответить
А от молдаванам це кіно непотрібне.

В Молдавії, громадяни мають право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю.
Бо, Європа.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:17 Ответить
Ти бачив як українці в 2019 проголосували?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:23 Ответить
73,22%, то не українці, а совкові хохломанкурти.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:29 Ответить
А що, тупа порохосрань досі не знає, що не "В Молдавії", а в Молдові?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:35 Ответить
А я, грішним ділом, думав, що в Поліцію набирають людей, які можуть за мої податки й мене захистити (а вони, виявляється, і себе не здатні)!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:18 Ответить
Они что могут, то и делают! Видосики например.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:47 Ответить
Так может тогда их сократить?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:31 Ответить
Полиция в смартфоне
показать весь комментарий
08.10.2020 15:33 Ответить
Ага именно. Жиджитализация
показать весь комментарий
08.10.2020 15:34 Ответить
Тож захищайтеся смартфоном... онлайн!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:39 Ответить
Нападают на тебя, а ты: "Минуточку, я видосики от Авакова смотрел!". И все в панике разбежались!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:46 Ответить
Дебилы! Оружие разрешите носить и полиция будет практически не нужна.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:44 Ответить
Хто навчав цих інструкторів призвіща і якому БМ в який країні, їх рівень. Чи це продукт підвалпрому МВС. А взагалі я згоден з дописувачами потрібний вільний продаж зброї. Мені начхати на поліцію, яка є фактично слугами 17 олігархів.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:05 Ответить
Перед тим, як говорити поліцаям про самооборону потрібно спочатку аналювати статтю КК про перевищення меж самооборони. А то ці ролики про самооборону знущання над українцями.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:15 Ответить
 
 