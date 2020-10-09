Медичний кисень ніколи не замінять технічним, це небезпечно, - Степанов. ВIДЕО
Медичний кисень не будуть замінювати технічним через вибухонебезпечність останнього, а також через невідповідність певним стандартам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Деякі "експерти" вважають, що потрібно зараз скасувати таке визначення як "медичний кисень" і дозволити використання технічного. Це ніколи не буде зроблено. Тому що медичний кисень і технічний - відрізняються. Медичний кисень - це лікарський засіб, який використовують для лікування людини, він має відповідати певними стандартами", - наголосив глава МОЗ.
За словами Степанова, це не тільки українська практика, а й світова.
"Тому що йдеться про здоров'я та життя громадян. Якщо використовувати технічний кисень, то це небезпечно для життя людини. Це просто неможливо. Тим більше, технічний кисень вибухонебезпечний", - зазначив міністр.
Як повідомлялося, на початку жовтня волонтери з Одеси заявили про проблеми з поставками медичного кисню в лікарні регіону, оскільки Київський кисневий завод відмовився здійснювати поставки кисню через брак потужностей. Киснева терапія використовується в лікуванні хворих на COVID-19.
Кислород ...он и в Африке кислород....и взрывоопасен он любой...хоть технический...хоть медицинский....
Подозреваю что разница между ними только в сертификате....
Хмуя собі пердімонокль! А я тут ще зі школи думав, що кисень (О2) - це хімічний, матері його трясця, елемент з періодичної таблиці. З атомним номером 8.
Але раптом прийшов Степанов і ґавторитетно пояснив, що Менделеєв - повний ліх
Точно так же как степень очистки воды не влияет на ее способность тушить огонь....
Причому медичний ізотоп настільки корисний, що навіть не бабахає...
То від слів Степанова у могилі почав крутитися Мітрій Іванич Менделеєв...
https://newfilter.com.ua/ru/filtri_gaza/filtratsiya-tehnicheskih-gazov.html
Также компания NEW FILTER поставляет высококлассные фильтры для кислородных концентраторов. В частности, фильтр очистки кислорода Parker QN15N-3PUD, эксплуатируемый в концентраторе DOCS66 с номинальной производительностью 66 л/мин. Надёжные решения в медицинской отрасли с качественными фильтрами.
А у нас на заводах кислорода просто НЕТ таких технологий очистки.
По этому наш "медицинский" кислород отличается от технического только ЦЕНОЙ:
Литровый баллон "медицинского" стоит столько же, сколько 40(!!!)-литровый технического!
А з техничного зробити медичний, то мабуть тре його доочистити та у спеціальні балони закачати... Гадаю, що за півроку, то можна було зробити... Але ж було похєр, бо бубочка суперпрофесійний борець з ковідом...
Технический кислород Первый сорт - 99,7
Медицинский кислород - 99,5
Медицинский соответствует Техническому Второго!!! сорта.)))
В воздухе обычное содержание двуокиси углерода 0,04...0,05%, поэтому норма его содержания в медицинском кислороде не более 0,01% понятна. А в техническом кислороде содержание двуокиси углерода может достигать 0,5%. Дышать кислородом с таким содержанием СО2 не смертельно, но крайне не желательно. Однако возникает мысль о том, что норма содержания СО2 в воздухе определена при том, что кислорода в воздухе не 99,5%, а 21%. А если дышать 99,5% кислородом, то, вероятно, норму на двуокись углерода можно повысить раз в 10, и тогда технический кислород, получается, можно использовать для дыхания. Надо у амерских астронавтов спросить, какой в их кислородной атмосфере допустимый процент двуокиси углерода.
Тільки один нюанс: вони мають бути переконані, що озоном треба дихати у концентрованому вигляді. Отак просто узяти - і дихати з балона. Мотивувати кловунів можна тим, що "будет прикольнее, чем с гелием". Може, Зюзя спробує?
(з вікіпедії: "Озон эффективно уничтожает плесень, бактерии и вирусы")
почесать язык есть много других способов...
обычная зубная щетка тоже в списке...
Може Вам відома допустима концентрація вуглекислого газу у амерів на космічних станціях при тому, що амери традиційно використовують для дихання не повітря, а чистий кисень? Як Вам запитаннячко? Це не зачіпка, а хочу зрозуміти, чи можна використовувати технічний кисень для дихання з огляду на те, що допустима концентрація СО2 у чистому вигляді може бути збільшена без шкоди для здоров'я..
В армії,я служив лаборантом лабораторії ГСС(горноспасательних средств).
Обслуговував ізолюючий противогаз ІП4(нові) і РК5(старі),для пожежників.
Для них,на спеціальному компресорі,перекачував з великого,звичайного
кисневого балона в штатний маленький,до рівня 400атм.
Було дуже багато роботи на московські лікарні,в місяць привозили по 50шт.
ПС.Коли ти лежиш і задихаєшся від нестачі кисню-тобі глибоко пофіг,
який тобі НАРЕШТІ привезли!!!!!!!!!
И его официально разрешено использовать, когда нет медицинского.
он просто дурак этот Степанов. В школе плохо учился.
Мед. О2 2.5 - чистота 99,5
Тех. О2 4.6 - чистота 99,996
Как видно технических отличий нет. Отличия нормирования:
- Выборочные пробы при производстве
- Документация производство, полное отслеживание назад производства
- Балоны
- Другие более чистые транспортировочные емкости.