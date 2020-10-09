УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9709 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
3 675 47

Медичний кисень ніколи не замінять технічним, це небезпечно, - Степанов. ВIДЕО

Медичний кисень не будуть замінювати технічним через вибухонебезпечність останнього, а також через невідповідність певним стандартам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Деякі "експерти" вважають, що потрібно зараз скасувати таке визначення як "медичний кисень" і дозволити використання технічного. Це ніколи не буде зроблено. Тому що медичний кисень і технічний - відрізняються. Медичний кисень - це лікарський засіб, який використовують для лікування людини, він має відповідати певними стандартами", - наголосив глава МОЗ.

За словами Степанова, це не тільки українська практика, а й світова.

"Тому що йдеться про здоров'я та життя громадян. Якщо використовувати технічний кисень, то це небезпечно для життя людини. Це просто неможливо. Тим більше, технічний кисень вибухонебезпечний", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, на початку жовтня волонтери з Одеси заявили про проблеми з поставками медичного кисню в лікарні регіону, оскільки Київський кисневий завод відмовився здійснювати поставки кисню через брак потужностей. Киснева терапія використовується в лікуванні хворих на COVID-19.

Також читайте: Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони карантину, але Канів точно залишиться в "червоній", - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) лікування (611) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Где зеленое стадо откопало этого идиота??

Кислород ...он и в Африке кислород....и взрывоопасен он любой...хоть технический...хоть медицинский....
Подозреваю что разница между ними только в сертификате....
показати весь коментар
09.10.2020 10:07 Відповісти
+8
Конечно нет...это же лекарство....
показати весь коментар
09.10.2020 10:10 Відповісти
+8
Потому что медицинский кислород и технический - различаются. Медицинский кислород - это лекарственное средство, которое используют для лечения человека, он должен соответствовать определенными стандартам", - подчеркнул глава Минздрава.

...
Хмуя собі пердімонокль! А я тут ще зі школи думав, що кисень (О2) - це хімічний, матері його трясця, елемент з періодичної таблиці. З атомним номером 8.
Але раптом прийшов Степанов і ґавторитетно пояснив, що Менделеєв - повний ліх
показати весь коментар
09.10.2020 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где зеленое стадо откопало этого идиота??

Кислород ...он и в Африке кислород....и взрывоопасен он любой...хоть технический...хоть медицинский....
Подозреваю что разница между ними только в сертификате....
показати весь коментар
09.10.2020 10:07 Відповісти
Потому что медицинский кислород и технический - различаются. Медицинский кислород - это лекарственное средство, которое используют для лечения человека, он должен соответствовать определенными стандартам", - подчеркнул глава Минздрава.

...
Хмуя собі пердімонокль! А я тут ще зі школи думав, що кисень (О2) - це хімічний, матері його трясця, елемент з періодичної таблиці. З атомним номером 8.
Але раптом прийшов Степанов і ґавторитетно пояснив, що Менделеєв - повний ліх
показати весь коментар
09.10.2020 10:16 Відповісти
Наверное для вас и вода вся одинаковая.
показати весь коментар
09.10.2020 10:19 Відповісти
Ты похоже зебил?? И тоже считаешь что медицинский кислород имеет другую формулу отличную от O2???
показати весь коментар
09.10.2020 10:26 Відповісти
Медичний ізотоп. А ****, у водню є дейтерій і трітій, з них оно аж термоядерні бімби роблять, а кисень чим гірший?
показати весь коментар
09.10.2020 10:33 Відповісти
А вода?
показати весь коментар
09.10.2020 10:39 Відповісти
Что вода....?? От того что ты воду очистишь...вода не перестает быть водой...и своих химических и физических свойств не изменит...тоже самое и с кислородом....
показати весь коментар
09.10.2020 10:54 Відповісти
Я, Привет, не сторонник Зеленского, но как вас тут почитаю, то еще и еще раз убеждаюсь, что здешние сторонники ПО по умственному развитию ничем не отличаются от зебилов. . Не обижайся. Ты же сам все видишь.
показати весь коментар
09.10.2020 10:42 Відповісти
Повторяю для особо одаренных еще раз.... степень взрывоопасности кислорода....ни как не изменяется от степени его очистки....
Точно так же как степень очистки воды не влияет на ее способность тушить огонь....
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
Брехня! Шанувальники Едгара Аллана По - культурні та освічені естети!
показати весь коментар
09.10.2020 10:55 Відповісти
Для зеленых упоротых казлов. Стандарт на технический кислород устанавливает 99,7% чистого кислорода. На медицинский 99,5%. сравни с процентом примесей в воде, лошара. Ничем практически не отличаются. В техническом даже больше чистого. На взрывоопасность никак не влияет от слова совсем. сергей павлович, ты - придурок , который не осознает свою придурковатость в соответствии с синдромом Даннинга-Крюгера, и потому упорствует в своей тупости, пока Минздрав рубит бабло на левых лицензиях.
показати весь коментар
13.10.2020 12:02 Відповісти
Игорек, вот скажи честно, как давно ты услышал о Д-К синдроме и какие ты еще модные слова освоил за последние месяцы.
показати весь коментар
14.10.2020 17:21 Відповісти
Зовсім одне й те саме. Вода - хімічна сполука. Кисень - елемент. Тобто доведеться визнати існування медичного та технічного ІЗОТОПІВ кисню?
Причому медичний ізотоп настільки корисний, що навіть не бабахає...
показати весь коментар
09.10.2020 10:30 Відповісти
ДСТУ ГОСТ 5583:2009 Кисень газоподібний технічний і медичний. - Запрещается применять для дыхания и лечебных целей кислород, получаемый электролизом воды, а также кислород, получаемый способом низкотемпературной ректификации с последующим сжатием в компрессорах с поршневым уплотнением, изготовленным из фторопласта или других материалов, не проверенных медицинским надзором. Кроме того, в мед .кислороде, должна отсутствовать объемная доля водорода, %, макс. содержание двуокиси углерода, %, не более - 0,1 ( в техническом не нормируется), кроме того регламентируется содержание газообразных кислот, озона и других газов-окислителей, щелочи. И даже запах - в тех. кислороде не норм., а мед. - должен отсутствовать. В общем, велком знакомиться с ДСТУ и постить х-ню, насчет изотопов. Кстати, в припроде есть 3 устойчивых изотопа кислорода. Но это, к этой теме, вообще не относится .
показати весь коментар
09.10.2020 11:06 Відповісти
Сьогодні ми маємо значну кількість проблем, пов'язаних з виготовленям медичного кисню та контролем за його якістю. Це і недобросовісність виробників, і застаріле обладнання для виготовлення та перевірки, невідповідність документації, несвоєчасне інформування про зміну уповноважених осіб на підприємстві, які здійснюють сертифікацію, а інколи і відсутність необхідної освіти у фахівців.
показати весь коментар
09.10.2020 11:31 Відповісти
и в примесях
показати весь коментар
09.10.2020 10:29 Відповісти
в очистке разница и в таре)) медицинский задувают в маленькие баллоны из нержавейки, технический дуют в черные большие баллоны в основном для газосварки, все баллоны одинаково взрываются от масла не зависимо от того в больнице он или на сварочном участке))
показати весь коментар
09.10.2020 12:55 Відповісти
ДЛя малограмотных-в тех. кислороде не нормируется содержание- Объемная доля двуокиси углерода, окиси углерода, газообразных кислот и оснований, озона и других газов-окислителей, щелочи, запаха, в отличии от медицинского.
показати весь коментар
09.10.2020 14:16 Відповісти
А шо, медицинский кислород не взрывоопасен?!
показати весь коментар
09.10.2020 10:08 Відповісти
Конечно нет...это же лекарство....
показати весь коментар
09.10.2020 10:10 Відповісти
За поребриком зафіксовано аномальну вібрацію землі на Волковському цвинтарі у Пітері.
То від слів Степанова у могилі почав крутитися Мітрій Іванич Менделеєв...
показати весь коментар
09.10.2020 10:25 Відповісти
Степанофф - ты профан.
https://newfilter.com.ua/ru/filtri_gaza/filtratsiya-tehnicheskih-gazov.html

Также компания NEW FILTER поставляет высококлассные фильтры для кислородных концентраторов. В частности, фильтр очистки кислорода Parker QN15N-3PUD, эксплуатируемый в концентраторе DOCS66 с номинальной производительностью 66 л/мин. Надёжные решения в медицинской отрасли с качественными фильтрами.
показати весь коментар
09.10.2020 10:11 Відповісти
На Западе медицинский кислотой отличается от технического степенью очистки.
А у нас на заводах кислорода просто НЕТ таких технологий очистки.
По этому наш "медицинский" кислород отличается от технического только ЦЕНОЙ:
Литровый баллон "медицинского" стоит столько же, сколько 40(!!!)-литровый технического!
показати весь коментар
09.10.2020 10:14 Відповісти
совершенно точно! просто зебобики знают это и они решили срубить бабла.
показати весь коментар
09.10.2020 10:31 Відповісти
Статисты-демагоги от власти могут часами чесать языком, но вот работать они не обучены.
показати весь коментар
09.10.2020 10:18 Відповісти
Вот читаю комменты и думаю, что если всех корровских завсегдатаев выбрать в ВР и рассажать по министерским креслам, то в стране все наладится и мы через год догоним и перегоним Америку.
показати весь коментар
09.10.2020 10:22 Відповісти
Каких завсегдаев бот???
показати весь коментар
09.10.2020 10:35 Відповісти
это Вам обещали(догнатьи перегнать) те министры,которые поссажены в министерские кресла ,благодаря голосовавшим"не лохам" решили,что пора и кислород,который десятилетиями использовали , больным COVID отменить ,пусть дохнут
показати весь коментар
09.10.2020 10:51 Відповісти
Разница в степени очистки от вредных примесей кислорода! Впрочем и другие медицинские препараты могут сильно отличаться в цене по этому фактору. А взрывоопасность кислорода - просто безграмотно сказано, в воздухе его 21% обьемный процент - и не взрывается почему-то. А взрываются различные горючие вещества в присутствии кислорода, независимо от степени его очистки.
показати весь коментар
09.10.2020 10:28 Відповісти
Верная трактовка, полностью согласен! Ведь акваланги простым компрессором для отбойного молотка не заправляют, много неочищенных примесей!
показати весь коментар
09.10.2020 11:05 Відповісти
Что, у зебобиков технический кислород имеет другую химическую формулу? Например О2,5 вместо О2? Или Медицинский кислород получают на другом оборудовании? Дебилы! На выходе из кислородного баллона в медицинских целях ставят фильтр тонкой очистки. Хотя не дебилы, просто решили бабла своровать.
показати весь коментар
09.10.2020 10:29 Відповісти
боже эти люди считают себя элитой, вован упоротый имбицил, коля котлета и степан технический кислород, офигев от заголовка я решил погуглить думаю может я чего то упустил в этой жизни и кислород бывает нескольких видов, нит не бывает, отличается от технического тем что заправляется в аттестированые баллоны что впрочем логично а вот такие слуги нарида нифига не логично, парадокс
показати весь коментар
09.10.2020 10:33 Відповісти
Вибухонебезпечний будь який кисень, якщо з мастилом змішати...
А з техничного зробити медичний, то мабуть тре його доочистити та у спеціальні балони закачати... Гадаю, що за півроку, то можна було зробити... Але ж було похєр, бо бубочка суперпрофесійний борець з ковідом...
показати весь коментар
09.10.2020 10:35 Відповісти
По ГОСТ 5583-78
Технический кислород Первый сорт - 99,7
Медицинский кислород - 99,5
Медицинский соответствует Техническому Второго!!! сорта.)))
показати весь коментар
09.10.2020 10:39 Відповісти
Ничего странного. Да, в медицинском кислороде допускается больше нейтральных примесей (азот, например), но не допускается окись углерода более 0,1%.
показати весь коментар
09.10.2020 10:47 Відповісти
Вы пишете о содержании 0,1% угарного газа??? Будьте корректны, нормируется содержание двуокиси углерода, т.е. углекислого газа. По окиси углерода требования абсолютно одинаковые!!!
показати весь коментар
09.10.2020 10:56 Відповісти
Вы правы, двуокись, а не окись! И не 0,1%, а 0,01%.
В воздухе обычное содержание двуокиси углерода 0,04...0,05%, поэтому норма его содержания в медицинском кислороде не более 0,01% понятна. А в техническом кислороде содержание двуокиси углерода может достигать 0,5%. Дышать кислородом с таким содержанием СО2 не смертельно, но крайне не желательно. Однако возникает мысль о том, что норма содержания СО2 в воздухе определена при том, что кислорода в воздухе не 99,5%, а 21%. А если дышать 99,5% кислородом, то, вероятно, норму на двуокись углерода можно повысить раз в 10, и тогда технический кислород, получается, можно использовать для дыхания. Надо у амерских астронавтов спросить, какой в их кислородной атмосфере допустимый процент двуокиси углерода.
показати весь коментар
09.10.2020 11:42 Відповісти
смелая мысль - тут нужна премия дарвина...
показати весь коментар
09.10.2020 10:44 Відповісти
Зебілам треба сказати, що медичний кисень - це взагалі-то озон (О3). І дійсно, це правда. Є навіть така тема, як озонотерапія.
Тільки один нюанс: вони мають бути переконані, що озоном треба дихати у концентрованому вигляді. Отак просто узяти - і дихати з балона. Мотивувати кловунів можна тим, що "будет прикольнее, чем с гелием". Може, Зюзя спробує?
...
(з вікіпедії: "Озон эффективно уничтожает плесень, бактерии и вирусы")
показати весь коментар
09.10.2020 10:51 Відповісти
зебилам ничего не нужно говорить бо смысла нет - не поймут.
почесать язык есть много других способов...
обычная зубная щетка тоже в списке...
показати весь коментар
09.10.2020 10:57 Відповісти
Та ні, медичний кисень - це не озон. Хоча озон можна вважати медичним засобом. ГОСТ 5583-78. Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия.
Може Вам відома допустима концентрація вуглекислого газу у амерів на космічних станціях при тому, що амери традиційно використовують для дихання не повітря, а чистий кисень? Як Вам запитаннячко? Це не зачіпка, а хочу зрозуміти, чи можна використовувати технічний кисень для дихання з огляду на те, що допустима концентрація СО2 у чистому вигляді може бути збільшена без шкоди для здоров'я..
показати весь коментар
09.10.2020 12:00 Відповісти
Я даже больше скажу - сам по себе кислород НеВзрывоопасен.Он сильный окислитель,отсюда все несчастья.Но пропитаный,к примеру кислородом материал бахнет по любому.Не важно,техический или лекарство.
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
Что за ***** он несет?! Занимаюсь дайвингом, где используется кислород как для погружений, так и для ускоренной декомпрессии. И ничего не взрывается и если в нем нет примесей азотных соединений, то и для здоровья безопасен.
показати весь коментар
09.10.2020 11:30 Відповісти
Скажите, какие у кислорода для погружений характеристики? Сколько там примесей и чего?
показати весь коментар
09.10.2020 12:48 Відповісти
Шануймося українці!
В армії,я служив лаборантом лабораторії ГСС(горноспасательних средств).
Обслуговував ізолюючий противогаз ІП4(нові) і РК5(старі),для пожежників.
Для них,на спеціальному компресорі,перекачував з великого,звичайного
кисневого балона в штатний маленький,до рівня 400атм.
Було дуже багато роботи на московські лікарні,в місяць привозили по 50шт.
ПС.Коли ти лежиш і задихаєшся від нестачі кисню-тобі глибоко пофіг,
який тобі НАРЕШТІ привезли!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.10.2020 12:08 Відповісти
Технический кислород чище, чем воздух который мы дышим.
И его официально разрешено использовать, когда нет медицинского.

он просто дурак этот Степанов. В школе плохо учился.
показати весь коментар
09.10.2020 13:11 Відповісти
Тех. О2 2.5 - чистота 99,5%
Мед. О2 2.5 - чистота 99,5
Тех. О2 4.6 - чистота 99,996

Как видно технических отличий нет. Отличия нормирования:

- Выборочные пробы при производстве
- Документация производство, полное отслеживание назад производства
- Балоны
- Другие более чистые транспортировочные емкости.
показати весь коментар
09.10.2020 16:20 Відповісти
 
 