Медичний кисень ніколи не замінять технічним, це небезпечно, - Степанов. ВIДЕО

Медичний кисень не будуть замінювати технічним через вибухонебезпечність останнього, а також через невідповідність певним стандартам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Деякі "експерти" вважають, що потрібно зараз скасувати таке визначення як "медичний кисень" і дозволити використання технічного. Це ніколи не буде зроблено. Тому що медичний кисень і технічний - відрізняються. Медичний кисень - це лікарський засіб, який використовують для лікування людини, він має відповідати певними стандартами", - наголосив глава МОЗ.

За словами Степанова, це не тільки українська практика, а й світова.

"Тому що йдеться про здоров'я та життя громадян. Якщо використовувати технічний кисень, то це небезпечно для життя людини. Це просто неможливо. Тим більше, технічний кисень вибухонебезпечний", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, на початку жовтня волонтери з Одеси заявили про проблеми з поставками медичного кисню в лікарні регіону, оскільки Київський кисневий завод відмовився здійснювати поставки кисню через брак потужностей. Киснева терапія використовується в лікуванні хворих на COVID-19.

Також читайте: Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони карантину, але Канів точно залишиться в "червоній", - Немчінов