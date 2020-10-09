Медицинский кислород никогда не заменят техническим, это опасно, - Степанов. ВИДЕО

Медицинский кислород не будут заменять техническим из-за взрывоопасности последнего, а также из-за несоответствия определенным стандартам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Некоторые "эксперты" считают, что нужно сейчас отменить такое определение как "медицинский кислород" и разрешить использование технического. Это никогда не будет сделано. Потому что медицинский кислород и технический - различаются. Медицинский кислород - это лекарственное средство, которое используют для лечения человека, он должен соответствовать определенными стандартам", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, это не только украинская практика, но и мировая.

"Потому что речь идет о здоровье и жизни граждан. Если использовать технический кислород, то это опасно для жизни человека. Это просто невозможно. Тем более, технический кислород взрывоопасен", - отметил министр.

Как сообщалось, в начале октября волонтеры из Одессы заявили о проблемах с поставками медицинского кислорода в больнице региона, поскольку Киевский кислородный завод отказался осуществлять поставки кислорода из-за нехватки мощностей. Кислородная терапия используется в лечении больных COVID-19.

