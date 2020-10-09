РУС
Медицинский кислород никогда не заменят техническим, это опасно, - Степанов. ВИДЕО

Медицинский кислород не будут заменять техническим из-за взрывоопасности последнего, а также из-за несоответствия определенным стандартам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Некоторые "эксперты" считают, что нужно сейчас отменить такое определение как "медицинский кислород" и разрешить использование технического. Это никогда не будет сделано. Потому что медицинский кислород и технический - различаются. Медицинский кислород - это лекарственное средство, которое используют для лечения человека, он должен соответствовать определенными стандартам", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, это не только украинская практика, но и мировая.

"Потому что речь идет о здоровье и жизни граждан. Если использовать технический кислород, то это опасно для жизни человека. Это просто невозможно. Тем более, технический кислород взрывоопасен", - отметил министр.

Как сообщалось, в начале октября волонтеры из Одессы заявили о проблемах с поставками медицинского кислорода в больнице региона, поскольку Киевский кислородный завод отказался осуществлять поставки кислорода из-за нехватки мощностей. Кислородная терапия используется в лечении больных COVID-19.

+13
Где зеленое стадо откопало этого идиота??

Кислород ...он и в Африке кислород....и взрывоопасен он любой...хоть технический...хоть медицинский....
Подозреваю что разница между ними только в сертификате....
09.10.2020 10:07 Ответить
+8
Конечно нет...это же лекарство....
09.10.2020 10:10 Ответить
+8
Потому что медицинский кислород и технический - различаются. Медицинский кислород - это лекарственное средство, которое используют для лечения человека, он должен соответствовать определенными стандартам", - подчеркнул глава Минздрава.

...
Хмуя собі пердімонокль! А я тут ще зі школи думав, що кисень (О2) - це хімічний, матері його трясця, елемент з періодичної таблиці. З атомним номером 8.
Але раптом прийшов Степанов і ґавторитетно пояснив, що Менделеєв - повний ліх
09.10.2020 10:16 Ответить
Наверное для вас и вода вся одинаковая.
09.10.2020 10:19 Ответить
Ты похоже зебил?? И тоже считаешь что медицинский кислород имеет другую формулу отличную от O2???
09.10.2020 10:26 Ответить
Медичний ізотоп. А ****, у водню є дейтерій і трітій, з них оно аж термоядерні бімби роблять, а кисень чим гірший?
09.10.2020 10:33 Ответить
А вода?
09.10.2020 10:39 Ответить
Что вода....?? От того что ты воду очистишь...вода не перестает быть водой...и своих химических и физических свойств не изменит...тоже самое и с кислородом....
09.10.2020 10:54 Ответить
Я, Привет, не сторонник Зеленского, но как вас тут почитаю, то еще и еще раз убеждаюсь, что здешние сторонники ПО по умственному развитию ничем не отличаются от зебилов. . Не обижайся. Ты же сам все видишь.
09.10.2020 10:42 Ответить
Повторяю для особо одаренных еще раз.... степень взрывоопасности кислорода....ни как не изменяется от степени его очистки....
Точно так же как степень очистки воды не влияет на ее способность тушить огонь....
09.10.2020 10:53 Ответить
Брехня! Шанувальники Едгара Аллана По - культурні та освічені естети!
09.10.2020 10:55 Ответить
Для зеленых упоротых казлов. Стандарт на технический кислород устанавливает 99,7% чистого кислорода. На медицинский 99,5%. сравни с процентом примесей в воде, лошара. Ничем практически не отличаются. В техническом даже больше чистого. На взрывоопасность никак не влияет от слова совсем. сергей павлович, ты - придурок , который не осознает свою придурковатость в соответствии с синдромом Даннинга-Крюгера, и потому упорствует в своей тупости, пока Минздрав рубит бабло на левых лицензиях.
13.10.2020 12:02 Ответить
Игорек, вот скажи честно, как давно ты услышал о Д-К синдроме и какие ты еще модные слова освоил за последние месяцы.
14.10.2020 17:21 Ответить
Зовсім одне й те саме. Вода - хімічна сполука. Кисень - елемент. Тобто доведеться визнати існування медичного та технічного ІЗОТОПІВ кисню?
Причому медичний ізотоп настільки корисний, що навіть не бабахає...
09.10.2020 10:30 Ответить
ДСТУ ГОСТ 5583:2009 Кисень газоподібний технічний і медичний. - Запрещается применять для дыхания и лечебных целей кислород, получаемый электролизом воды, а также кислород, получаемый способом низкотемпературной ректификации с последующим сжатием в компрессорах с поршневым уплотнением, изготовленным из фторопласта или других материалов, не проверенных медицинским надзором. Кроме того, в мед .кислороде, должна отсутствовать объемная доля водорода, %, макс. содержание двуокиси углерода, %, не более - 0,1 ( в техническом не нормируется), кроме того регламентируется содержание газообразных кислот, озона и других газов-окислителей, щелочи. И даже запах - в тех. кислороде не норм., а мед. - должен отсутствовать. В общем, велком знакомиться с ДСТУ и постить х-ню, насчет изотопов. Кстати, в припроде есть 3 устойчивых изотопа кислорода. Но это, к этой теме, вообще не относится .
09.10.2020 11:06 Ответить
Сьогодні ми маємо значну кількість проблем, пов'язаних з виготовленям медичного кисню та контролем за його якістю. Це і недобросовісність виробників, і застаріле обладнання для виготовлення та перевірки, невідповідність документації, несвоєчасне інформування про зміну уповноважених осіб на підприємстві, які здійснюють сертифікацію, а інколи і відсутність необхідної освіти у фахівців.
09.10.2020 11:31 Ответить
и в примесях
09.10.2020 10:29 Ответить
в очистке разница и в таре)) медицинский задувают в маленькие баллоны из нержавейки, технический дуют в черные большие баллоны в основном для газосварки, все баллоны одинаково взрываются от масла не зависимо от того в больнице он или на сварочном участке))
09.10.2020 12:55 Ответить
ДЛя малограмотных-в тех. кислороде не нормируется содержание- Объемная доля двуокиси углерода, окиси углерода, газообразных кислот и оснований, озона и других газов-окислителей, щелочи, запаха, в отличии от медицинского.
09.10.2020 14:16 Ответить
А шо, медицинский кислород не взрывоопасен?!
09.10.2020 10:08 Ответить
Конечно нет...это же лекарство....
09.10.2020 10:10 Ответить
За поребриком зафіксовано аномальну вібрацію землі на Волковському цвинтарі у Пітері.
То від слів Степанова у могилі почав крутитися Мітрій Іванич Менделеєв...
09.10.2020 10:25 Ответить
Степанофф - ты профан.
https://newfilter.com.ua/ru/filtri_gaza/filtratsiya-tehnicheskih-gazov.html

Также компания NEW FILTER поставляет высококлассные фильтры для кислородных концентраторов. В частности, фильтр очистки кислорода Parker QN15N-3PUD, эксплуатируемый в концентраторе DOCS66 с номинальной производительностью 66 л/мин. Надёжные решения в медицинской отрасли с качественными фильтрами.
09.10.2020 10:11 Ответить
На Западе медицинский кислотой отличается от технического степенью очистки.
А у нас на заводах кислорода просто НЕТ таких технологий очистки.
По этому наш "медицинский" кислород отличается от технического только ЦЕНОЙ:
Литровый баллон "медицинского" стоит столько же, сколько 40(!!!)-литровый технического!
09.10.2020 10:14 Ответить
совершенно точно! просто зебобики знают это и они решили срубить бабла.
09.10.2020 10:31 Ответить
Статисты-демагоги от власти могут часами чесать языком, но вот работать они не обучены.
09.10.2020 10:18 Ответить
Вот читаю комменты и думаю, что если всех корровских завсегдатаев выбрать в ВР и рассажать по министерским креслам, то в стране все наладится и мы через год догоним и перегоним Америку.
09.10.2020 10:22 Ответить
Каких завсегдаев бот???
09.10.2020 10:35 Ответить
это Вам обещали(догнатьи перегнать) те министры,которые поссажены в министерские кресла ,благодаря голосовавшим"не лохам" решили,что пора и кислород,который десятилетиями использовали , больным COVID отменить ,пусть дохнут
09.10.2020 10:51 Ответить
Разница в степени очистки от вредных примесей кислорода! Впрочем и другие медицинские препараты могут сильно отличаться в цене по этому фактору. А взрывоопасность кислорода - просто безграмотно сказано, в воздухе его 21% обьемный процент - и не взрывается почему-то. А взрываются различные горючие вещества в присутствии кислорода, независимо от степени его очистки.
09.10.2020 10:28 Ответить
Верная трактовка, полностью согласен! Ведь акваланги простым компрессором для отбойного молотка не заправляют, много неочищенных примесей!
09.10.2020 11:05 Ответить
Что, у зебобиков технический кислород имеет другую химическую формулу? Например О2,5 вместо О2? Или Медицинский кислород получают на другом оборудовании? Дебилы! На выходе из кислородного баллона в медицинских целях ставят фильтр тонкой очистки. Хотя не дебилы, просто решили бабла своровать.
09.10.2020 10:29 Ответить
боже эти люди считают себя элитой, вован упоротый имбицил, коля котлета и степан технический кислород, офигев от заголовка я решил погуглить думаю может я чего то упустил в этой жизни и кислород бывает нескольких видов, нит не бывает, отличается от технического тем что заправляется в аттестированые баллоны что впрочем логично а вот такие слуги нарида нифига не логично, парадокс
09.10.2020 10:33 Ответить
Вибухонебезпечний будь який кисень, якщо з мастилом змішати...
А з техничного зробити медичний, то мабуть тре його доочистити та у спеціальні балони закачати... Гадаю, що за півроку, то можна було зробити... Але ж було похєр, бо бубочка суперпрофесійний борець з ковідом...
09.10.2020 10:35 Ответить
По ГОСТ 5583-78
Технический кислород Первый сорт - 99,7
Медицинский кислород - 99,5
Медицинский соответствует Техническому Второго!!! сорта.)))
09.10.2020 10:39 Ответить
Ничего странного. Да, в медицинском кислороде допускается больше нейтральных примесей (азот, например), но не допускается окись углерода более 0,1%.
09.10.2020 10:47 Ответить
Вы пишете о содержании 0,1% угарного газа??? Будьте корректны, нормируется содержание двуокиси углерода, т.е. углекислого газа. По окиси углерода требования абсолютно одинаковые!!!
09.10.2020 10:56 Ответить
Вы правы, двуокись, а не окись! И не 0,1%, а 0,01%.
В воздухе обычное содержание двуокиси углерода 0,04...0,05%, поэтому норма его содержания в медицинском кислороде не более 0,01% понятна. А в техническом кислороде содержание двуокиси углерода может достигать 0,5%. Дышать кислородом с таким содержанием СО2 не смертельно, но крайне не желательно. Однако возникает мысль о том, что норма содержания СО2 в воздухе определена при том, что кислорода в воздухе не 99,5%, а 21%. А если дышать 99,5% кислородом, то, вероятно, норму на двуокись углерода можно повысить раз в 10, и тогда технический кислород, получается, можно использовать для дыхания. Надо у амерских астронавтов спросить, какой в их кислородной атмосфере допустимый процент двуокиси углерода.
09.10.2020 11:42 Ответить
смелая мысль - тут нужна премия дарвина...
09.10.2020 10:44 Ответить
Зебілам треба сказати, що медичний кисень - це взагалі-то озон (О3). І дійсно, це правда. Є навіть така тема, як озонотерапія.
Тільки один нюанс: вони мають бути переконані, що озоном треба дихати у концентрованому вигляді. Отак просто узяти - і дихати з балона. Мотивувати кловунів можна тим, що "будет прикольнее, чем с гелием". Може, Зюзя спробує?
...
(з вікіпедії: "Озон эффективно уничтожает плесень, бактерии и вирусы")
09.10.2020 10:51 Ответить
зебилам ничего не нужно говорить бо смысла нет - не поймут.
почесать язык есть много других способов...
обычная зубная щетка тоже в списке...
09.10.2020 10:57 Ответить
Та ні, медичний кисень - це не озон. Хоча озон можна вважати медичним засобом. ГОСТ 5583-78. Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия.
Може Вам відома допустима концентрація вуглекислого газу у амерів на космічних станціях при тому, що амери традиційно використовують для дихання не повітря, а чистий кисень? Як Вам запитаннячко? Це не зачіпка, а хочу зрозуміти, чи можна використовувати технічний кисень для дихання з огляду на те, що допустима концентрація СО2 у чистому вигляді може бути збільшена без шкоди для здоров'я..
09.10.2020 12:00 Ответить
Я даже больше скажу - сам по себе кислород НеВзрывоопасен.Он сильный окислитель,отсюда все несчастья.Но пропитаный,к примеру кислородом материал бахнет по любому.Не важно,техический или лекарство.
09.10.2020 10:53 Ответить
Что за ***** он несет?! Занимаюсь дайвингом, где используется кислород как для погружений, так и для ускоренной декомпрессии. И ничего не взрывается и если в нем нет примесей азотных соединений, то и для здоровья безопасен.
09.10.2020 11:30 Ответить
Скажите, какие у кислорода для погружений характеристики? Сколько там примесей и чего?
09.10.2020 12:48 Ответить
Шануймося українці!
В армії,я служив лаборантом лабораторії ГСС(горноспасательних средств).
Обслуговував ізолюючий противогаз ІП4(нові) і РК5(старі),для пожежників.
Для них,на спеціальному компресорі,перекачував з великого,звичайного
кисневого балона в штатний маленький,до рівня 400атм.
Було дуже багато роботи на московські лікарні,в місяць привозили по 50шт.
ПС.Коли ти лежиш і задихаєшся від нестачі кисню-тобі глибоко пофіг,
який тобі НАРЕШТІ привезли!!!!!!!!!
09.10.2020 12:08 Ответить
Технический кислород чище, чем воздух который мы дышим.
И его официально разрешено использовать, когда нет медицинского.

он просто дурак этот Степанов. В школе плохо учился.
09.10.2020 13:11 Ответить
Тех. О2 2.5 - чистота 99,5%
Мед. О2 2.5 - чистота 99,5
Тех. О2 4.6 - чистота 99,996

Как видно технических отличий нет. Отличия нормирования:

- Выборочные пробы при производстве
- Документация производство, полное отслеживание назад производства
- Балоны
- Другие более чистые транспортировочные емкости.
09.10.2020 16:20 Ответить
 
 