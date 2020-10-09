Азербайджан показав нову партію захоплених вірменських танків і БМП. ВIДЕО
никто ни что принципиальное не согласился
азери на переговорах будут ребовать передачи им всего карабаха
как и мы 7 лет
с этим местом и со сроками - все ОК?
цель ар тоже очевидна - срочно остановить наступление азери
цель кремля - заморозить конфликт, вернуть некоторую зависимость от него и для ар, и для азери, продолжить продавать им свое оружие
посмотрим, кто кого продавит
первые дни там была эйфория . " вот сейчас армяне наваляют айзерам "
следующие дни " айзера все врут про наступление " " уничтожаются только фанерные муляжи армянской техники "
потом риторика поменялась " армянская пехота самая стойкая пехота " " враг не пройдет "
сейчас больше такого" кто такие эти армяне " " они нам не друзья . Путина ****** обзывали "
такими темпами еще неделя боев и начнут за айзеров болеть
https://www.youtube.com/watch?v=jmMuaRDBXpQ&feature=emb_title
Хоробрі армянє здриснули коли дрон знищив перший танк
Тому активна допомога Вірменії для Тегерана занадто ризикована.
Для чого їм розпалювати внутрішній конфлікт в своїй країні через чужу війну.
Там "просто пєрєстать стрєлять" не проходить
А как мне определить, кто озвучивает правдивые потери врага?