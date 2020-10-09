УКР
Азербайджан показав нову партію захоплених вірменських танків і БМП. ВIДЕО

Азербайджан показав нову партію захоплених вірменських танків і БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис трофеїв опублікувало Міністерство оборони Азербайджану на своїй сторінці в youtube.

Дивіться: Розбито колону збройних сил Вірменії в районі Джебраїла. ВIДЕО

Азербайджан (887) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
+55
забавно читать российские околовоенные форумы

первые дни там была эйфория . " вот сейчас армяне наваляют айзерам "
следующие дни " айзера все врут про наступление " " уничтожаются только фанерные муляжи армянской техники "

потом риторика поменялась " армянская пехота самая стойкая пехота " " враг не пройдет "

сейчас больше такого" кто такие эти армяне " " они нам не друзья . Путина ****** обзывали "

такими темпами еще неделя боев и начнут за айзеров болеть
09.10.2020 11:36
+35
Азербайджан, не зупиняйтеся - тільки вперед ДО ПЕРЕМОГИ!!!
09.10.2020 11:33
+35
Азербайджан показав нову партію захоплених вірменських танків і БМП - Цензор.НЕТ 7479
09.10.2020 12:12
К сожалению, согласившись на московское посредничество в переговорах, Азербайджану скоро эти танки придется назад передавать. Предварительно отремонтировав.
09.10.2020 11:30
это пока что просто посидеть-поболтать
никто ни что принципиальное не согласился
азери на переговорах будут ребовать передачи им всего карабаха
09.10.2020 11:42
Само место переговоров уже смущает.
09.10.2020 11:52
до того они 30 лет переговаривались в минске
как и мы 7 лет
с этим местом и со сроками - все ОК?
09.10.2020 12:56
Просто поболтать в таких вопросах не бывает. Тут важна цель с которой ты туда идешь и чем готов поступиться....Само место переговоров уже явно не соответствует целям Азербайжана - возвращение Карабаха
09.10.2020 11:55
цель азери очевидна - заболтать кацапов, а тем временем вернуть столько территории Карабаха, сколько получится
цель ар тоже очевидна - срочно остановить наступление азери
цель кремля - заморозить конфликт, вернуть некоторую зависимость от него и для ар, и для азери, продолжить продавать им свое оружие
посмотрим, кто кого продавит
09.10.2020 12:55
Все правильно. Не дати кацапам повністю стати на чийсь бік. Вести пусті переговори (то що казламорді роблять на Донбасі), і продовжувати звільнювати свої землі від окупантів.А для цього потрібно, щоб була погода. Погода дя безпілотників і дронів, а то пару днів дощі і наступ трошки загальмувався.
09.10.2020 12:41
Успіхів азербайджанським воякам у звільненні рідної землі від окупантів!!!
09.10.2020 11:47
Азербайджан должен показать что он готов к диалогу, а не просто дурак с гранатой. Ну а по факту посмотрим позже.
09.10.2020 12:08
Еще никто толком не согласился.
10.10.2020 01:13
Танки це добре , а от до Мацкви їхати не треба !!))
09.10.2020 11:34
А если на танках ?
09.10.2020 12:11
да, собственно говоря, все эти кацапские наративы мы могли наблюдать от ботов здесь
09.10.2020 11:43
Або й щось радикальніше. Приміром, свого путєна ****** назвуть .
09.10.2020 12:14
только не царя . бояре . чиновники да собственно все окружающие . да мудаки . но образ царя в расейском мозгу незыблем
09.10.2020 12:19
Так і є . Але у 1917-му трапилась халепа. Оскільки історія вміє повторюватись, то всяке може трапитись.
09.10.2020 12:22
До речі, показана у відео техніка захоплена в бою. Динамічний захист в деяких місцях відсутній. Одна башта має сліди вогню. У боєукладці є порожні місця від зарядів. Все це вказує на той факт, що як мінімум було бойове зіткнення, а не робота дронів. І в цьому зіткненні перемогли азербайджанці. Отже, їхня піхота не така вже й погана. Нє? 😊
09.10.2020 13:23
Це може бути ремонтна база.
09.10.2020 18:18
Може бути. Але з усього видно, що техніка на ходу. Ніде нічого не знято. Тобто вона просто полишена.
09.10.2020 19:03
Очень не хотелось бы, чтобы Азербайджан остановился на полпути и опять ввязался в бесплодные переговоры. Действия Азербайджана, по освобождению своей территории - это стимул для Украины.
09.10.2020 11:37
путь на Джебраил

https://www.youtube.com/watch?v=jmMuaRDBXpQ&feature=emb_title
09.10.2020 11:40
Если сложить сообщения Армении и Азербайджана - то в Нагорном Карабахе уже подбито больше танков, чем под Прохоровкой.
09.10.2020 11:45
От не треба звиздіти кацапською брехнею, різниця величезна між пропагандою Вірменії та Азербайджану, звіти азерів майже зажди виважені, кількість знищених цілей за день боїв адекватна, буває взагалі нічого не пишуть, а от вірмени брешуть дебело, "знищуючи" щодня чи не половину азербайджанської армії. Також про свої обстріли вірмени брешуть, про азербайджанські остріли брешуть, про власні втрати брешуть, і взагалі їх пропаганді це калька з кацапської з її невмирущими "мальчікамі в трусіках".
09.10.2020 11:51
Советская армия в 1943 году потерпела катастрофическое поражение в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, а соотношение потерь в бронетехнике было 235 к 5 в пользу Германии.
10.10.2020 07:35
Нагоний Карабах це Адзербаджан

Хоробрі армянє здриснули коли дрон знищив перший танк
09.10.2020 11:54
Мені якось пофігу і перші, і другі.
09.10.2020 11:57
Коли кажуть що пофігу хто перемагає, той, хто завжи проти України у будь-яких міжнародних організаціях, чи той, хто завжди підтримує Україну, я розумію, що це брехлива кацапура веде диверсійну пропаганду.
09.10.2020 12:00
Вже забув як ви тут верещали проти азерів коли вони побили Найєма?
09.10.2020 12:12
Наєма можна )
09.10.2020 12:15
І не адзербаджанці, а чеченці)
09.10.2020 12:16
Чому ж один з нападників втік до Баку?
09.10.2020 12:23
Мабуть тому що там чеченська діаспора проживає.
09.10.2020 13:52
Перщі це друзі кацапів, другі це вороги кацапів.
09.10.2020 12:01
Если у Азербайджана ничего не получится с возвратом своей земли то для Украины это будет большим моральным ударом и утратой надежды. А для кацапни как раз таки новым оправданием правильности крымнаша и дедываевальной политики.И уверенности что захваченное ими никто не в состоянии вернуть.Урапатриотизм зашкалит. Захочется новых величественных побед. И Украины как минимум до Днепра. До той середины о которой Зеленский обещал договорится.
09.10.2020 12:01
P.S. Мосты через Днепр не стоит торопится строить. Как бы старые не пришлось уничтожать.
09.10.2020 12:05
Стоіт, стоіт. По ним підуть війська НАТО, що остаточно приборкати оскаженілого ведмедя.
09.10.2020 12:09
у них по любому получится . уже получилось . вопрос стоит только в том сколько территории получится отбить . всю или только часть
09.10.2020 13:18
у путина старых танков и бмп много, - он армянам еще подбросит, а Азербаджану еще продаст новые т-90 и БМП-3... Лишь бы колесо сансары крутилось...
09.10.2020 12:03
Залишилось тільки підземний тунель до Єревану викопати.
09.10.2020 12:05
карту посмотри, - там внизу такой Иран есть, - союзник путина.
09.10.2020 12:07
Колишній союзник.
09.10.2020 12:08
Літаками багато не навозиш.
09.10.2020 12:27
А много и не надо. В Ан-124 помещается 3 танка т-72. 3 самолетовылета = 1 танковая рота.
09.10.2020 12:45
Угу ... Ан-124 маленький такий дельтапланчик ...
09.10.2020 18:20
... так зараз там тиша.! Грузія закрила повітрянний простір для транспортних літаків россії. Про Турцію і Баку і мови нема. Зараз три літаки Іл-76 російськоі ВТА, що сіли у Єревані до заборони так і сидять там . Грузини розвернули Ан-124, що прямував до Єревану. Так що про повітрянний коридор і речі нема.))))
10.10.2020 07:27
ЧЕМ "подбросит", интересно? После закрытия Ираном поставок через свою территорию закрыт последний путь поставок тяжелых вооружений. Остались только тайные перевозки пассажирским авиатранспортом (абсолютно незаконные с точки зрения того же ИКАО, могут быть санкции), танк так не перевезешь. Ну и конрабанда через враждебные территории, так тоже не навозишся.
09.10.2020 12:07
Иран не закрывал свою границу с Армением, - это ложь! Более того, - Иран всячески будет поддерживать Армению.. Геополитика, - ничего личного. Израиль поддерживает Баку, значит Иран, будет поддерживать Армению... Прокси-война...
09.10.2020 12:12
В Ірані азербайджанців більше ніж в Азербайджані.(Північ Ірану)
Тому активна допомога Вірменії для Тегерана занадто ризикована.
Для чого їм розпалювати внутрішній конфлікт в своїй країні через чужу війну.
09.10.2020 14:28
...а вони і не будуть, - будуть просто літати россійськи Ан-124
09.10.2020 14:32
В любому випадку цей канал постачання з московії в Вірменію дуже ненадійний і в будь-який момент може розірватись.
09.10.2020 14:35
..не будуть. Повітрянний простір для транспортних літаків закрила Грузія..не кажучи про Турцію та Баку.))))
10.10.2020 07:30
Як? спільного кордону не має. Грузія не пропускає вантажі. Тільки літаками через Іран, але той підтримує територіальну цілісність Азербайджану.
09.10.2020 12:22
Иран
09.10.2020 12:23
В горах выкопали.
09.10.2020 12:28
А хіба вони не чули про воєнторг?
09.10.2020 12:28
тока после того как Армения обьяснит присутствие своих вс на территории чужого государства....
09.10.2020 15:47
Азербайджан показує Україні приклад у боротьбі з агресором.
Там "просто пєрєстать стрєлять" не проходить
09.10.2020 12:18
Если сложить всю технику которою объявили Армения и Азейбарджан, то получится количество потерь на Курской дуге.
09.10.2020 12:19
Більше
09.10.2020 12:23
А если сложить 5 мешков гречневой шерсти и 3 калькулятора, что получится? Больше потерь на Курской дуге или меньше? Складываешь ложь с правдой? Успехов тебе, Паравоз
09.10.2020 14:56
Можно суммировать отдельно танки, отдельно пушки ... Результат тот же.
А как мне определить, кто озвучивает правдивые потери врага?
09.10.2020 15:06
..так всё просто! Издаётся указ...как у путина...о засекречивании потерь армии в мирное время.... и никто не узнает...где могилки...))))) И сколько могилок!!!)))) И можете писать о сотнях уничтоженных азербайджанских танков... Вон на Донбассе и русни нет...и танков с рашки нет..и боекомплект в шахтах находят.... а указик то работает!!!))))
10.10.2020 07:35
то одни, то другие кино показывают. никто не победит.
09.10.2020 12:30
Надеюсь,что учитывая тяжёлое положение армян, кива лично поедет им помогать и сдохнет там.
09.10.2020 13:01
Загоняют армяшек далеко))https://www.youtube.com/watch?v=jmMuaRDBXpQ&feature=share
09.10.2020 13:07
Армяния стала крупнейшим поставщиком оружия в Азербайджан. Да не оскудеет рука дающего
09.10.2020 14:45
просто армяне танки бросили и поехали в москву на переговоры
09.10.2020 14:51
Та херня,кацап ще пригоне. Патамушта старший брат...
09.10.2020 15:14
.....интересно а росАГИТАТОРЫ будут ВЕРЕЩАТЬ , что у армян на бортах КРЕСТЫ ??? про наши кресты на бортах ВЕРЕЩАЛИ , что фашисты и каратели ......распинали всех (((((
09.10.2020 17:06
Воюют политики, а страдает простой народ.
09.10.2020 23:01
..да хватит об этих простых народах! Кто не хочет быть бараном... никогда им не будет!
10.10.2020 07:38
*** хоть азеры радуют в этой ленте новостей полной пархатого говна
10.10.2020 02:36
 
 