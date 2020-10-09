Азербайджан показал новую партию захваченных армянских танков и БМП. ВИДЕО
Азербайджан показал новую партию захваченных армянских танков и БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись трофеев опубликовала Министерство обороны Азербайджана на своей странице в youtube.
Топ комментарии
+55 violator
показать весь комментарий09.10.2020 11:36 Ответить Ссылка
+35 OLGA #439176
показать весь комментарий09.10.2020 11:33 Ответить Ссылка
+35 Перехватчик
показать весь комментарий09.10.2020 12:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
никто ни что принципиальное не согласился
азери на переговорах будут ребовать передачи им всего карабаха
как и мы 7 лет
с этим местом и со сроками - все ОК?
цель ар тоже очевидна - срочно остановить наступление азери
цель кремля - заморозить конфликт, вернуть некоторую зависимость от него и для ар, и для азери, продолжить продавать им свое оружие
посмотрим, кто кого продавит
первые дни там была эйфория . " вот сейчас армяне наваляют айзерам "
следующие дни " айзера все врут про наступление " " уничтожаются только фанерные муляжи армянской техники "
потом риторика поменялась " армянская пехота самая стойкая пехота " " враг не пройдет "
сейчас больше такого" кто такие эти армяне " " они нам не друзья . Путина ****** обзывали "
такими темпами еще неделя боев и начнут за айзеров болеть
https://www.youtube.com/watch?v=jmMuaRDBXpQ&feature=emb_title
Хоробрі армянє здриснули коли дрон знищив перший танк
Тому активна допомога Вірменії для Тегерана занадто ризикована.
Для чого їм розпалювати внутрішній конфлікт в своїй країні через чужу війну.
Там "просто пєрєстать стрєлять" не проходить
А как мне определить, кто озвучивает правдивые потери врага?