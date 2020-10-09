Азербайджан показал новую партию захваченных армянских танков и БМП. ВИДЕО

Азербайджан показал новую партию захваченных армянских танков и БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись трофеев опубликовала Министерство обороны Азербайджана на своей странице в youtube.

