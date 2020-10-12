Група азербайджанських спецпризначенців знищила танк, але потім загинула у вірменській засідці. ВIДЕО з телефону спецпризначенця
Група азербайджанських спецпризначенців знищила танк, але потім загинула, потрапивши в засідку вірменських військових. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з мобільного телефону одного зі спецпризначенців армії Азербайджану зі знищеним танком було опубліковано в мережі. Пізніше з'явився фрагмент запису, зроблений вірменськими військовими, на якому зафіксовано тіла убитих азербайджанців.
Серед убитих було ідентифіковано і азербайджанського спецпризначенця, який зробив запис з підбитим танком.
Топ коментарі
+22 Володимир Мик
показати весь коментар12.10.2020 10:12 Відповісти Посилання
+21 VOLVO XC 70
показати весь коментар12.10.2020 10:36 Відповісти Посилання
+20 Igor Lemke #390467
показати весь коментар12.10.2020 10:25 Відповісти Посилання
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Армяне их засекли и большими силами атаковали.
Это был не спецназ - это была пропоганда.
Другой вопрос - что это не афишируется !
А сказки - для детей !
ІМХО - Азербайджан шкода, бо вони воюють на своїй землі. А вірменських терористів ніц не шкода. Міжнародній спільноті треба було б допомогти Азербайджану вибити вірменських терористів з своєї землі.
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
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Хачики боятся геноцида?
Мне кажется, они все делают, чтобы его получить.
Нагорный Карабах - это Азербайджан!