Група азербайджанських спецпризначенців знищила танк, але потім загинула у вірменській засідці. ВIДЕО з телефону спецпризначенця

Група азербайджанських спецпризначенців знищила танк, але потім загинула, потрапивши в засідку вірменських військових. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з мобільного телефону одного зі спецпризначенців армії Азербайджану зі знищеним танком було опубліковано в мережі. Пізніше з'явився фрагмент запису, зроблений вірменськими військовими, на якому зафіксовано тіла убитих азербайджанців.

Серед убитих було ідентифіковано і азербайджанського спецпризначенця, який зробив запис з підбитим танком.

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