"На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці. АУДIО

Вчителька малювання в одеській школі накричала на дівчинку, яка відповіла їй українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис події опублікував Одеський медіацентр..

Згідно з коментарем до запису, інцидент стався в гімназії №4 на Адміралтейському проспекті.

Також дивіться: Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси". ВIДЕО