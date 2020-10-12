"На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці. АУДIО
Вчителька малювання в одеській школі накричала на дівчинку, яка відповіла їй українською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис події опублікував Одеський медіацентр..
Згідно з коментарем до запису, інцидент стався в гімназії №4 на Адміралтейському проспекті.
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+189 Qwer Qwer #476516
показати весь коментар12.10.2020 15:25 Відповісти Посилання
+97 Петрович123456
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+96 bios22
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Одесса, Адмиральский проспект, 32
Остальная ВАТА должна понимать что за такое быкование - они следующие
Проспект Адмиральский, а не Адмиралтейский. И уж тем более там нет 4 гимназии, которая на Болгарской. Там есть учебный комплекс 4, но не гимназия!
А училка - дура.
біл. мова язык
нім. Sprache Zunge
англ. language tongue
Одесса старый вокзал