Залізничне сполучення має з'єднувати більше українських і польських міст, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб залізничне сполучення з'єднувало все більше міст України та Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи у вівторок на українсько-польському економічному форумі в Одесі.

"І українці, і поляки повинні мати комфортні умови для взаємних поїздок. Зокрема, залізничне сполучення має з'єднувати все більше українських і польських міст", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський заявив про відкриття генконсульства України у Вроцлаві у 2021 році