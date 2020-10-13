Залізничне сполучення має з'єднувати більше українських і польських міст, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб залізничне сполучення з'єднувало все більше міст України та Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи у вівторок на українсько-польському економічному форумі в Одесі.
"І українці, і поляки повинні мати комфортні умови для взаємних поїздок. Зокрема, залізничне сполучення має з'єднувати все більше українських і польських міст", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+2 Rino Onix
показати весь коментар13.10.2020 13:59
+1 Scorpman Y
показати весь коментар13.10.2020 13:48
+1 Rino Onix
показати весь коментар13.10.2020 13:50
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Может надо хорошое Ж/д сообщения сделать в Украине ?
Где развитее например Ж/д сообщений между городами и деревнями ?
Вот например, в Дании от Копенгагена в 50 км ходит электричка каждые 10 минут , вечером 20 минут .
Сколько бы людей там жило и бы в городе не было столько машин и населения .
А в Польше оно существует?
Там настолько дикие нравы, что в одно купе продают по 20 билетов.
А шо делать гойским представителям титульной нации, извините за наглость?