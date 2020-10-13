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Залізничне сполучення має з'єднувати більше українських і польських міст, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб залізничне сполучення з'єднувало все більше міст України та Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи у вівторок на українсько-польському економічному форумі в Одесі.

"І українці, і поляки повинні мати комфортні умови для взаємних поїздок. Зокрема, залізничне сполучення має з'єднувати все більше українських і польських міст", - сказав Зеленський.

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Автор: 

залізниця (1505) Зеленський Володимир (23803) Польща (8496)


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Топ коментарі
+2
Грузины очень помогли мочить рашистов на Донбассе, они тоже наши друзья, у нас с ними общий враг.
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13.10.2020 13:59
+1
ха-ха.. шмаркля уже забыл что недавно звал "возвращаться обратно в Украину"?)тенденция - поменялась и теперь оно орёт об очевидных вещах с умным видом лоха-42))
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13.10.2020 13:48
+1
Наші найкращі друзі: Канада, Великобританія, Литва, Туреччина, Польша і в якійсь мірі США.
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13.10.2020 13:50
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ха-ха.. шмаркля уже забыл что недавно звал "возвращаться обратно в Украину"?)тенденция - поменялась и теперь оно орёт об очевидных вещах с умным видом лоха-42))
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13.10.2020 13:48 Відповісти
Краще б клепку зе сцкло пошукало, а не ляпало що попало.
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13.10.2020 13:55 Відповісти
это умное решение НО стоимость полностью готового 1(одного) километра железной дороги колеи 1435 мм (европейская) стоит примерно 5 лямов евро.. это все насыпь рельсы 2 путные столбы электрификация, сигнализация +Европейская система управления движением поездов (англ. European Train Control System, сокращённо ETCS ...а только так и продлевать ее дальше Украине выгодно иметь в стране две колеи и две по сути дороги.... а в Европе полно вполне нормального рабочего подвижного транспорта для такой колеи и также если бы до Киева Одессы Харькова Николаева проложить колеи то тогда бы к нам ездили бы так называемые лоукостеры поезда сел в Одессе и вылез в Братиславе Вене Праге Варшаве Берлине Амстердаме...не хотят летать самолетами погодный фактор также не всегда в пользу самолетов..а приезд в аэропорт за 2 часа а лететь час а потом трасфер до города порой часа полтора два.. и выходит что вроде вылетаешь утром а прилетаешь в гостиницу только к вечеру..а поезде сел..таможню границу прошел и поехал тук тук и ты в Европе...
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13.10.2020 14:08 Відповісти
автобан гданськ-одесса стоит 2 млрд.евро.
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13.10.2020 13:49 Відповісти
А скільки буде відкату?
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13.10.2020 13:51 Відповісти
Нехай виступає в своєму кварталі.
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13.10.2020 13:49 Відповісти
Наші найкращі друзі: Канада, Великобританія, Литва, Туреччина, Польша і в якійсь мірі США.
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13.10.2020 13:50 Відповісти
А Грузія?
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13.10.2020 13:54 Відповісти
Грузины очень помогли мочить рашистов на Донбассе, они тоже наши друзья, у нас с ними общий враг.
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13.10.2020 13:59 Відповісти
польша построит 658 км автобана,украина 1088 км.невыгодно ?
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13.10.2020 13:53 Відповісти
Типа Миру -мир. А это пример для Украины реальный и конкретный.В 2007 г. на сайте Института Национальной Памяти Польши была начата публикация списков граждан, сотрудничавших с органами госбезопасности ПНР. Публикация осуществляется в соответствии с принятым 14 марта 2007 «Законом о люстрации ». Помимо имени каждого человека файлы содержат агентурную кличку, а также подробности его отношений со спецслужбами.
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13.10.2020 13:55 Відповісти
выгодный проект автобана.порт на балтике соединится с портом в черном море.думайте.
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13.10.2020 13:56 Відповісти
Для чего еврей это толкает ? Не для того , что бы украинцы убежали с Украины , а Украину для евреев отдать ?

Может надо хорошое Ж/д сообщения сделать в Украине ?

Где развитее например Ж/д сообщений между городами и деревнями ?
Вот например, в Дании от Копенгагена в 50 км ходит электричка каждые 10 минут , вечером 20 минут .

Сколько бы людей там жило и бы в городе не было столько машин и населения .
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13.10.2020 14:00 Відповісти
Для начала - воостановите его в Украине!
А в Польше оно существует?
Там настолько дикие нравы, что в одно купе продают по 20 билетов.
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13.10.2020 14:01 Відповісти
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
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13.10.2020 14:02 Відповісти
Гимнюка сегодня понесло.. Пытается сделать вид, что это диалог с народом, - улыбочки, видосики-гундосики.. На самом деле монолог, а вернее словесный понос, законченного лузера.
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13.10.2020 14:04 Відповісти
50% автобана гданск-одесса в польше уже построен
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13.10.2020 14:04 Відповісти
анджей дуда давит на зеленского
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13.10.2020 14:07 Відповісти
Бросай нюхать Зедовбень.. Мозги совсем высохнут.
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13.10.2020 14:07 Відповісти
спасем зеленского от польского диктатора.дуда фашыст
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13.10.2020 14:09 Відповісти
Ж/д сообщение - это таки да понятно - уже и страны не видно.
А шо делать гойским представителям титульной нации, извините за наглость?
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13.10.2020 14:23 Відповісти
во,молоток...ложить рельсы для распила-в разі выгоднее,чем асфальт стелить
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13.10.2020 14:51 Відповісти
нейронное сообщение должно соединять больше участков маленькой черепной коробки сопли
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13.10.2020 15:13 Відповісти
Гигант мысли! Сказал, как в лужу пёрднул.
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13.10.2020 16:18 Відповісти
 
 