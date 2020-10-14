Командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) привітав із Днем захисника України: "Діди почали боротьбу, ми її закінчимо". ВIДЕО

"Діди почали боротьбу, ми її закінчимо".

Про це у привітанні жителів України, побратимів зі Збройних сил України та волонтерів сказав Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі), командир 1 Окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", який разом із друзями - добровольцями зібрався, щоб відзначити свято Покрови, День Козацтва, День Захисника Вітчизни і День Української Повстанської Армії, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Минулого століття родичі Дмитра воювали проти радянських і німецьких окупантів в лавах УПА. Відповідно Да Вінчі продовжив їхню традицію і продовжує воювати проти московських терористів, які захопили Крим і частину Донецької та Луганської областей.

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Хлопці подякували усім за підтримку і заявили, що воюватимуть до Перемоги.