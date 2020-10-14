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Командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) привітав із Днем захисника України: "Діди почали боротьбу, ми її закінчимо". ВIДЕО

"Діди почали боротьбу, ми її закінчимо".

Про це у привітанні жителів України, побратимів зі Збройних сил України та волонтерів сказав Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі), командир 1 Окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", який разом із друзями - добровольцями зібрався, щоб відзначити свято Покрови, День Козацтва, День Захисника Вітчизни і День Української Повстанської Армії, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Минулого століття родичі Дмитра воювали проти радянських і німецьких окупантів в лавах УПА. Відповідно Да Вінчі продовжив їхню традицію і продовжує воювати проти московських терористів, які захопили Крим і частину Донецької та Луганської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше". ВIДЕО

Хлопці подякували усім за підтримку і заявили, що воюватимуть до Перемоги.

Автор: 

привітання (730) Правий сектор (332) День захисників і захисниць України (157) Ухман Михайло (237) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+21
Командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) привітав із Днем захисника України: "Діди почали боротьбу, ми її закінчимо" - Цензор.НЕТ 9669
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14.10.2020 15:49
+12
ну врагов у нас в тылу подавляющее большинство .. минимум 73% ..
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14.10.2020 15:46
+9
як зручно мати лише зовнішнього ворога..він, звісно є, сильний та безжальний, але треба хоч іноді озиратись навколо..
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14.10.2020 15:44
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як зручно мати лише зовнішнього ворога..він, звісно є, сильний та безжальний, але треба хоч іноді озиратись навколо..
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14.10.2020 15:44 Відповісти
ну врагов у нас в тылу подавляющее большинство .. минимум 73% ..
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14.10.2020 15:46 Відповісти
Навіть за 101% прокацапського хама не більше 50% (з натягом) голосувало..і це ще був Кирим і частина Донбабве..тому у байки про 73% не вірю..треба частіше петрику на себе у дзеркало заглядати..
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14.10.2020 15:52 Відповісти
а нужно бы поверить, выборы были абсолютно честными .. 73% + 2% + 10 млн. ложивших хер на эти выборы, и того имеем более 90% тупого совкодротного быдла ! элементарная математика .. просто чаще озирайся навколо !
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14.10.2020 16:03 Відповісти
"навколо" каже, що Польщя за ці роки стала у рівень з європейськими грантами..принаймні за деякими показниками..а ми у рівень з зімбабве та гаїті..ось усе, що треба знати про нашу "еліту"..
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14.10.2020 16:13 Відповісти
польша то стала, ну там же нету более 90% совков кацапов малоросов и ватанов ...
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14.10.2020 16:16 Відповісти
і немає малайсько-татарського олігархату..
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14.10.2020 16:18 Відповісти
во-во, и у нас он как бы с неба не упал ..
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14.10.2020 16:25 Відповісти
так..стадіони у Києві є..немає лише справжніх військових..
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14.10.2020 16:33 Відповісти
Не треба брехати, які 90%? Ври да не завирайся. І в 73% не віриться, напевно була фальсифікація. Брехня, яку підраховували десять днів.
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14.10.2020 18:26 Відповісти
Не так страшні зрадники або злодії як страшні байдужі. Саме вони голосують по-пріколу. Саме з їх мовчазної згоди в країні відбуваеться все погане, що зараз прогресує.
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14.10.2020 17:30 Відповісти
Не мелите чушь. Если вы про выборы, то армия проголосовала 50 на 50,или около 100 тысяч личного состава. Они что все враги? Скорей вы провокатор. Ганьба.
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14.10.2020 18:37 Відповісти
Так может диванные хомячки должны хоть иногда что-то делать, выбираясь из просторов интернета, а не скулить о том, что бойцы опять чего-то там не делают. Они защищают страну от внешнего врага, и если ты не готов их заменить там, чтобы они могли заняться внутренними врагами, то значит мертветчуками-коломойскими должен заняться ты.
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14.10.2020 16:25 Відповісти
Командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) привітав із Днем захисника України: "Діди почали боротьбу, ми її закінчимо" - Цензор.НЕТ 9669
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14.10.2020 15:49 Відповісти
+!
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14.10.2020 16:01 Відповісти
Командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) привітав із Днем захисника України: "Діди почали боротьбу, ми її закінчимо" - Цензор.НЕТ 8197
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14.10.2020 16:01 Відповісти
СУ!ГС!
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14.10.2020 16:06 Відповісти
Кремль надо брать незамедлительно.Договариваться с поляками и вперёд!
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14.10.2020 16:13 Відповісти
Польша страна НАТО, можешь сразу столтенбергу звонить
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14.10.2020 17:07 Відповісти
АТО пора начинать с Киева - с Офиса прецедента !
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14.10.2020 16:38 Відповісти
Єрмак іще там? Неймовірно.
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14.10.2020 18:27 Відповісти
Довбенику, це українські ВОЇНИ.
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14.10.2020 17:07 Відповісти
Кацапчику ,вони справжні воїни , завжди на лінії вогню . Не дай Боже тобі з ними зустрітися , їх всі запоребрекові бояться разом з )(уйлом ))))
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14.10.2020 17:18 Відповісти
Так-так-так...відповів кулемет
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14.10.2020 18:14 Відповісти
Сейчас ты исчезнешь , вошь кацапская
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14.10.2020 17:13 Відповісти
Командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) привітав із Днем захисника України: "Діди почали боротьбу, ми її закінчимо" - Цензор.НЕТ 8376Командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) привітав із Днем захисника України: "Діди почали боротьбу, ми її закінчимо" - Цензор.НЕТ 1302
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14.10.2020 18:04 Відповісти
СН---СВ
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14.10.2020 19:32 Відповісти
Агент Зеленский не поздравил воинов и всех украинцев с Праздников Нигде нет фразы "поздравляю вас" с Праздником! Вместо этого унизительное фото где агент Ермак и агент Зеленский жрут а Украинские воины сидят за столом без тарелок.
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14.10.2020 21:36 Відповісти
дякуемо Героi !
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15.10.2020 00:26 Відповісти
 
 