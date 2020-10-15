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Завтра в Києві стартує опалювальний сезон, - Кличко. ВIДЕО

У п'ятницю, 16 жовтня, Київ починає опалювальний сезон, повідомив мер Віталій Кличко.

"Хочу повідомити, що з 16 жовтня Київ починає опалювальний сезон. Від завтра ми почнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження", - сказав Кличко під час онлайнової пресконференції, передає Цензор.НЕТ .

Він пояснив, що місто ухвалило таке рішення, враховуючи середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла.

А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 27 тис. км для майже 12 тис. будинків - місту потрібно приблизно тиждень.

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Мер підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, садків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їхніх керівників.

"Кияни повинні мати комфорт і тепло в будинках. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам та теплопостачальним підприємствам подбати, щоб у всіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне і надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція", - зазначив Кличко.

Автор: 

Київ (19461) Кличко Віталій (3512) опалювальний сезон (1749)


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Топ коментарі
+15
Это называется: топить толком не будут, потому что еще серьезных холодов нет, а вот считать будут по полной.
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15.10.2020 13:03
+10
От шо выборы животворящие делают. Так бы про среднесуточную температуры рассказывали, которая ниже 8 градусов до 28.10 не падает по прогнозам тех же синоптиков. А так в квартирах тепло будет как на экваторе, хоть бананы сажай. Правда не понятно накуя
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15.10.2020 13:16
+7
Завтра в Киеве стартует отопительный сезон, - Кличко - Цензор.НЕТ 1339
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15.10.2020 13:05
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Це дуже погано! Вірус буде посилено розповсюджуватись в пересушеному повітрі приміщень, тому опалювальний сезно потрібно відкласти як мінімум на місяць!
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15.10.2020 13:00 Відповісти
Завтра в Киеве стартует отопительный сезон, - Кличко - Цензор.НЕТ 1339
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15.10.2020 13:05 Відповісти
Надаже, то им вирус каплями передаётся, то по сухому. Определитеся тама для начала!

ЗЫ: мнето пофег, у меня кондей до -20 работает.
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Это называется: топить толком не будут, потому что еще серьезных холодов нет, а вот считать будут по полной.
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15.10.2020 13:03 Відповісти
Будут холода, встречайте прямо с завтра.
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15.10.2020 13:05 Відповісти
Где? Я в Одессе - у нас завтра потепление.
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Вот ты в Одессе, а включают в Киеве. Завтра 11-14, послезавтра 9-11, воскресенье 6-9 ну и дальше типа от 4х
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15.10.2020 13:10 Відповісти
и дальше типа от 4х
===
А с 21го снова потепление до 14-19 днём и 7-12 ночью и так, по крайней мере, до 31 октября. Ниже 8 среднесуточного и не пахнет. ТАК НАХЕРА ОТОПЛЕНИЕ??? В ноябре включайте, засранцы.
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15.10.2020 13:25 Відповісти
Деньги сильно нужны. В батареях будет температура близкая к температуре покойника, а в платежках такая,что часть населения после их оплаты станет покойниками.
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15.10.2020 13:30 Відповісти
Дану? Где это вы такой прогноз раскопали? Ну гисметео.сру?
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15.10.2020 13:34 Відповісти
по прогнозу только с понедельника
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Ну кому +6 жарко, то да, с понедельника будет +4
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15.10.2020 13:12 Відповісти
ну, если ты ночуешь на лавке под мостом, то да
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15.10.2020 13:30 Відповісти
как-то по еврейски...
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15.10.2020 13:06 Відповісти
Завтра в Києві стартує опалювальний сезон, - Кличко - Цензор.НЕТ 1813
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15.10.2020 13:22 Відповісти
тю, вроде тепло еще...
шо, газу дофига?
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15.10.2020 13:04 Відповісти
Кіт на фотці ахфігєнний
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15.10.2020 13:04 Відповісти
Авот еслеб не включил ужеб в субботу с каждого зелёного утюга неслось "замерзаем, всё из за Кличка, ну и изза барыги тоже!!!11111!!!!!"

Тьху
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15.10.2020 13:07 Відповісти
- Можно ли спать с открытой форточкой?
- Можно, если больше не с кем.(арм. радио)
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15.10.2020 13:08 Відповісти
виталик пошел на опережение
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15.10.2020 13:12 Відповісти
От шо выборы животворящие делают. Так бы про среднесуточную температуры рассказывали, которая ниже 8 градусов до 28.10 не падает по прогнозам тех же синоптиков. А так в квартирах тепло будет как на экваторе, хоть бананы сажай. Правда не понятно накуя
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15.10.2020 13:16 Відповісти
кватирки повідкривають і все ваше тепло вивітриться
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15.10.2020 13:22 Відповісти
Хех! Надворі зараз +20.
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15.10.2020 13:16 Відповісти
а якщо ***** кран перекриє?..
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15.10.2020 13:18 Відповісти
Ура!
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15.10.2020 13:38 Відповісти
у меня горячая вода (ну такая которая может прогреть ванную с обычного ее состояния до теплого) подается где-то с 2 ночи до 6 утра. остальное время вода еле теплая. 16 этажный дом уже ******** писать письма и ходить к депутату всё это *******. если так же будет и с отоплением, то ты Веталько извини голосовать за тебя не буду.
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15.10.2020 13:41 Відповісти
А за кого будеш?
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15.10.2020 13:49 Відповісти
за федаравіча и яніча
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15.10.2020 13:52 Відповісти
Увіліваєшъ...
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15.10.2020 13:56 Відповісти
за Петруччо пойду проголосую, точно за мэри жопинс голосовать не буду.
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15.10.2020 13:58 Відповісти
Порошенко йде в мери?? а "мэри жопинс" - це хто?
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15.10.2020 14:05 Відповісти
соррі.....я вже зрозумів, хто така "мэри жопинс"...наречена Карлсона...
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15.10.2020 14:08 Відповісти
Кличко , тепло в систему нужно подавать не по числу в календаре , а при похолодании на улице. Сам же об этом всем рассказывал в начале своего мерства в Киеве. Но мафия давит на боксера - хочет денег с Киева...
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15.10.2020 13:42 Відповісти
На улице тепло, можно ещё и подождать с пол месяца.
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15.10.2020 13:43 Відповісти
Ну очень деньги нужны!
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15.10.2020 13:48 Відповісти
Зачем??? У меня жара в хате!!!
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15.10.2020 13:59 Відповісти
вас БАРЫГИ кто то просил? на улице +20 люди в свитерках ходят. Некуда газ девать, который по 80 закупили? надо срочно продавать по 300грн . Я платить не собираюсь чтобы балконы открывать.
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15.10.2020 14:15 Відповісти
Я сегодня в рубашке с коротким рукавом ходил. Отопление, говорите?
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15.10.2020 20:50 Відповісти
 
 