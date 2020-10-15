Завтра в Києві стартує опалювальний сезон, - Кличко. ВIДЕО
У п'ятницю, 16 жовтня, Київ починає опалювальний сезон, повідомив мер Віталій Кличко.
"Хочу повідомити, що з 16 жовтня Київ починає опалювальний сезон. Від завтра ми почнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження", - сказав Кличко під час онлайнової пресконференції, передає Цензор.НЕТ .
Він пояснив, що місто ухвалило таке рішення, враховуючи середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3-5 градусів тепла.
А на повний запуск централізованої системи опалення - протяжністю в 27 тис. км для майже 12 тис. будинків - місту потрібно приблизно тиждень.
Мер підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, садків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками їхніх керівників.
"Кияни повинні мати комфорт і тепло в будинках. Особливо, коли під час пандемії насуваються ще й сезонні захворювання на ГРВІ та грип. Тому я дав доручення ЖЕКам та теплопостачальним підприємствам подбати, щоб у всіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне і надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція", - зазначив Кличко.
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ЗЫ: мнето пофег, у меня кондей до -20 работает.
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А с 21го снова потепление до 14-19 днём и 7-12 ночью и так, по крайней мере, до 31 октября. Ниже 8 среднесуточного и не пахнет. ТАК НАХЕРА ОТОПЛЕНИЕ??? В ноябре включайте, засранцы.
шо, газу дофига?
Тьху
- Можно, если больше не с кем.(арм. радио)