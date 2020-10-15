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Завтра в Киеве стартует отопительный сезон, - Кличко. ВИДЕО

В пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

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А на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 27 тыс. км для почти 12 тыс. домов - городу нужна примерно неделя.

Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

"Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция ", - отметил Кличко.

Автор: 

Киев (25516) Кличко Виталий (4640) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+15
Это называется: топить толком не будут, потому что еще серьезных холодов нет, а вот считать будут по полной.
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15.10.2020 13:03
+10
От шо выборы животворящие делают. Так бы про среднесуточную температуры рассказывали, которая ниже 8 градусов до 28.10 не падает по прогнозам тех же синоптиков. А так в квартирах тепло будет как на экваторе, хоть бананы сажай. Правда не понятно накуя
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15.10.2020 13:16
+7
Завтра в Киеве стартует отопительный сезон, - Кличко - Цензор.НЕТ 1339
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15.10.2020 13:05
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Правила форума Совет форумчан
Це дуже погано! Вірус буде посилено розповсюджуватись в пересушеному повітрі приміщень, тому опалювальний сезно потрібно відкласти як мінімум на місяць!
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15.10.2020 13:00 Ответить
Завтра в Киеве стартует отопительный сезон, - Кличко - Цензор.НЕТ 1339
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15.10.2020 13:05 Ответить
Надаже, то им вирус каплями передаётся, то по сухому. Определитеся тама для начала!

ЗЫ: мнето пофег, у меня кондей до -20 работает.
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15.10.2020 13:09 Ответить
Это называется: топить толком не будут, потому что еще серьезных холодов нет, а вот считать будут по полной.
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15.10.2020 13:03 Ответить
Будут холода, встречайте прямо с завтра.
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15.10.2020 13:05 Ответить
Где? Я в Одессе - у нас завтра потепление.
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15.10.2020 13:09 Ответить
Вот ты в Одессе, а включают в Киеве. Завтра 11-14, послезавтра 9-11, воскресенье 6-9 ну и дальше типа от 4х
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15.10.2020 13:10 Ответить
и дальше типа от 4х
===
А с 21го снова потепление до 14-19 днём и 7-12 ночью и так, по крайней мере, до 31 октября. Ниже 8 среднесуточного и не пахнет. ТАК НАХЕРА ОТОПЛЕНИЕ??? В ноябре включайте, засранцы.
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15.10.2020 13:25 Ответить
Деньги сильно нужны. В батареях будет температура близкая к температуре покойника, а в платежках такая,что часть населения после их оплаты станет покойниками.
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15.10.2020 13:30 Ответить
Дану? Где это вы такой прогноз раскопали? Ну гисметео.сру?
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15.10.2020 13:34 Ответить
по прогнозу только с понедельника
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15.10.2020 13:09 Ответить
Ну кому +6 жарко, то да, с понедельника будет +4
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15.10.2020 13:12 Ответить
ну, если ты ночуешь на лавке под мостом, то да
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15.10.2020 13:30 Ответить
как-то по еврейски...
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15.10.2020 13:06 Ответить
Завтра в Києві стартує опалювальний сезон, - Кличко - Цензор.НЕТ 1813
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15.10.2020 13:22 Ответить
тю, вроде тепло еще...
шо, газу дофига?
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15.10.2020 13:04 Ответить
Кіт на фотці ахфігєнний
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15.10.2020 13:04 Ответить
Авот еслеб не включил ужеб в субботу с каждого зелёного утюга неслось "замерзаем, всё из за Кличка, ну и изза барыги тоже!!!11111!!!!!"

Тьху
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15.10.2020 13:07 Ответить
- Можно ли спать с открытой форточкой?
- Можно, если больше не с кем.(арм. радио)
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15.10.2020 13:08 Ответить
виталик пошел на опережение
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15.10.2020 13:12 Ответить
От шо выборы животворящие делают. Так бы про среднесуточную температуры рассказывали, которая ниже 8 градусов до 28.10 не падает по прогнозам тех же синоптиков. А так в квартирах тепло будет как на экваторе, хоть бананы сажай. Правда не понятно накуя
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15.10.2020 13:16 Ответить
кватирки повідкривають і все ваше тепло вивітриться
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15.10.2020 13:22 Ответить
Хех! Надворі зараз +20.
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15.10.2020 13:16 Ответить
а якщо ***** кран перекриє?..
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15.10.2020 13:18 Ответить
Ура!
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15.10.2020 13:38 Ответить
у меня горячая вода (ну такая которая может прогреть ванную с обычного ее состояния до теплого) подается где-то с 2 ночи до 6 утра. остальное время вода еле теплая. 16 этажный дом уже ******** писать письма и ходить к депутату всё это *******. если так же будет и с отоплением, то ты Веталько извини голосовать за тебя не буду.
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15.10.2020 13:41 Ответить
А за кого будеш?
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15.10.2020 13:49 Ответить
за федаравіча и яніча
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15.10.2020 13:52 Ответить
Увіліваєшъ...
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15.10.2020 13:56 Ответить
за Петруччо пойду проголосую, точно за мэри жопинс голосовать не буду.
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15.10.2020 13:58 Ответить
Порошенко йде в мери?? а "мэри жопинс" - це хто?
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15.10.2020 14:05 Ответить
соррі.....я вже зрозумів, хто така "мэри жопинс"...наречена Карлсона...
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15.10.2020 14:08 Ответить
Кличко , тепло в систему нужно подавать не по числу в календаре , а при похолодании на улице. Сам же об этом всем рассказывал в начале своего мерства в Киеве. Но мафия давит на боксера - хочет денег с Киева...
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15.10.2020 13:42 Ответить
На улице тепло, можно ещё и подождать с пол месяца.
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15.10.2020 13:43 Ответить
Ну очень деньги нужны!
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15.10.2020 13:48 Ответить
Зачем??? У меня жара в хате!!!
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15.10.2020 13:59 Ответить
вас БАРЫГИ кто то просил? на улице +20 люди в свитерках ходят. Некуда газ девать, который по 80 закупили? надо срочно продавать по 300грн . Я платить не собираюсь чтобы балконы открывать.
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15.10.2020 14:15 Ответить
Я сегодня в рубашке с коротким рукавом ходил. Отопление, говорите?
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15.10.2020 20:50 Ответить
 
 