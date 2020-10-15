Завтра в Киеве стартует отопительный сезон, - Кличко. ВИДЕО
В пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон, сообщил мэр Виталий Кличко.
"Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.
А на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 27 тыс. км для почти 12 тыс. домов - городу нужна примерно неделя.
Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.
"Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция ", - отметил Кличко.
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ЗЫ: мнето пофег, у меня кондей до -20 работает.
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А с 21го снова потепление до 14-19 днём и 7-12 ночью и так, по крайней мере, до 31 октября. Ниже 8 среднесуточного и не пахнет. ТАК НАХЕРА ОТОПЛЕНИЕ??? В ноябре включайте, засранцы.
шо, газу дофига?
Тьху
- Можно, если больше не с кем.(арм. радио)