Каникулы в школах Киева начнутся 21 октября, - Кличко

В Киеве школьные каникулы начнутся 21 октября, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Об учебном процессе в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября, - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины рекомендовал учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшим переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.

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