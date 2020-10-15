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Новости Коронавирус и карантин
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Каникулы в школах Киева начнутся 21 октября, - Кличко

Каникулы в школах Киева начнутся 21 октября, - Кличко

В Киеве школьные каникулы начнутся 21 октября, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Об учебном процессе в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября, - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины рекомендовал учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшим переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В столице на карантин закрыты 5 школ и 4 детсада: всего болеют 610 школьников и 412 педагогов, - Кличко

Автор: 

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15.10.2020 12:51 Ответить
 
 