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Канікули в школах Києва розпочнуться 21 жовтня, - Кличко
У Києві шкільні канікули розпочнуться 21 жовтня, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Про навчальний процес у столиці. На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня, - сказав Кличко під час онлайнової пресконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України рекомендував установам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 по 30 жовтня, з подальшим переходом на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.
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Otec Pigidiy
показати весь коментар15.10.2020 12:51 Відповісти Мені подобається 0
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