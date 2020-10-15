Канікули в школах Києва розпочнуться 21 жовтня, - Кличко

У Києві шкільні канікули розпочнуться 21 жовтня, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Про навчальний процес у столиці. На канікули столичні школярі підуть з 21 жовтня, - сказав Кличко під час онлайнової пресконференції в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України рекомендував установам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 по 30 жовтня, з подальшим переходом на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

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