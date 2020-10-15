Сьогодні в Мілані судили не Марківа, сьогодні судили Україну, - Денісова. ВIДЕО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поділилася враженнями від нинішнього засідання суду в Італії у справі Нацгвардійця Віталія Марківа.

Про свої враження Денісова розповіла у відеозверненні, яке виклала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ні генеральний прокурор, ні адвокати потерпілих сьогодні не сказали нічого нового, але при цьому були дуже емоційні.

"Самі промови були висловлені таким чином, що судили не тільки Марківа, а судили сьогодні Україну. І всі ці промови були призначені виключно для уваги присяжних. Вони були дуже емоційними, дуже неправдивими, на мій погляд, тому що було викривлення якихось даних, припущення, звинувачення в тому числі і деяких посадових осіб нашої держави", - розповіла Денісова.

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"Я думаю, що саме присяжні, коли почують сторону захисту, яку вони будуть чути 23 жовтня, вони розберуться, що саме наш Марків - невинна людина, а просто призначена (винним. - Ред.) за вбивства пана Роккеллі", - додала омбудсмен.



Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.