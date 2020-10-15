Сьогодні в Мілані судили не Марківа, сьогодні судили Україну, - Денісова. ВIДЕО
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поділилася враженнями від нинішнього засідання суду в Італії у справі Нацгвардійця Віталія Марківа.
Про свої враження Денісова розповіла у відеозверненні, яке виклала в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, ні генеральний прокурор, ні адвокати потерпілих сьогодні не сказали нічого нового, але при цьому були дуже емоційні.
"Самі промови були висловлені таким чином, що судили не тільки Марківа, а судили сьогодні Україну. І всі ці промови були призначені виключно для уваги присяжних. Вони були дуже емоційними, дуже неправдивими, на мій погляд, тому що було викривлення якихось даних, припущення, звинувачення в тому числі і деяких посадових осіб нашої держави", - розповіла Денісова.
"Я думаю, що саме присяжні, коли почують сторону захисту, яку вони будуть чути 23 жовтня, вони розберуться, що саме наш Марків - невинна людина, а просто призначена (винним. - Ред.) за вбивства пана Роккеллі", - додала омбудсмен.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
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(А той приклад, що Ви навели, до правосуддя ніякого стосунку не має... Це звичайна практика "юридичного казуїстичного компромісу").
Наш КПК говорить так:
"Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.
2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n429 1. Кримінальне провадження за правилами цього Кодексу здійснюється щодо будь-якої особи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
2. Кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом, може здійснюватися за правилами цього Кодексу лише за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами України".В статті 4 якраз і визначаються межі правового поля. Коло осіб Вам, надіюсь, зрозуміле.
Тобто, наш закон говорить про переважність нашого судочинства, спираючись на факт підозри у вчиненні протиправних дій на нашій території... Однак, з точки зору нашого законодавства Марків діяв у рамках наданих йому законом повноважень, воюючи в лавах ЗСУ, тому навіть питання не виникало про порушення, стосовно нього, кримінального провадження, і звернення до наших правоохоронних органів нічого-б, не дало.... Це прекрасно розуміли ті, хто готував провокацію з притягненням його до відповідальності. Тому вони діждалися, коли він потрапить в межі правового поля Італії і, скориставшись тим, що він - громадянин Італії і вбитий - теж, закрутили цю вакханалію...
А на даний час, я бачу тільки одне - родичі, хоч яким-то чином, хочуть "видоїть" з України побільше грошей...
А гроші з України пробують "стрясти" по простій причині - держава може заплатить більше, от вони і вчепилися в те, що Марків діяв від імені держави, будучи офіційно при виконанні посадових обов"язків у складі підрозділу держави...
"Іде поїзд на Кавказ. Купе. На нижніх полицях сидять мати з дочкою, на курорт їдуть, а на верхній лежить грузин, наче спить. Дочка матері каже:
- Ой, мамко, якби я знала, як боляче цноти позбавляться, то я, мабуть, залишилась-би, дівкою...
Мати каже:
- Цноти позбавляться - дріб"язок... Народжувать набагато болючіше...
Зав"язалась суперечка. Грузин прокинувся, нахилився вниз і питає матір:
- Слюшяй, дарагая, тибе хоть раз веслом па яйцам били?"
Те саме і мені хочеться Вас спитать...
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